The Talos Principle 2 n'a pas fini de faire remuer les méninges avec son extension Road to Elysium

Sorti en fin d'année dernière, le puzzle game existentialiste The Talos Principle 2 a depuis eu droit à une édition physique Deluxe sur PS5 au mois d'avril. Nous aurions pu penser que Croteam et Devolver Digital en avaient donc terminé avec lui, mais c'était sans compter sur son retour lors du Devolver Direct 2024 avec une extension payante baptisée Road to Elysium. Ce DLC coûtant 14,99 € sera découpé en trois chapitres qui verront tous le jour la semaine prochaine, le vendredi 14 juin, proposant chacun des environnements singuliers et de nouvelles manières de mettre notre cerveau à l'épreuve, en témoigne sa bande-annonce :

Vous trouverez ci-dessous quelques détails sur chaque expérience, ainsi que des visuels en page suivante.

Road to Elysium suit les évènements de The Talos Principle 2 en vous offrant de nouvelles perspectives sur les moments marquants de l'épopée de 1K, qui devra faire face à des puzzles inédits faisant appel à des systèmes déjà connus, mais également à de nouvelles mécaniques aussi ingénieuses qu'exigeantes.

Cette extension est constituée de trois chapitres, qui offrent chacun un visuel et une atmosphère propres.

Orpheus Ascending

Explorez la philosophie de l'amour, de la mort et de la résurrection en suivant l'histoire d'Hypatia et Sarabhai. Incarnez 1K et naviguez dans l'esprit de Sarabhai à la recherche des fragments de sa personnalité. Dans ce somptueux environnement inspiré de l'Égypte antique, ce chapitre vous demande de résoudre, de manière non conventionnelle, une série de puzzles complexes avec des lasers.

Isle of the Blessed

Traînez avec Yaqut et Miranda tandis qu'ils rejoignent Cornelius et Athena sur une époustouflante île caribéenne. Relevez de nombreux défis inédits en utilisant des outils familiers, tandis que votre objectif final est l'Hexaèdre, un grand ensemble de puzzles continus situé dans une tour mystérieuse.

Into the Abyss

Revivez l'un des moments les plus intenses de The Talos Principle 2 et découvrez ce qui est arrivé à Byron lorsqu'il est resté coincé dans la Megastructure. Sur une série d'îles flottantes, ce chapitre vous balance dans un trip hallucinatoire à travers un monde éthéré, bourré d'énigmes toutes plus difficiles les unes que les autres. Un chapitre qui fera, à n'en pas douter, tourner la tête des joueurs et des joueuses les plus expérimentés.