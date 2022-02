Quest Games Optimizer v2.0.0 est disponible : encore plus de fonctionnalités avec cette mise à jour gratuite !

Depuis sa sortie, le Quest Games Optimizer fait de plus en plus d'adeptes et les retours sont vraiment très positifs et constructifs. Grâce à la communauté qui nous soutient sur tous les canaux, nous venons de mettre en ligne la version 2.0.0 dont nous avions annoncé la sortie. Mais avant tout, notez que nous avons passé le cap des 150 profils cloud intégrés, ce qui représente pas loin de la moitié des applications disponibles sur le store officiel (liste officielle ici).

Au programme de cette nouvelle mise à jour gratuite, l'interface graphique est maintenant affichée au format « paysage » ce qui la rend bien plus lisible. Côté fonctionnalités, c'est la possibilité de régler la fréquence de rafraîchissement de l'affichage qui est la grosse nouveauté, mais elle est loin d'être la seule. Vous trouverez la liste complète des changements ci-dessous.

Application QGO est maintenant affiché en mode paysage.

La taille de la police a été augmentée.

L'installation se fait maintenant depuis l'écran de chargement. Page d'accueil La page d'accueil avec les applications a été retravaillée.

La notification de mise à jour est maintenant représentée par une icône et un texte au lieu d'un pop-up.

Raccourcis vers les pages Itch.io et Tipeee.com.

L'icône pour la sélection des favoris est maintenant sur la ligne de l'application.

Ajout de filtres de recherche pour les applications (Tout, Favoris, Profils).

Icône pour lister les contributeurs.

Icône pour activer ou désactiver quand bon vous semble la permission d'accessibilité. Page de configuration La page de configuration des applications a été retravaillée.

Ajout du paramètre fréquence de rafraîchissement (uniquement pour les profils custom).

Bouton pour copier le profil cloud directement dans le profil custom.

Possibilité de lancer le jeu directement depuis la vignette. Correction de bug Parfois, au lancement d'une application depuis QGO, le profil ne s'appliquait pas toujours dès le premier coup. C'est corrigé. Divers Un easter egg a été caché dans l'application. Saurez-vous le retrouver ?





Comment installer cette mise à jour ?

Si vous avez déjà installé une précédente version, il suffit de retourner vers votre page perso sur itch.io dont vous trouverez le lien dans l'e-mail reçu suite à votre achat. Si vous avez perdu ce courriel, il faut retourner sur la page de récupération de votre compte en suivant ce lien. Vous y entrez votre adresse e-mail (celle de l'achat) et vous recevrez le lien vers la page de téléchargement de vos applications et mises à jour.

Si vous ne l'avez pas encore acheté, un simple clic vous emmène vers la page dédiée sur itch.io et vous installerez alors directement la dernière version en ligne. Si vous ne savez pas installer un .apk, ni comment marche précisément Quest Games Optimizer, nous vous proposons de lire notre tutoriel original et de regarder la vidéo dédiée incluse.

Merci à tous pour votre soutien infaillible qui nous aide à vous proposer toujours plus de contenus. Nous comptons sur vous pour parler de cet outil sur tous les réseaux !

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.