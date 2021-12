TEST After the Fall : le shooter zombies multijoueur qu'il vous fall ?

À gla-gla à Los Angeles



Le studio, à l'origine de l'excellent Arizona Sunshine vient d'accoucher de son dernier-né, After the Fall. Attendu depuis 2019, il suit la trace de son grand frère dans l'esprit zombiesque, mais se détache complètement de ce dernier de par son gameplay.

After the Fall reprend certaines mécaniques d'un certain Left 4 Dead sans pour autant lui voler la vedette.

Toujours dans un univers post-apocalyptique, After the Fall nous emmène dans un Los Angeles des années 80 en proie à une nouvelle ère glaciaire dans laquelle l'Humanité se terre sous terre, forcée de se protéger des Snowbreeds, cousins éloignés des Freddies. Ceux-ci sont une forme évoluée de zombies jadis humains, sur lesquels des expériences ont été menées, afin de les rendre moins sensibles au nouveau climat austère. L'expérience a mal tourné vous vous en doutez, et ce qu'il reste d'humains doit se protéger des nouveaux mutants.

Vous avez dit Left 4 Dead ?



Les nombreuses annonces du jeu au fil du temps ont fait monter la hype auprès des joueurs de réalité virtuelle et le gameplay annoncé en 2019 faisait clairement penser à un Left 4 Dead des temps modernes. En effet, After the Fall en reprend certaines mécaniques. Cependant, nous sommes loin du compte. Le jeu propose, tout comme l'indétrônable titre de Valve, de se lancer dans une boucherie sans nom accompagné de 3 joueurs, pouvant être remplacés par des IA. Vertigo Games a fait très fort en proposant l'un des premiers jeux VR compatibles toutes plateformes confondues. Ainsi, il n'est pas rare de croiser aux alentours d'une partie, un joueur Quest, Rift, Steam et même PSVR.

En multijoueur, le titre fait office de réel défouloir, permettant de calmer nos ardeurs dans un déluge d'hémoglobine.

Le scénario n'est guère plus élaboré, voire clairement absent. Tout juste sommes-nous quatre valeureuses âmes ayant survécu au traitement expérimental, épluchant les vestiges gelés de LA à la recherche de ressources essentielles à la survie de notre civilisation. Pour ce faire, les Harvest Runners, dont nous faisons partie, doivent tout au long de l'aventure, traverser cinq environnements entrecoupés de tyroliennes et de checkpoints, sortes de zones sécurisées dans lesquelles nous pouvons refaire le plein de munitions, de grenades et de seringues de soin auprès de bornes d'arcades. Tout comme dans Left 4 Dead, le but est de finir l'entièreté du niveau en un seul morceau. La dernière zone de la carte est bien sûr la plus compliquée à franchir, car les mini boss sont plus nombreux, même si leur apparition aléatoire varie suivant les parties, tout comme la quantité de zombies dans certaines zones. Empruntant aux autres titres du genre, nous retrouvons le gros plein de soupe qui explose en faisant voler ses tripes, le Tank et un genre de Charger. D'ailleurs, au jeu des sept familles, les zombies mutants ne sont pas très nombreux, certains ont seulement moins bien vieillis que les autres, courent plus vite ou marchent au plafond tout comme Spidey. Ces derniers, à l'instar des rampants, sont les plus problématiques, car ils arrivent d'où nous ne les attendons pas réellement. Ils nous tombent dessus ou rampent à travers les piles de viande hachée et créent l'effet de surprise. Vous trouverez aussi tonton Freddy à la fin des niveaux, faisant office de big boss. Beaucoup plus grands que les Snowbreeds et véritables sac à balle, ils ne sont pas la véritable menace, car leurs déplacements sont lents.

Il faut cependant compter sur le soutien de ses pairs pour ne pas finir congelé. En effet, la mort, si elle existe dans le titre, n'est illustrée que de cette façon. Une fois mis à terre par une tripotée de viande fraîche nauséabonde, notre personnage gèle sur place, devenant donc un poids pour l'équipe. Par chance, les seringues de soin, en plus de guérir les bobos, sont remplies d'antigel. Il ne sera de ce fait pas rare de croiser de pauvres âmes égarées comme notre pauvre ami dans la phase d'introduction, sous forme de statue de glace. Ces derniers nous sont malgré eux d'une grande aide. En général, ils tiennent une seringue, une grenade ou encore une pétoire, de quoi nous aider un tant soit peu.

Pan pan pan et boum !



Des pétoires, il nous en faudra en effet pour venir à bout des innombrables ennemis. Si le manque de munitions ne se fait jamais réellement sentir dans les premiers modes de difficulté, des caisses étant dispersées ici et là au travers des multiples zones, les armes au nombre de six font la différence suivant la tournure des évènements et la robustesse des ennemis.

After the Fall est un jeu au gameplay arcade, simpliste et très linéaire.

Le titre nous fait débuter avec un simple pistolet et il faut fouiller pour dégoter des armes plus puissantes, mais aussi des plans sous forme de disquettes pour améliorer canons, crosses, etc. De quoi partir à l'aventure plus sereinement en mode toujours plus badass ! Nous retrouvons, sans compter les grenades, le Desert Eagle Arizona, sans doute une référence au premier titre du studio, un fusil à pompe, un uzi, des fusées téléguidées ou encore une M4... Les armes sont plutôt bien détaillées et réalisées. L'enclenchement de la douille dans le canon du fusil à pompe est bien visible et renforce la crédibilité. La visée est bonne, de ce fait, les têtes partent toutes seules si nous les cherchons. Par ailleurs, tirer dans les jambes transforme les zombies en rampant. De manière générale, chaque partie du corps peut être sauvagement abimée et c'est un régal. Une fois nos chers amis inconscients, il est possible de leur donner des postures assez étranges grâce à la physique proposée dans le jeu, mais aussi de leur arracher encore et toujours quelques lambeaux de peau pour mettre encore plus leurs viscères à nue. Les âmes sensibles à l'hémoglobine doivent s'abstenir, il s'agit sans aucun doute de la deuxième texture du jeu.

Dans After the Fall, ne faites pas dans la finesse et n'établissez aucune stratégie, les Snowbreeds ou Snowies, comme les Harvest Runners aiment les appeler, sont totalement dénués d'intelligence et viennent en file indienne se faire exploser sans vergogne. Aussi, nous avons affaire à un jeu clairement typé arcade. Aucun des zombies n'est plus malin que les autres et ne viendrait nous chercher par derrière comme un Hunter, Smoker, Jockey ou même les éléments les plus futés de la Horde dans Left 4 Dead. Non, ici, vous n'avez clairement qu'à tirer sur tout ce qui bouge et qui est vomi de tous les côtés. Car oui, c'est clairement l'image que le jeu donne. Nous avançons bêtement de zone en zone, bloquées par des racines mutantes qui ne peuvent être franchies que si le grand ménage est fait. Nous tirons inlassablement sur des hordes de zombies jaillissant de toute part par dizaines. Aussi, le jeu propose pour palier au manque de réalisme et à son optique arcade, deux options pour recharger ses armes. Soit de manière réaliste, c'est à dire manuellement (ce qui nous fait gagner plus de points), soit en rapprochant notre main de notre poitrine, et c'est clairement ce dernier mode qui est à privilégier tellement les Snowies sont nombreux. C'est bien dommage, car l'immersion en pâtit largement, et ce n'est pas tout. Pourtant annoncé dans les premières vidéos de gameplay de 2019, le jeu ne propose pas de combat au corps à corps. Le studio réfléchit actuellement à réintégrer cette possibilité qui, nous ne vous le cachons pas, si elle offre la possibilité de jouer de la batte cloutée, nous propulserait à un tout autre niveau de satisfaction.

Couplez tout ceci à des niveaux clairement linéaires en mode couloir et vous vous rendrez compte que le titre ne tient plus la comparaison avec un Left 4 Dead. Il devient impossible de se perdre à travers les niveaux qui ne proposent qu'un seul et unique chemin, pour autant ponctué de pièces annexes vides. Pas question donc d'être surpris par un mutant vomissant ses tripes dans une baignoire ou encore un autre ayant été puni et mis au coin par la maîtresse, et c'est clairement dommage... Ne vous attendez donc à aucun jumpscare ni coup de frayeur et encore moins à entendre la Witch pleurer à proximité, car tout est extrêmement prévisible. La lampe torche amène un chouia de sentiment d'oppression et des effets visuels sympas avec des ombres projetées, mais rien de plus. Pas de musique bien flippante, la bande sonore offre tout juste des sons d'ambiance localisés et les vagues d'ennemis sont annoncées par une petite musique.

Un hub pas tellement communautaire



Bon nombre de titres proposent aujourd'hui un hub communautaire afin de se préparer à partir ensemble faire la guerre. Dans After the Fall, ce dernier représente un genre de gare de métro dans laquelle jusqu'à 32 joueurs peuvent se retrouver. L'ambiance qui y règne y est vraiment triste et calme. Nous y croisons donc des joueurs du monde entier courant dans tous les sens et se jetant sur les bornes d'arcade afin de lancer des parties multijoueurs, le tout sans bruit, là où nous aurions pu imaginer une cacophonie assourdissante. Pour discuter avec les joueurs, qui au passage se ressemblent tous (4 skins différentes et aléatoires), nous sommes obligés de leur envoyer une demande d'ami et les intégrer dans notre groupe. Nous sommes donc loin d'un VRChat ou encore d'un Echo VR. Ajoutons à cela que même si vous invitez des collègues à rejoindre votre groupe de quatre, cela ne les fait pas apparaître à votre côté dans le hub dans lequel vous vous trouvez.

Dans After The Fall, parcourez les différents niveaux afin de récupérer de nouvelles armes et plans d'optimisations.



Le hub, c'est aussi de là que le maigre scénario nous demande de parler à Luna Gonzales, l'un des seuls PNJ du jeu, qui plus est dénué de la moindre expression et vide de tout charisme. C'est elle qui distribue ce que le jeu qualifie de missions, enfin, qui nous débloque uniquement les prochaines zones de jeu après deux lignes de blabla. Rappelez-vous qu'il n'y a aucun objectif dans After the Fall hormis le fait d'aller chercher des ressources à l'instar de pièces de monnaie que laisseraient tomber les Womp dans Mario. La grande salle principale est attenante à différentes pièces, toutes vides, sans âme et sans utilité aucune, hormis celle dans laquelle nous pouvons nous entraîner au tir sur cible et améliorer nos pétoires. La customisation va loin et ravit les amateurs du genre. Les disquettes ramassées dans les niveaux permettent de modifier les attributs des six armes disponibles allant de la crosse au canon, en passant par des dizaines de skins débloquées en fonction de nos scores, nombres de headshot ou de Snowies mis en charpie.

Le jeu fonctionne bien, même très bien, et est plutôt intuitif et facile à prendre en main. Il propose une mécanique sans bavure et bien rodée, ne lag pas, les combats sont fluides et dynamiques, et le tout offre quelque chose de vraiment cohérent. After the Fall propose de nombreuses options à régler dans les paramètres. Que ce soit au niveau du confort, de la maniabilité ou des graphismes, le studio n'a pas lésiné sur les moyens et s'inscrit dans la fourchette haute des standards actuels. Cependant, le titre souffre de nombreux bugs.

Au niveau des collisions par exemple. Il nous a ainsi été possible de traverser des portes sans les ouvrir, remarquez, c'est plus simple ainsi. Les ennemis ne se sont pas non plus fait prier. Certaines parties de l'anatomie des macabés restent coincées dans les murs ou les plafonds. Graphiquement, nous avons parfois eu affaire à des textures inégales. Certaines interactions ne sont vraiment pas évidentes, comme la saisie des armes et objets dans le décor. Il faut par contre avouer que le studio a ajouté des aspects physiques plutôt bienvenus, nos mains pouvant faire bouger certains éléments du décor et les cadavres. Le rechargement manuel nous a occasionné quelques désagréments, nous faisant attraper une grenade ou une seringue dans notre manchette au passage. Pour finir, durant nos parties, il est arrivé que le fusil à pompe ne fonctionne plus malgré les munitions, et le tableau des scores nous a affiché deux fois de suite 111 % de précision.

Du PvP pour régler nos différents



After the Fall propose aux joueurs de s'affronter dans des matchs Player vs Player, et ce, jusqu'à huit joueurs soit deux équipes de quatre, dans deux cartes dépourvues de zombies. De ce fait, le titre s'éloigne par ce biais de l'univers purement zombiesque et offre une tout autre phase de gameplay, pour le moins beaucoup plus stratégique. Les joueurs, en arpentant les cartes, peuvent ramasser toutes les armes du jeu et laisser libre cours à leur créativité en établissant des stratégies. Chaque groupe a son propre salon de discussion. La partie se termine en un temps donné dans lequel nous devons faire le plus de victimes. Seul bémol, il nous est arrivé de réapparaître pile devant un adversaire. Le studio a fait l'effort d'intégrer ce mode qui en ravit beaucoup, se montrant simple et efficace.

Le mode PvP offre une tout autre dimension et promet de corser grandement les choses.

Pour autant, le jeu est-il mauvais ? Disons que c'est mi-figue mi-raisin. Nous en attendions peut-être trop d'After the Fall. Pour imager ça, After the Fall est à Left 4 Dead ce qu'un steak végétal est à un steak de bœuf... c'est bon, mais ce n'est pas du bœuf... Le jeu offre un gameplay extrêmement simpliste et linéaire, très axé sur l'arcade où vider ses chargeurs est notre seule occupation. Néanmoins, il a bien meilleur goût quand il est fait avec des amis. Nous laissons tomber le bot Jimmy et ses confrères qui ne sont sans aucun doute pas les lames les plus aiguisées du tiroir, pour des vrais joueurs. Le jeu est beaucoup plus amusant à plusieurs. Pour autant, faut-il parler de coopération ? Eh bien, ce n'est pas vraiment le cas, car aucune stratégie ne peut vraiment être mise en place. Les environnements ne regorgent pas d'opportunités ni de chemins transversaux, les zombies viennent se faire massacrer en file indienne, il ne nous reste plus qu'à tirer ou à souffler la salle à l'aide d'une grenade bien placée pour passer de zone en zone.





Certes c'est un bon défouloir, le tout dans une ambiance apocalyptique et glaciale plutôt léchée, et il faut admettre que les joueurs y reviendront de par son fort potentiel de rejouabilité pour l'amélioration des armes, mais aussi, pour passer bon moment. La difficulté joue aussi pour beaucoup dans l'appréciation du jeu, nous vous conseillons ainsi de démarrer par le niveau Vétéran pour un tant soit peu de piquant et d'ennemis mieux protégés. Le jeu a certaines qualités, mais nous laisse pantois face à Left 4 Dead, toujours indétrônable en tous points avec des mécaniques pleinement exploitées. Par ailleurs le titre nous donne une réelle sensation de régression par rapport à un Arizona Sunshine de 2016, empreint d'un scénario, d'une sacrée dose d'humour, de zombies mieux travaillés, d'environnements plus divers et interactifs avec autrement plus d'armes. Cinq ans après, After the Fall se contente d'être moyen et tout juste bon pour se défouler à plusieurs. Le studio n'a pas fait mouche sur ce coup-là, n'a pas appris des grands de ce monde et, fait étonnant, n'a pas su capitaliser sur l'excellent Arizona Sunshine. Néanmoins, il s'agit d'une volonté du studio Vertigo Game que d'adresser aux joueurs un jeu nerveux typé arcade dans lequel nous confrontons nos scores avec les autres joueurs. Espérons cependant que les prochaines mises à jour et DLC viendront améliorer l'expérience du jeu en renforçant la crédibilité de l'univers, en proposant de nouvelles cartes et en corrigeant les bugs encore présents.

Lire aussi : TEST After the Fall : que vaut la version Oculus Quest ?

Les plus Ambiance post-apocalyptique

Bon défouloir, surtout en multijoueur

Ensemble cohérent et fonctionne bien

Cross-play

Un mode PVP bienvenue

Si vous aimez la neige, le jeu est fait pour vous Les moins Gameplay très simple, avec une IA aux fraises

Linéarité et aspect couloir

Peu d'armes

Scénario inexistant

Aucun réel objectif et très répétitif

Encore de nombreux bugs

Hub pas vraiment communautaire