After The Fall : ouverture des précommandes, premier aperçu du PvP, accès anticipé et des surprises !

After The Fall est un FPS post-apocalyptique coopératif ayant pour décors les vestiges gelés d’un Los Angeles des années 80. Près de 20 ans après le début d'une nouvelle ère glaciaire, l’Humanité vit recluse sous terre, forcée de se protéger des Snowbreed, sortes de zombies jadis humains ayant su évoluer dans ce monde désormais couvert de glace. Dans ce jeu d'action intense qui n'est pas sans rappeler un certain Left 4 Dead, jusqu'à 4 joueurs appelés Harvest Runners doivent unir leurs forces afin de récupérer des ressources essentielles à la survie de la civilisation.

Le dernier bébé de Vertigo Games, à qui nous devons le célèbre Arizona Sunshine, débarquera sur toutes les plateformes de réalité virtuelle, le 9 décembre prochain et sera cross-play. Aussi, les joueurs pourront constituer une équipe équipée en Oculus Quest, Valve Index et PSVR ! Notons qu'il sera aussi cross-buy entre l'Oculus Store Quest et l'Oculus Store Rift. Le studio a fait un effort remarquable pour intégrer toutes ces bécanes et permettre de jouer en même temps tout en gardant la même expérience.

Disponible en précommande depuis hier, la « Launch Edition » nous donne droit à une remise de 10 %, portant le prix du jeu à 35,99 € au lieu de 39,99 €. Mais ce n'est pas tout. Les joueurs ayant précommandé le jeu auront accès au premier Season Pass « Frontrunner» qui ajoutera la carte « Hollywood Boulevard », une arène PvP pour s'affronter entre joueurs (4 vs 4), un nouveau mode de jeu encore non dévoilé, ainsi qu'une arme.

Les joueurs qui passeront par les stores Oculus, auront droit à une skin d'arme exclusive « Fwd to the Past», tandis que ceux qui passeront commande sur Steam pourront jouer lors d'un accès fermé sur la période du 26 au 28 novembre. Les joueurs SteamVR et PSVR auront aussi la possibilité de découvrir le jeu 48h avant la sortie officielle, soit à partir du 7 décembre.

La Deluxe Edition réservée à SteamVR et au PSVR, offrira la bande-son officielle du jeu, un artbook, pour la PS4, un thème et un avatar pour le profil PlayStation ainsi que la skin d'arme « Ultimate Buster », et l'apparence « Uncle Bob » pour Steam.

La nouvelle bande-annonce nous en met encore plein les yeux et ces derniers jours d'attente vont nous paraître interminables. Les Freddies n'ont qu'à bien se tenir, car c'est à quatre que nous irons leur botter les fesses ! Du gameplay a également été partagé :

