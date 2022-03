After the Fall : la saison Frontrunner lancée en vidéo

Welcome back to The Line, les freddies sont de retour et toujours plus nombreux ! Ils n'attendent qu'une chose, un peu de sympathie ou quelques cartouches ! La nouvelle saison d'After the Fall (lire notre test complet et celui de la version Quest 2) vient de débuter pour notre plus grand plaisir sous le numéro de version 1.3.35721. C'est avec joie que nous retrouvons les snowbreed en tenue d'hiver dans un nouveau mode, la « Horde » où, comme son nom l'indique, vous devrez survivre et vous acoquiner avec une ribambelle de sacs à viande sur deux nouvelles maps : « Jonction » et « Autoroute ». Mais vous ne serez pas seul, pensez à faire appel aux nombreux Harvest Runners du lobby. Des récompenses plus ou moins rares pourront être débloquées toutes les dix vagues, tandis que le plan du Revolver, la nouvelle arme hautement personnalisable du jeu, sera accessible après avoir terminé la sixième fournée. D'après le studio Vertigo Games, cette nouvelle arme se montrera particulièrement efficace contre les armures de glace.

Pour le reste, le titre reçoit de nombreuses mises à jour et correctifs.

Disquettes, skins et objets La réception d’un duplicata augmentera désormais les chances d’obtenir une pièce jointe unique sur votre prochaine disquette. Plus la rareté du doublon est élevée, plus les chances d’obtenir quelque chose de nouveau sont élevées ! Cette chance bonus s'additionne, ne se réinitialisant qu’une fois que vous avez décrypté un non-duplicata.



5 % de chance de bonus à partir d’un duplicata d’import (bleu).

10 % de chance de bonus d’un duplicata industriel (violet).

20 % de chance de bonus à partir d’un duplicata militaire (jaune).

40 % de chance de bonus à partir d’un duplicata prototype (rouge).

5 % de chance de bonus à partir d’un duplicata d’import (bleu). 10 % de chance de bonus d’un duplicata industriel (violet). 20 % de chance de bonus à partir d’un duplicata militaire (jaune). 40 % de chance de bonus à partir d’un duplicata prototype (rouge). Suppression des disquettes bleues dans la difficulté Master.

Suppression des disquettes bleues et des disquettes violettes de la difficulté Nightmare.

Les skins introuvables sont maintenant correctement exclues du Disco Skin Challenge, ce qui signifie que lorsque vous avez déverrouillé toutes les skins d’une arme à feu, vous pouvez maintenant obtenir votre skin de fin de partie ! (Ce n’est pas un mythe !)

Le multiplicateur de coût de difficulté des objets a été remis à ce qu’il était auparavant, seul le mode Nightmare voit encore une légère augmenter le coût des bombes et des boosters de jus.

Amélioration des boîtes de collision pour que la plupart des armes soient plus précises.

Changement de la prise en main pour les pistolets qui passe de « tasse de thé » à « pouce en avant ». Équilibrage Les joueurs ne perdront plus leur chargement sur un Nightmare Wipe, car il était trop punitif et fastidieux de créer de nouveaux chargements. À l’avenir, une porte plus polie pourrait être ajoutée, mais pour l’instant, tout le monde est le bienvenu dès qu’ils terminent toutes les courses sur la difficulté principale.

Correction de la capacité maximale de munitions du shotgun qui passe à 30.

Augmentation des dégâts du pistolet de service de 55 à 60.

Augmentation des dommages causés par le faucon de l’Arizona de 160 à 170.

Augmentation du coût de récolte de base de la charge de l’appareil de 100 à 250. Interface Correction du message pour la difficulté Nightmare tous les types de rechargement sont autorisés.

La machine d’artisanat affiche maintenant les conditions de déverrouillage requises pour vos armes en survolant le bouton de l’arme.

Vous pouvez maintenant changer la couleur de votre pointeur en allant dans « Interface » dans le menu Paramètres. Petits correctifs et ajustements Le canard en caoutchouc et la bande vidéo dans l’intro ont maintenant une localisation appropriée. C’est également la même chose avec l’outil d’artisanat dans l’armurerie.

Résolution potentielle d'un problème où certaines portes verrouillées par des cartes-clés ne s’ouvraient pas toujours pour tous les joueurs.

Vous pouvez maintenant rejouer correctement l’intro si l’option permettant de passer la calibration est activée.

Vous pouvez maintenant rejouer correctement l’intro si l’option permettant de passer la calibration est activée. Les headshots sont maintenant correctement traités pour les déblocages des skins challenges.

Les noms des joueurs ont maintenant une couleur correcte lors de la mise à mort d’un spécial (plus un nom rouge).

Correction d’un problème où la réalisation « Out of the Cold » ne serait pas récompensée même après avoir rejoué l’intro.

Les conditions de déverrouillage pour les skins liées à la mise à mort de zombies spéciaux suivent désormais correctement les morts de zombies au lieu des dégâts causés. PlayStation VR Vous ne pouvez plus activer le mode gaucher lorsque vous jouez en mode contrôleur unique. (DualShock 4/PSVR Aim Controller) – Changement visuel uniquement ;

La poignée de charge du MT47 est maintenant correctement ajustée pour être sur le côté de l’arme plutôt que sur le dessus. Meta Quest Les tentablages ont maintenant la même couleur que sur PC VR.

Le studio prévoit un planning chargé pour les mois de mars et avril, en atteste cette infographie.

Au programme, de quoi étoffer notre arsenal, de nouvelles skins, un nouvel arrivant chez les zombies bardé d'un gros pustule, une nouvelle map pour le PvP et une autre pour la campagne.

N'oubliez pas qu'un profil Quest Games Optimizer est disponible pour le jeu dans sa version Quest.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.