The Talos Principle: Reawakened, le puzzle game va s'offrir un remaster, était-ce nécessaire ?

Lancé en fin d'année dernière, The Talos Principle 2 est revenu en juin dernier avec son DLC Road to Elysium, donnant trois occasions supplémentaires aux joueurs de faire chauffer leurs neurones puisque l'expérience se décompose en tout autant de chapitres. Après ça, nous pouvions penser que Devolver Digital et les développeurs de Croteam en avaient terminé avec la licence dans l'immédiat, sauf que non, car ils viennent d'annoncer The Talos Principle: Reawakened, qui comme son intitulé le suggère n'est pas inédit. Aussi étrange que cela puisse paraître, ils vont surfer sur la mode des remasters pas spécialement nécessaires et assez opportunistes à l'instar d'Horizon Zero Dawn Remastered, dont l'objectif est avant tout de mettre techniquement à niveau l'expérience. En effet, le deuxième volet a été conçu sous Unreal Engine 5, tandis que le premier avait été conçu sous Serious Engine 4, le moteur maison de Croteam qui a définitivement été mis de côté.

Ce The Talos Principle: Reawakened sous UE5 aura tout de même pour lui de proposer des versions natives sur PS5 et Xbox Series X|S, plateformes sur lesquelles le jeu d'origine tournait via la rétrocompatibilité, et ressortira évidemment sur PC. Le titre de 2014, porté sur de nombreuses machines, va donc faire son retour en 2025 avec tous ses puzzles, dont ceux de l'extension Road to Gehenna, mais aussi des nouveaux puisqu'un chapitre inédit a été ajouté, baptisé In the Beginning.

En plus des améliorations visuelles, un système d'indice viendra aider les joueurs, de même que la possibilité de rembobiner la partie en plein jeu. Un éditeur de puzzle plus robuste sera aussi intégré afin de permettre à la communauté de créer ses propres expériences. Pour le coup, c'est le genre de petits plus donnant de l'intérêt à un tel projet, c'est indéniable. Vous trouverez ci-dessous la description proposée sur Steam et en page suivante quelques visuels fort alléchants.

Découvrez ou redécouvrez The Talos Principle: Reawakened, ce chef-d'œuvre à la première personne rempli d'énigmes ardues, d'intrigues philosophiques et de visuels époustouflants. Cette édition définitive revisite le récit innovant de The Talos Principle, plongeant les joueurs dans un périple plus long et remastérisé à travers le monde de la Simulation. The Talos Principle: Reawakened propose du contenu inédit, une jouabilité optimisée et des graphismes améliorés. Revivez l'extension acclamée par la critique, Road to Gehenna, et plongez dans un tout nouveau chapitre : In the Beginning. Découvrez-y l'histoire d'Alexandra Drennan, confrontée à de profondes questions existentielles alors qu'elle orchestre le premier test majeur de la Simulation. De quoi vous inciter à entamer une réflexion sur la condition humaine... Des graphismes inégalés et des optimisations d'utilisation - Refaçonné avec Unreal Engine 5, le monde de la Simulation dont vous vous souvenez est désormais plus immersif et détaillé que jamais. L'amélioration de l'éclairage, des textures et de la conception de l'environnement insuffle une vie nouvelle à chaque recoin du jeu. Des optimisations d'utilisation modernisent également le jeu d'origine tout en restant fidèles à sa vision.

- Refaçonné avec Unreal Engine 5, le monde de la Simulation dont vous vous souvenez est désormais plus immersif et détaillé que jamais. L'amélioration de l'éclairage, des textures et de la conception de l'environnement insuffle une vie nouvelle à chaque recoin du jeu. Des optimisations d'utilisation modernisent également le jeu d'origine tout en restant fidèles à sa vision. Du contenu supplémentaire dans un nouveau chapitre audacieux - Revisitez l'extension acclamée, Road to Gehenna, et découvrez un nouveau chapitre palpitant : In the Beginning. Celui-ci explore les origines de la Simulation et les défis de son premier test, ajoutant de nouvelles couches à la profondeur philosophique et narrative du jeu.

- Revisitez l'extension acclamée, Road to Gehenna, et découvrez un nouveau chapitre palpitant : In the Beginning. Celui-ci explore les origines de la Simulation et les défis de son premier test, ajoutant de nouvelles couches à la profondeur philosophique et narrative du jeu. Un éditeur d'énigmes innovant pour la communauté créative - The Talos Principle: Reawakened comprend un éditeur d'énigmes polyvalent pour les créateurs et les amateurs de casse-têtes. Cet outil permet à la talentueuse communauté de moddeurs de façonner des mondes et des défis uniques, ce qui encourage la créativité et garantit un avenir florissant pour The Talos Principle.

The Talos Principle 2 Deluxe Edition est actuellement vendu 25,29 € chez GOG, tandis que The Talos Principle: Gold Edition est lui proposé à 6,79 € en promotion.