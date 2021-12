TEST After the Fall : que vaut la version Oculus Quest ?

Une coupe graphique franche



Vertigo Games, le studio à l'origine de l'excellent Arizona Sunshine, vient d'accoucher de son dernier-né, After the Fall. Attendu depuis 2019, il suit la trace de son grand frère dans l'esprit zombiesque, mais se détache complètement de ce dernier de par son gameplay.

Nous avons déjà vu pire, mais aussi beaucoup mieux graphiquement.

Le studio a frappé fort en proposant l'un des premiers jeux compatibles toutes plateformes confondues. C'est ainsi que les joueurs Quest, Rift, Steam et PSVR peuvent s'affronter dans des parties endiablées. Un atout certain pour le jeu qui ne ferme aucune porte et se targue même de proposer un contenu quasiment identique entre les plateformes. Nous avons donc testé la version à destination de l'Oculus Quest 2. Le titre a été développé à partir de zéro sur l'ensemble des plateformes afin de tirer le meilleur parti de chacune d'elles. Pour garantir en termes de contenu une expérience identique, le studio a travaillé d'arrache-pied. Ainsi, quelle que soit la plateforme, le nombre d'ennemis à l'écran et leur position est strictement identique, tout comme les environnements et les interactions des joueurs. À certaines choses près évidemment.

La version PC VR que nous avons aussi testée est la mieux lotie et, sans surprise, celle destinée au Quest est celle qui a subi le plus gros lifting. Les textures sont moins détaillées, voire baveuses à certains endroits. En résulte un jeu manquant vraiment de netteté dans certaines scènes. Certains textes sont compliqués à lire et nous ressentons un aliasing assez prononcé. De nombreux effets visuels sont absents comme la lumière de la lampe torche, des effets de particule ou encore d'explosion. Les reflets, les ombres ou l'éclairage ont été simplifiés et les cadavres des zombies disparaissent au bout de quelques secondes. Ces derniers sont d'ailleurs assez mal modélisés avec des modèles très polygonaux. S'il y a cependant une chose sur laquelle le studio n'a fait aucune concession, c'est l'hémoglobine !

Un système de collision absent



La dernière chose qui tranche avec la version plus aboutie dédiée au PC VR est la physique du jeu. Côté PC, elle se rapproche, même si de loin, à ce que propose Half Life: Alyx en évitant à nos armes et nos mains de traverser les décors. Même si le système n'est pas très poussé ici, il en résulte que nous pouvons bouger quelques objets manuellement, tout comme les corps des zombies. Sur la version dédiée au Quest, cette physique n'a tout simplement pas été implémentée et c'est dommage, car elle participe grandement au réalisme dans les jeux modernes. Quoi qu'il en soit, cela n'entache pas le plaisir de jouer.

Aucune concession n'a été faite sur le plaisir de jeu et le gameplay.

Quoi qu'il en soit, le studio n'a fait aucune concession sur le gameplay, qui reste en tout point identique à celui des autres plateformes. Les mécaniques restent les mêmes ainsi que le plaisir de jouer. La partie multijoueur est tout aussi intacte et dynamique. Tout est là, les modèles des personnages sont correctement animés, renforçant la crédibilité du titre et les armes sont plutôt soignées. Le cœur du jeu, son essence, est donc conservé et c'est une très bonne chose !

After the Fall s'en sort donc plutôt bien pour une version autonome. Nous avons déjà vu pire, mais aussi mieux graphiquement. La problématique majeure étant ici de garder une fréquence d'image la plus élevée possible pour assurer une fluidité maximale en toute circonstance. Afficher à l'écran quatre joueurs tirant dans tous les sens et des zombies par dizaines n'est pas forcément une mince affaire pour la plateforme autonome, mais le studio y est parvenu. Il a aussi su faire en sorte d'assurer un gameplay et des parties en tout point identiques aux autres plateformes. N'est-ce donc pas le principal ?

