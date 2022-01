Quest Games Optimizer : l'application est enfin disponible et elle apporte beaucoup de simplicité !

Si vous suivez l'actualité VR sur notre site ou notre chaîne YouTube, vous ne pouvez pas être passé à côté de notre utilitaire Oculus Quest optimizer 2.0.0 qui, sous sa forme initiale, était une macro utilisable via l'utilitaire Macrodroid. Malgré les efforts de notre développeur, Samuel Hédouin, pour rendre celle-ci accessible à tous un chacun, cela posait quand même souci à certains d'entre vous qui trouvaient son utilisation un poil complexe. Il n'en fallait pas moins pour le motiver à se plonger dans le codage d'une application Android se voulant ergonomique, jolie et surtout très, très, très simple à utiliser. Pour cela, il a retroussé ses manches et c'est ainsi que Quest Games Optimizer V1 est né.

Mais à quoi sert Quest Games Optimizer ?





En fait, l'Oculus Quest 2 est propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon XR2, composée essentiellement d'un CPU (processeur central) et d'un GPU (processeur graphique), qui lui donne la puissance d'un smartphone très haut de gamme. De fait, si le résultat est quand même qualitatif et surprenant, les développeurs sont souvent obligés de faire des compromis que ce soit du côté des graphismes, de la fréquence d'affichage ou avec d'autres petits détails. Sur le Meta Quest et Meta Quest 2, il est possible d'améliorer les performances via l'application SideQuest, Developper Hub ou des lignes de commandes manuelles adb, mais ces trois méthodes pour appliquer ces changements imposent des opérations manuelles et laborieuses à faire et refaire à chaque lancement de jeu. Notre application Quest Games Optimizer s'installe dans le casque et permet de modifier la résolution des textures (donc la netteté du jeu), le niveau de performance des CPU et GPU, ainsi que le rendu fovéal fixe (voir notre lexique VR). Hormis le fait qu'il soit possible de définir des profils de performances graphiques par jeux et applications 3D, l'outil est capable d'appliquer des profils automatiquement grâce à une base de données stockée dans le cloud et constamment mise à jour. Cette liste contient actuellement plus d'une centaine de profils de jeux. Il n'est donc pas forcément nécessaire de paramétrer soi-même tel ou tel jeu si nos réglages vous conviennent. Le Quest Games Optimizer garde tous les profils en mémoire. De ce fait, lorsque le casque redémarre, les profils sont toujours présents !



Les profils dans le cloud sont-ils vraiment optimisés ?





Certains d'entre vous ont peut-être déjà bidouillé leur casque à l'aide de SideQuest, sans trop se demander quels sont les impacts sur la batterie, la fluidité ou les performances du casque. Nous voyons partout sur Internet des manipulations proposant de pousser le CPU/GPU à fond, tout comme la résolution des textures. La majorité des personnes qui proposent ces réglages n'y connaissent en réalité pas grand-chose et l'expérience est très souvent dégradée avec un jeu qui saccade.

Nos engagements vis-à-vis des profils que nous mettons à disposition dans le cloud sont les suivants : Obtenir un niveau de netteté supérieur à ce que proposent les jeux d'origine ;

Jouer de façon intelligente sur les paramètres à disposition pour limiter si possible la chauffe et la consommation de la batterie ;

Garder un nombre de fps minimum constant au moins égal à la fréquence d'affichage du casque proposée pour le jeu afin de ne pas subir de saccades.

À titre d'exemple, voici quelques jeux automatiquement optimisés grâce à notre système de cloud : Beat Saber, Blaston, Demeo, After The Fall, I Expect You To Die, Onward, Racket Fury, Robo Recall, Population : One, Mission : ISS, Walkabout Mini Golf, The Room VR, Super Hot VR, Poker Star VR, Gorilla Tag, Gorn, Yupitergrad, Moss, Onward, The Thrill Of The Fight, Resident Evil 4...







Gardez cependant en tête que cette manipulation n’améliore pas les performances, ni la netteté des jeux PC VR. En effet, pour ces derniers, c’est la carte graphique de l’ordinateur qui travaille à la génération des images et les envoi telles quelles au Meta Quest, qui agit tout simplement comme un écran.

Où trouver Quest Games Optimizer ?



À noter, cet utilitaire nécessite que votre casque soit passé en mode développeur. Quest Games Optimizer est donc maintenant disponible. Son développement ayant déjà pris beaucoup de temps et la mise à jour des profils de jeux encore plus (chaque jeu doit être testé individuellement dans plusieurs configurations), Samuel a décidé de demander une somme plutôt symbolique de $2 pour récupérer l'application pendant la première semaine, puis elle passera à $4. Vous pouvez trouver la page de QGO pour l'acheter et le télécharger sur la page itch.io de Samuel (anagan79).



I - Prérequis :

Votre casque doit être en mode développeur ;

Vous devez activer la connexion ADB via le Wifi dans Oculus Developer Hub, commandes manuelles ou SideQuest (Icône sans fil/Activer le mode sans fil/Se connecter) à chaque redémarrage de votre casque. C'est une limitation d'android qui fait que le service ADB est réinitialisé à chaque redémarrage. Mais tous vos profils sont sauvegardés ! ;

Si vous le souhaitez, au lieu d'éteindre votre Quest, vous pouvez garder votre casque en mode veille.





II - Comment installer



Téléchargez QuestGamesOptimizer.apk ;

Installez QuestGamesOptimizer.apk dans votre casque (voir vidéo plus bas) ;

Dans votre casque, accédez au menu « sources inconnues » ;

Lancez l'application ;

Activez l'autorisation d'accessibilité ;

Définissez Le modèle de votre casque (Quest ou Quest 2) ;

Acceptez la clé RSA liée au débogage USB (toujours) ;

Profitez !

III - Comment l'utiliser ?



Actualisez simplement votre liste de jeux et les profils cloud avec le bouton d'actualisation ;

Faites défiler jusqu'à votre application et choisissez d'activer le profil cloud ou votre propre profil personnalisé en cliquant sur les icônes ;

Modifiez vos applications et définissez le niveau des CPU/GPU, le niveau du rendu fovéal fixe et la résolution de texture ;

Vos profils personnalisés sont automatiquement enregistrés ;

Lancez tous les jeux que vous voulez et leurs profils cloud ou personnalisés seront appliqués comme par magie. Vous recevrez une notification en cas de succès.



IV - Présentation et tutoriel vidéo :







