TUTO Quest Games Optimizer : optimisez vos jeux et votre Quest de façon native !

Si vous avez déjà manipulé SideQuest, vous avez peut-être un jour essayé de modifier les paramètres de votre Meta Quest. Pour ce faire, vous devez brancher votre casque à votre ordinateur (voir notre tutoriel) ou à votre smartphone Android (voir notre tutoriel) via le câble USB et/ou autoriser le débogage sans fil, puis vous rendre dans l'onglet « Device settings & tools » comme dans la capture ci-dessous.

Depuis cet écran, il est possible de changer la résolution des textures (1) et de modifier les performances du processeur central et du processeur graphique (2), ou encore le rendu fovéal fixe (3).

Le résultat est une image souvent plus nette et détaillée et/ou une application plus fluide.

Les images suivantes montrent le paramétrage de la résolution des textures (512px vs 3072px) dans le jeu Walkabout Mini Golf.

Cependant, ces manipulations nécessitent des allers et retours sur l'ordinateur ou le smartphone, et de quitter son casque pour procéder aux nouveaux paramétrages depuis l'application SideQuest, dès lors que le casque redémarre, ou que nous souhaitons modifier un autre jeu.

Passez-vous de SideQuest en appliquant des profils automatiquement grâce au Quest Games Optimizer !





La solution que nous proposons est un outil, sous forme de macro (voir notre tutoriel : Programmer et automatiser notre casque VR à l'aide de macros) qui permet de nous affranchir des manipulations répétitives de SideQuest, de garder le casque sur la tête et de stocker en mémoire un paramétrage spécifique pour chaque jeu que nous souhaitons modifier. Il devient alors possible de jongler entre nos jeux préférés, réglés aux petits oignons.

Et concrètement, comment cela se passe ? Eh bien, quand un jeu que nous souhaitons paramétrer se lance, son profil personnalisé (saisi à la main ou prédéfini par nos soins) est automatiquement appliqué et une notification apparaît, indiquant le succès de l'opération.

Gardez cependant en tête que cette manipulation n’améliore pas les performances, ni la netteté des jeux PC VR. En effet, pour ces derniers, c’est la carte graphique de l’ordinateur qui travaille à la génération des images et les envoi telles quelles au Meta Quest, qui agit tout simplement comme un écran.

Paramétrages possibles



Nous paramétrons les profils de performance graphique par jeux dans une variable faisant office de fichier de configuration.

Le paramétrage des profils contient les paramètres suivants. Ils sont optionnels et si vous ne les renseignez pas, les valeurs par défaut seront appliquées. TS (Texture Size) : change la qualité du rendu des textures pour chaque œil. Il s'agit en quelque sorte d'un suréchantillonnage (supersampling).



Ci-dessous la résolution (par œil) par défaut et la résolution native des Meta Quest 1 & 2.

Per eye (px) Quest 1 Quest 2 Default 1216x1344 1440x1584 Native 1440x1600 1832x1920

La résolution de l'écran est bien supérieure à la résolution par défaut des Quest. C'est pourquoi, nous sommes tenté d'exploiter pleinement, voir outrepasser la résolution native pour obtenir une meilleure finesse d'affichage. Dans le cas du Quest 2, vous remarquerez que la résolution par défaut est égale à la résolution native du Quest 1. C'est pourquoi, bon nombre de contenus nous apparaissent flous.



Voici la taille des textures disponibles par défaut. Ce sont celles reprises dans l'application SideQuest. Il s'agit des résolutions pour chaque œil.

Default value Per eye (px) 512 512 x 563 768 768 x 845 768 768 x 845 1024 1024 x 1127 1216 1216x1344 1440 1440 x 1584 1536 1536 x 1690 2048 2048 x 2253 2560 2560 x 2816 3072 3072 x 3380

Depuis la version 2.0.0 du Quest Games Optimizer, nous pouvons définir une résolution « exotique » de texture, à 2000px par exemple, au lieu des valeurs listées ci-dessus.



Attention cependant, tout comme sur un ordinateur, jouer sur le suréchantillonage induit un besoin en ressources beaucoup plus conséquent. De ce fait, il devient nécessaire d'augmenter les performances générales du casque pour tenir une cadence d'image satisfaisante et ainsi éviter les lags.



PERF : définit le niveau de performance du CPU et du GPU.



* Par défaut, le casque gère dynamiquement ses performances.

Value Description 0 Power Save 1 Low 2 Medium 3 High 4 Very High (and hot)

FFR (Fixed Foveated Rendering) : rendu fovéal fixe. Définit la façon dont l'image est rendue dans les bords extérieurs de l'image. Il est possible de garder la netteté de l'image au centre de la lentille tout en dégradant l'image sur le pourtour. En résulte un gain de performance car le casque ne calcule plus toute l'image en haute résolution. En principe, cet artifice est quasiment imperceptible pour nos yeux, car les lentilles de par leur conception convexe rendent l'image flou au fur et à mesure que notre regard s'éloigne du centre de l'image





Plus la valeur est élevée, plus l'image est floue sur les côtés et plus la puce graphique est soulagée.



* Par défaut, le casque utilise un rendu fovéal dynamique. Value Description 0 Off 1 Low 2 Medium 3 High 4 Very High



Voici un exemple de configuration. Notez que pour le premier profil, le FFR n'a pas été indiqué. Ce sera donc un FFR dynamique qui sera utilisé et géré par le casque. Vous pouvez en faire de même avec TS et PERF :



« MyGame1;TS:2048;PERF:2; | MyGame2;TS:3072;PERF:3;FFR:4;| »



Chaque profil de jeu et application est séparé par le caractère « | » et chaque paramètre se termine par un « ; ».



Il est possible de renseigner autant de profils que souhaité. Pensez néanmoins à enrichir le déclencheur de la macro « Quest_Games_Optimizer » pour ajouter les jeux que vous souhaitez optimiser.



Les captures ci-dessous sont tirées des jeux After The Fall (lire notre test) et Mission : ISS pour lesquels nous avons établi des profils de performances graphiques. La différence de netteté des scènes est clairement visible entre les images « AVANT » et « APRÈS ».





Soyez conscient de ce que vous faites

Gardez à l'esprit que ces manipulations ne sont pas anodines et peuvent entraîner la surchauffe du casque, son instabilité, une baisse de fréquence d'images et une baisse de l'autonomie de la batterie. Néanmoins, modifier ces paramètres en connaissance de cause peut s'avérer bénéfique dans de nombreuses situations et peut apporter une réelle plus-value dans les jeux vidéo notamment.

Ces manipulations nécessitent d'être appliquées de la bonne manière. Si vous augmentez par exemple la résolution des textures, il faudra surement augmenter les performances du CPU et du GPU ou jouer avec le rendu fovéal fixe.

Pré-requis et installation





AVERTISSEMENT : avant de vous lancer dans les manipulations suivantes, nous tenons à préciser que nous ne sommes pas tenus pour responsable des possibles désagréments qui pourraient survenir sur votre appareil lors de son paramétrage. Aussi, vous agissez en connaissance de cause.



La vidéo suivante est un guide d'installation, mais fait aussi office de démonstration des capacités du Quest Games Optimizer. L'installation des .apk (téléchargement à cette adresse), l'activation du plugin et la récupération de la macro « Quest_Games_Optimizer » depuis l'application Macrodroid ne sont à faire qu'une seule et unique fois.

Ce n'est pas visible dans la vidéo ci-dessus, mais quand un profil est détecté et appliqué, une notification apparaît, synonime de succès.

Attention, même si les possibilités de cet outil vous semblent miraculeuses, il y a un hic. Tant que les droit Super Utilisateur (root) ne sont pas disponibles sur le Meta Quest (c’est par contre le cas sur l’Oculus Go), nous sommes dans l’obligation, à chaque redémarrage physique du casque (la mise en veille ne pose pas de souci), d’activer le débogage Wi-Fi depuis l’application SideQuest, l'Oculus Developper Hub ou des commandes manuelles. Ce qui implique de brancher le casque à notre ordinateur ou à notre smartphone Android, à chaque fois que le casque démarre à froid. C’est une limitation du système Android qui réinitialise les paramètres de débogage ADB à chaque redémarrage. La même chose se passe si vous faites vos manipulations manuellement via l'application SideQuest.

Pour en savoir plus sur Macrodroid, ADB et la finalité du plugin, rendez-vous dans la section « Lexique » en bas du tutoriel.

Vous ne voulez pas vous embêter à configurer vous-même vos jeux ? Profitez des configurations déjà établies par nos soins !

Nous mettons à disposition de nombreux profils de performances graphiques déjà pré-établis et testés par nos soins. Pour récupérer nos derniers profils, il vous suffit d'appuyer deux fois sur le bouton Power (éteindre puis allumer l'écran ou mode veille). Le Quest Games Optimizer les sauvegardera pour vous. Si jamais la configuration que nous vous proposons ne vous plait pas, rien ne vous empêche de l'écraser en remplissant vous même votre propre configuration dans la variable « appsPerformancesProfiles ».

Nous veillons à ce que les profils que nous vous proposons respectent un certain cahier des charges :

Amélioration de la netteté par rapport à celle du jeu d'origine ;

Maintien du nombre d'images par secondes (FPS) au niveau de la fréquence d'image du casque définie pour le jeu. Nous essayons donc de ne pas descendre sous les 72fps constant pour une fréquence de 72hz afin d'éviter au maximum les lags ;

Chauffe modérée de la batterie quand celà est possible.

Le Quest Games Optimizer ne fonctionne pas, que faire ?





La notification ne s'affiche pas :

Vérifiez que l'application que vous souhaitez paramétrer est présente dans le déclencheur d'applications de la macro ;

Vérifiez l'orthographe des applications que vous avez paramétré dans la variable « appsPerformancesProfiles » ;

Pensez à séparer les profils avec un « | » et les paramètres avec un « ; » ;

Pensez à vérifier que l'option « ne pas déranger » est désactivée sur votre casque ;

Attention, nous ajoutons régulièrement de nouveaux profils de jeux dans notre base de donnée Cloud mais beaucoup manquent encore à l'appel aussi certains jeux sont à configurer de votre côté tant que nous ne les avons pas enregistrés dans notre base de données.

Si le profil de performance graphique ne s'applique pas malgré la présence de la notification du profil appliqué, ou que vous rencontrez une erreur :

Vérifier que le débogage Wi-Fi est toujours activé. Pour cela, il suffit de vérifier dans SideQuest si le témoins de connexion est vert et réactiver au besoin le débogage sans fil ;



Relancer le plugin ADB Shell [Tasker Plugin] ;

Acceptez de nouveau le débogage USB et la clé RSA ;

Dans certains cas (assez rares), si le casque est occupé par exemple, la macro pourrait ne pas se déclencher en temps et en heure au lancement d'un jeu. Aussi, le profil pourrait ne pas s'appliquer correctement. Une notification vous préviendra si le temps de traitement dépasse une certaine limite de temps (elle ne couvre pas tous les cas) et vous serez invité à tout simplement relancer votre jeu.

Mettre à jour la macro





Nous enrichissons en permanence le Quest Games Optimizer. A l'heure du présent tutoriel, la macro « Quest_Games_Optimizer » est en version v2.0.0, mais vous pourriez reçevoir une notification vous indiquant la présence d'une nouvelle mise à jour à télécharger.

Pour mettre à jour la macro, il suffit de se rendre dans l'onglet « Macros » de l'application Macrodroid et de faire un appui long sur la tuile de la macro visée, puis de cliquer sur « Effacer ».

Attention cependant, suite à la réinstallation de la macro , vous devrez re-paramétrer votre déclencheur d'applications.

Notes de mises à jour





2.0.0 [2021-12-29] (Quest_Games_Optimizer)

Dorénavant il n'y aura qu'une seule macro : « Quest_Games_Optimizer » . Elle remplace les deux existantes (« OQ_APP » & « OQ_APP_Reset ») ;

Configuration automatique du casque ;

Création automatique de la variable globale « appsPerformancesProfiles » ;

Initialisation de la variable globale « appsPerformancesProfiles » avec un exemple de profil ;

Possibilité de définir des valeurs customisées pour la taille des textures. Plus besoin de respecter les tailles par défaut (2048, 2560 etc...) ;

Possibilité d'obtenir des profils depuis une source externe comme un FTP perso via la variable globale « appsPerformancesProfilesCustomUrl ». Ex: http://myDomain/myProfilesFile.txt ;

Séparation des profils Cloud pour le Quest 1 et le Quest 2 ;

Rafraîchissement des profils Cloud en appuyant deux fois sur le bouton Power (écran éteint puis allumé ou mode veille). Ce n'est plus automatique ;

De retour dans le home, le casque utilisera par défaut un rendu fovéal dynamique ;

De retour dans le home, le casque utilisera par défaut un niveau de CPU et GPU dynamique ;

Mode débogage ;

Corrections mineures et optimisation du code ;

NB : pensez à supprimer ou désactiver les anciennes macros OQ_APP & OQ_APP_Reset. 1.1.0 [2021-11-28] (OQ_APP & OQ_APP_Reset)

Profils de performances graphiques téléchargés automatiquement depuis le cloud. La liste est mise à jour régulièrement ; La variable globale « appPerformancesProfiles » permet de surcharger au besoin les profils provenant du cloud ;

Notification de détection du profil ;

Notification d'application du profil ;

Notification en cas d'erreur ;

Notification de mise à jour des macros ; Paramétrage des configurations plus permissif.



1.0.1 [2021-11-16] (OQ_APP & OQ_APP_Reset) Suppression des blancs en début et fin de configuration. 1.0.0 (OQ_APP & OQ_APP_Reset)

Initialisation de la macro.

Remerciements





Nous tenons tout particulièrement à remercier les personnes suivantes : Cédric Carvalho pour son excellent travail sur le nouveau logo de l'application. Il a su répondre à nos attentes et apporter sa touche perso. En résulte un logo dynamique, une identité visuelle bien définie ;

pour son excellent travail sur le nouveau logo de l'application. Il a su répondre à nos attentes et apporter sa touche perso. En résulte un logo dynamique, une identité visuelle bien définie ; Nova Lacertae (précieux alliée de la team gamergen/vr) pour son dévouement en tant que dénicheur de profils qui vous permettront bientôt de jouer avec une longue liste de jeux pré paramétrés ;

Guilhem Esteve pour ses idées apportées à la version v2.0.0 et son regard extérieur en tant que développeur ;

Et Samuel Hédouin (développeur et rédacteur chez gamergen/vr) pour avoir fait sortir de sa tête et développé ce formidable outil qui nous permet aujourd'hui d'optimiser nos Meta Quest .

Les profils que nous proposons actuellement pour le Meta Quest 2 (29/12/2021)





After The Fall (lire le test) Anne Frank Bait ! Beat Saber Blaston Bogo The Thrill Of The Fight Ocean Rift Carly And The Reaperman Clash Of The Chefs Cook-Out Cubism Dance Central Demeo (lire le test) Disc Ninja (lire le test) Drop Dead Dual Strike Elixir First Contact First Step Fruit Ninja Gorilla Tag Gorn Home After War Job Simulator Journey of the Gods I Expect You To Die I Expect You To Die 2 Learn Languages VR By Mondly Mission: ISS Onward Painting VR Physics Playground Poker Star VR Population: One Racket Fury Real VR Fishing Republique VR Robo Recall Smash Drums Solaris Sports Scramble Squingle Stride (lire le test) Super Hot VR Synthriders Ragnarok (lire le test) Tetris Effect The Curious Tale Of Stolen Pets The Room VR Touring Karts Walkabout Mini Golf Yupitergrad

Faites nous savoir dans les commentaires ou sur les réseaux si vous trouvez de nouvelles configurations ou tout simplement si celles que nous proposons peuvent être améliorée. Nous comptons sur la communauté pour faire grandir cette liste.

Lexique