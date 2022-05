Quest Games Optimizer : la V4.0.0 de notre outil d'optimisation d'application est enfin disponible avec le plein de nouveautés !

La voici, la dernière mouture tant attendue de notre application d'optimisation des jeux Meta Quest, QuestGamesOptimizer, vient de se faire une beauté. Vous retrouverez l'ensemble des nouveautés dans cet article dédié et pourrez consulter les journaux de développement de notre développeur Anagan79 à cette adresse. Nous ne nous répéterons donc pas, mais nous souhaitons partager avec vous notre enthousiasme.

La version V4.0.0 du QuestGamesOptimizer a reçu un très bon accueil par la communauté. De nombreuses personnes se sont laissées tenter dès la sortie de l'application, et beaucoup d'autres nous rejoignent ce jour sur la dernière mouture. Les avis sont très positifs et la communauté grandit à vue d'œil, laissant la place à de nouveaux sachants, à même d'aider les nouveaux arrivants à bien se lancer avec cette application, le tout dans la bonne humeur, comme vous pouvez le voir sur le groupe Facebook dédié.

Nous recevons du support et des messages bienveillants de toute part et depuis tous les pays, que ce soit lors de nos lives, sur nos posts, groupes Facebook ou encore les canaux Reddit et même Twitter. QGO est en train de devenir de plus en plus visible sur la scène internationale. Doucement, mais surement, dirons-nous.

Comme d'habitude, nous tenons à préciser que cette notoriété se construit grâce à vous, c'est-à-dire grâce à la communauté. Vous pourrez retrouver l'application ici même.

