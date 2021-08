TEST Arcsmith : un puzzle game bien mis en scène, mais compliqué à souhait, voire plus !

Un cerveau bien soigné ne se fatigue jamais !





Arcsmith, développé par Bithell Games, nous met dans la peau d'un jeune apprenti ingénieur qui débarque dans la station spatiale où officie l'émérite arcsmith Korith Dinn. Ce dernier accepte de nous prendre sous son aile, tandis qu'un conflit intergalactique est en train d'éclater. Le scénario signé par les créateurs de Thomas Was Alone et Subsurface Circular met en avant les thèmes de l'amitié et de la rédemption. Le but du jeu ? Assembler des pièces pour créer des objets plus ou moins extraordinaires tout en comprenant et gérant les lois de la physique qui nous sont imposées. Amusant ou pas ? Nous l'avons testé sur Oculus Quest 2 et voici notre avis.

Derrière ses graphismes sympathiques, sa bande-son agréable, son histoire bien écrite et son gameplay fort bien pensé, ce jeu est une véritable torture pour les neurones dès que la partie tutoriel est passée.

Arcsmith est donc un jeu de réflexion où il faut arriver à assembler des modules pour construire des objets divers et variés en trois dimensions. Notre formation débute avec des pièces simples, mais au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, les choses se compliquent et il faut vite dépasser les bases apprises pour arriver à ses fins tant cela se complexifie. Le secret est de trouver un bon équilibre entre la gestion de l'énergie, la chaleur qu'il faut réguler et les divers paramètres physiques. Et pour y réussir, croyez-nous, ce n'est pas toujours simple. Des outils de diagnostics permettent de tester nos assemblages et ainsi analyser ce qui coince sans pour autant nous proposer de solution. Il faut le savoir, aucune aide n'est apportée dans ce jeu et si vous bloquez, il faut juste persévérer et réfléchir encore et encore. Les trente niveaux, du moins ceux après la première dizaine, sont tous un défi personnel à relever et les passer avec succès offre une vraie satisfaction du genre « C'est qui le patron, hein ! ». Mais encore faut-il trouver le bon montage.

Côté gameplay, le jeu se joue assis et nous place virtuellement devant un établi avec un emplacement pour les modules sur la gauche et un espace de travail pour fabriquer la pièce commandée. En face de nous, un écran tactile permet de choisir les missions ou encore de commander les modules nécessaires pour notre mission. Ces derniers s'assemblent par aimantation et nous les manipulons à l'aide de deux pinces tenues en main. Un bras de fixation, attaché à la table, permet de tenir l'objet en cours de réalisation afin de nous permettre d'avoir nos deux mains de libres. Ajouter, enlever, changer de place ou de sens les modules sont les manipulations à répéter jusqu'à ce que notre montage soit validé lors du test final par l'ordinateur central. La prise en mains est particulièrement simple et intuitive. Les faces avec des rondelles métalliques sont aimantées et permettent de lier deux modules, celles sans, non. Un bouton permet de changer de vision technique afin de s'assurer que notre production est viable en laissant voir si le flux électrique se fait correctement ou encore de repérer les zones qui surchauffent et doivent être refroidies. Chaque module a ses spécificités positives et négatives, et il faut bien les comprendre pour progresser. Par exemple, un échafaudage permet de gagner un point de chaleur, mais bloque le flux d'énergie, une batterie solaire nécessite une source lumineuse pour fonctionner et se décharge s’il n'y en a pas. Point de secret, il faut étudier le résultat des différentes combinaisons d'assemblages possibles pour connaître leurs effets et ainsi avoir une chance de terminer sa commande. Bonne nouvelle, le jeu sauvegarde automatiquement la progression et permet de reprendre exactement au moment où nous l'avons quitté.

Visuellement, il n'y a rien à redire, Arcsmith est dans les normes de qualités attendues sur Oculus Quest en 2021. Les animations sont fluides, les graphismes réussis et le doublage (anglais) du personnage Korith Dinn est excellent. Les nombreux dialogues, présents pendant les phases d'histoire, sont ainsi plus agréables à écouter et c'est une bonne chose, car il est impossible de les passer de force la première fois. Pour ceux qui ne parlent pas la langue d'outre-Manche, tout est sous-titré et tous les menus sont en français. Seuls quelques messages sont tronqués, car leur traduction est plus longue que la place offerte sur l'écran virtuel, mais ce n'est qu'un détail pas réellement gênant. Malheureusement, il n'est pas possible de forcer une autre langue textuelle dans le jeu, il n'y pas pas d'option pour. Niveau sonore, les bruitages sont corrects et la bande-son est sympathique.





Arcsmith est donc un puzzle-game qui est enrobé dans un bien bel écrin et dont les phases de jeu sont entrecoupées d'une histoire qui est plutôt bien écrite. Il n'en reste pas moins que derrière ses graphismes sympathiques, sa bande-son agréable et son gameplay fort bien pensé, ce jeu est une véritable torture pour les neurones dès que la partie tutoriel est passée. Arriver à comprendre comment assembler les divers modules pour que cela marche passera, pour les plus cérébraux d'entre nous, par une réflexion et une analyse des flux de chaleur et d'énergie, tandis que les autres font de nombreux et laborieux essais à la volée qui finissent toujours par aboutir (ou pas). Bref, si vous aimez jouer assis et utiliser vos méninges plutôt que vos muscles, ce jeu est fait pour vous. Et si vous arrivez au bout des trente niveaux, vous pourrez vraiment être fier de vous. Dans le cas contraire, passez votre chemin, la frustration et la pseudo-répétitivité des actions à faire auront vite raison de votre patience, aussi grande soit-elle.

Les plus Graphiquement réussi

Bande-son sympa

Prise en main simple

Menus et messages textuels en français

Doublage vocal en anglais excellent

Reprise de la partie en cours au même endroit Les moins Difficulté assez élevée

Quelques messages tronqués (traduction trop longue)

Impossible de changer la langue.

Notation Graphisme 16 20 Bande son 16 20 Jouabilité 16 20 Durée de vie 16 20 Verdict 16 20