After the Fall : comparaison des versions PC VR, Quest 2 et PSVR dans un trailer coopératif en cross-platform

After The Fall, le shooter post-apocalyptique multijoueur prenant place dans un Los Angeles gelé des années 80, fait monter la hype auprès des joueurs depuis quelques semaines suite à la révélation de sa date de sortie. Il faut dire qu'avec une fenêtre de lancement repoussée de presque six mois, l'attente fut longue pour celui qui est déjà surnommé par certains « le Left4Dead de la VR ». Après une ouverture aux précommandes apportant son lot de contenu bonus, le studio Vertigo Games a profité de l'Upload VR Showcase pour dévoiler une vidéo de gameplay d'une session en escouade, regroupant des joueurs PC VR, Meta Quest 2 et PSVR sur une même partie.

Pour parvenir à rendre son titre cross-platform, le studio derrière l'excellent Arizona Sunshine a développé et optimisé son jeu à partir de zéro sur les trois supports. Cependant, comme nous pouvions nous y attendre, la différence visuelle est sans grande surprise assez notable. Ainsi, de manière à garder une bonne fluidité sur les casques autonomes ou sur PSVR, des sacrifices ont été faits sur les graphismes. Les textures sont moins détaillées, voire baveuses, certains effets visuels sont absents, comme la devise ou l'expérience du jeu qui disparait au lieu d'être aspiré vers nous. De même, les reflets, les ombres ou l'éclairage ont été simplifiés. Espérons que le sacrifice ne soit pas trop important sur la version Meta Quest 1 prévue pour l'année prochaine. En revanche, le nombre d'ennemis et la dose d'hémoglobine à l'écran restent intacts, ce qui promet des moments d'action et une aventure identique sur chaque plateforme ! Préparez vos doudounes et vos après-ski, l'hiver sera rude !

After the Fall sortira le 9 décembre prochain sur les plateformes PC VR, PSVR et sur Meta Quest 2. La version Quest 1 arrivera quant à elle courant 2022.



