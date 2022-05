Quest Games Optimizer : la mise à jour majeure v4.0.0 va envoyer du lourd de chez lourd !

Après plus de deux semaines de travail, nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie très prochaine de QGO V4.0.0 qui est pleinement compatible avec la version V40 du système Oculus. Nous avons d'ailleurs beaucoup travaillé pour corriger les problèmes liés à cette nouvelle version du système Oculus qui, comme vous devez le savoir, n'est pas parfaite et a été la crainte des développeurs. Nous avons débriefé le contenu de cette nouvelle mise à jour dans notre live de dimanche dernier. Nous vous encourageons donc très fortement à mettre à jour QGO vers cette nouvelle version.

Avant tout, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin tout au long du développement de cette nouvelle mise à jour majeure. Nous vous remercions pour vos idées et vos retours, ainsi que les bêta-testeurs.

Miguel Da Cruz

psyko_chewbacca

Nova Lacertae

Basti564 (https://www.youtube.com/c/basti564)

Luboš V (https://www.youtube.com/c/Lubo%C5%A1V/videos)

Guilhem Esteve

se5629571

Rael Hodgson (https://fitxr.com/)

Omar Kamel (https://6dofreviews.com/)

Rames VR (https://www.youtube.com/c/ramesVR)

Yubai Guidera

Fabrice Roque

Przemek "Wolf" Wilczyński

Julien Henriet

Bruno Piper

Et tous les autres que j'aurais oublié...

Environ 40 % du code de l'application a été réécrit et elle est maintenant beaucoup plus légère (5 Mo au lieu de 23 Mo). Elle est également plus simple d'installation et d'utilisation, mais aussi plus rapide, plus ergonomique et mieux documentée. Quest Games Optimizer V4.0.0 introduit la notion de nouveaux profils cloud pour que chacun trouve son bonheur. Désormais, les nouveaux profils qui seront publiés seront disponibles uniquement sur la V4.0.0 :

Performances : fps plus élevés et qualité visuelle inchangée ;

: fps plus élevés et qualité visuelle inchangée ; Qualité (ce que nous avons actuellement) : qualité visuelle supérieure, pas de compromis sur la stabilité des fps ni sur la fréquence de rafraîchissement ;

: qualité visuelle supérieure, pas de compromis sur la stabilité des fps ni sur la fréquence de rafraîchissement ; Haute Qualité : qualité visuelle encore supérieure et pas de compromis sur la stabilité des fps, mais fréquence de rafraîchissement potentiellement plus basse (pour gagner en ressources disponibles).

QGO V4.0.0 introduit aussi un tout nouveau niveau de performance INSANE pour débloquer encore plus de puissance et donc créer de meilleurs profils. Le GPU passe de 525 MHz à 587 MHz, faisant ainsi gagner de nombreux fps supplémentaires ! Nous tenons à rappeler que pendant nos centaines d'heures de test, nous n'avons jamais rencontré de surchauffe ni de message d'alerte. Le niveau INSANE fera obligatoirement chauffer plus vite le casque, mais rassurez-vous, nous n'avons rien remarqué d'alarmant jusqu'ici et si jamais il y a avait surchauffe, le casque est équipé d'une sécurité évitant la casse. Vous allez donc apercevoir d'ici peu de nouveaux profils arriver.

Voici maintenant la liste des choses qui ont changé :

Application : Installation simplifiée ;

Icônes affichant les informations de la page ;

Informations sous forme de page glissante. Fini les pop-up qui avaient du mal à fonctionner depuis la V39 ;

Couleur verte pour mettre en lumière certains éléments importants ;

Traduction chinoise ;

Suppression du mode d'utilisation basique ;

Amélioration de l'algorithme de détection du lancement et de la fermeture des applications. Page des applications : Le bouton d'accessibilité est maintenant représenté sous forme d'un interrupteur. Fini les manipulations laborieuses pour activer la permission dans les menus Oculus (qui ne sont plus accessibles depuis la V40) ;

Possibilité d'activer ou de désactiver simplement le mode automatique de QGO, donc de désactiver QGO ;

Boutons pour faire défiler la liste des applications ;

Nouveaux profils de capture vidéo (1440p et 2160p en 30 fps et full rate) ;

Nouvelles icônes pour les trois types de profils ;

Possibilité de lancer les jeux depuis QGO en cliquant sur l'image du jeu, son nom ou comme avant via l'icône de lancement. Page de configuration : Nom de l'application dans la barre de navigation ;

Bouton d'information ;

Sections détaillant les trois types de profils cloud ;

Boutons de copie pour chaque profil ;

Appui long possible sur les boutons +/- servant à augmenter ou réduire la résolution des textures. Le curseur monte maintenant beaucoup plus rapidement. Divers : Optimisation et réécriture de presque 40 % du code ;

Allègement de l'application de 21 Mo à 5 Mo ;

Correction de bugs . Vous pouvez retrouver le journal de développement complet ici.

Comme d'habitude, nous restons à votre écoute et essayons de répondre à chacun et chacune d'entre vous. N'hésitez pas à aimer l'application, à laisser des commentaires et à en parler autour de vous. QGO fonctionne au bouche-à-oreille principalement. N'hésitez pas non plus à contacter Anagan79, le développeur de l'équipe GAMERGEN.COM, sur l'adresse mail questgamesoptimizer@gmail.com pour discuter, remonter des bugs et proposer des idées. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook (FR/ENG) dédié ici ou par les canaux habituels.

La mise à jour est bien évidemment gratuite. Pour l'installer, vous devrez cependant désinstaller l'ancienne version, car QGO V4.0.0 a beaucoup changé et possède une nouvelle signature d'application. Nous avons cependant décidé d'augmenter le prix de l'application à 4,99 $ pour les nouveaux utilisateurs, car son développement prend de plus en plus de temps à son développeur, son implication dans la communauté, le support aux utilisateurs, tout comme la création des profils avec son équipe. Pour télécharger l'application, il faudra vous rendre à cette adresse dès sa mise en ligne, d'ici la fin de la semaine.

