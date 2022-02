After The Fall : du nouveau contenu et de nouvelles maps dévoilés avec la saison Frontrunner

After The Fall est disponible depuis le début du mois de décembre 2021, et bien qu'il possède certaines qualités indéniables avec son univers, son ambiance réussie et son action frénétique, il souffre cependant d'un manque de contenu. Une certaine répétitivité, seulement atténuée par les différents modes de difficulté proposés ou la customisation des armes, finit donc par s'installer au fil des missions (vous pouvez retrouver notre test ici ainsi que la comparaison des versions Quest 2 et PC VR).







Aussi, il nous tardait de voir apparaître du contenu supplémentaire afin de continuer à nous divertir sur la durée. Deux mois après, voilà donc que le studio Vertigo Games annonce la prochaine saison intitulée Frontrunner, faisant partie de la Launch Edition, qui apportera un mode Horde (arrivant mi-février), de nouvelles maps, de nouveaux ennemis et des armes inédites.



Commençons avec les cartes, qui au nombre de quatre, viendront enrichir celles existantes :

Hollywood Boulevard nous fera arpenter les rues gelées d'Hollywood, et plus particulièrement la Walk Of Fame dans tous les modes de difficulté existants.

L'arène PvP Stockpile proposera des combats rapides en 4 contre 4 en Team Deathmatch ou chacun pour soi avec des récompenses pour les meilleurs joueurs de chaque match.

Le prochain mode Horde se déroulera quant à lui sur deux maps appelées Junction et Highway. Jusqu'à quatre Harvest Runners devront lutter pour leur survie dans des zones confinées avec de multiples couloirs, mais prenez garde, car les Snowbreeds arriveront de tous les côtés (pensez à lever la tête). Bien que ce mode ne présente pas de fin, celle-ci étant uniquement limitée par notre propre mort, le studio annonce que de nouvelles variations seront à venir. Et contrairement aux arènes PvP, il sera ici possible d'apporter ses propres armes personnalisées au préalable.

Un nouvel ennemi, appelé Skimmer se joindra également à nos missions de récolte, mais à l'inverse des Snowbreeds traditionnels, il faudra ici le traquer et lui arranger le portrait pour obtenir une récolte particulièrement abondante. De quoi faire varier un peu le gameplay en inversant le rôle du chasseur et de la proie. Mais le bénéfice en vaudra-t-il le risque ?







Enfin, deux nouvelles armes feront leur apparition pour faire toujours plus de trous dans nos adversaires ou les délester de certains membres. C'est ainsi que Vertigo Games annonce un nouveau revolver dimensionné pour « frapper très fort », mais ayant pour contrepartie un magasin aux munitions limitées (cela semble être un chargeur six coups). Une autre arme spéciale encore gardée secrète pour le moment sera annoncée dans les prochaines semaines.







Tout cela s'annonce bien, et si vous hésitiez encore à plonger dans le grand froid avec After The Fall, voilà peut-être le moment de vous lancer.



Un profil Quest Games Optimizer est disponible pour le jeu.



