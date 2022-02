Quest Games Optimizer : la v2.0.0 en approche avec plein de nouveautés, dont la fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et plus de 150 profils !

Depuis sa sortie, le Quest Games Optimizer fait de plus en plus d'adeptes et les retours sont vraiment très positifs et constructifs. Grâce à la communauté qui nous soutient sur tous les canaux, nous pouvons étoffer l'application. Cette dernière s'apprête à passer en version 2.0.0 et à accueillir de nombreux changements.

Mais avant tout, nous voudrions vous annoncer officiellement avoir passé le cap des 150 profils cloud ! Un grand merci à Nova Lacertae qui ne dort pas la nuit pour que vous puissiez jouer avec toujours plus de jeux optimisés. Sachez que pour nous rejoindre dans cette quête, nous allons sortir un tutoriel afin que vous puissiez être autonomes et nous aider à passer le cap des 200 !

Nous écoutons les retours et recommandations de la communauté, et Samuel s'attèle à sortir régulièrement des mises à jour. La prochaine sera une version majeure avec un max de nouveautés dont la tant attendue possibilité de régler la fréquence de rafraîchissement. À vous donc les joies du 120 Hz dans de nombreuses applications. L'interface du Quest Games Optimizer passera aussi en mode paysage pour une meilleure ergonomie et toujours plus de fonctionnalités.

La v2.0.0 sortira la semaine prochaine, soit dans quelques jours. Vous trouverez toutes les informations relatives à l'utilisation, l'installation et le téléchargement de l'application, ainsi que deux vidéos tutoriel dans la page Itch.io dédiée.

Merci à tous pour votre soutien infaillible qui nous aide à vous proposer toujours plus de contenus. Nous comptons sur vous pour parler de cet outil sur tous les réseaux !

Un grand merci à Rodolphe Degant, notre confrère de chez Stylistme pour son tutoriel, mais aussi à GeNeTiK PsYkOzZ pour avoir posté à son tour une vidéo tutoriel sur sa chaîne YouTube.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.