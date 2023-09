The Talos Principle 2 prend date pour venir nous retourner le cerveau

En mai dernier, les développeurs de Croteam surtout connus pour les Serious Sam (qui sont tout sauf sérieux) et l'éditeur Devolver Digital, connu pour supporter des projets vidéoludiques originaux, nous régalaient en annonçant The Talos Principle 2, une suite au jeu d'énigmes narratif de 2014 globalement très apprécié par la presse et les joueurs. Le Devolver Direct: The Return of Volvy avait ensuite permis de découvrir un peu plus de gameplay, fort prometteur pour les joueurs en mal d'énigmes. Le délirant Devolver Delayed Showcase était quant à lui venu nous rassurer en confirmant un lancement pour cette fin d'année et nous savons désormais précisément quand notre matière grise va être mise à l'épreuve.

The Talos Principle 2 a donc été daté au 2 novembre 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC par une bande-annonce nous montrant le monde futuriste où des robots vivent bien longtemps après que l'humanité ait disparu, tout en préservant notre culture. Ces décors impressionnants mettront notre intelligence à l'épreuve, avec divers mécanismes, dont des lasers et portails qui ne sont pas sans rappeler ceux de Doctor Strange dans le MCU.

The Talos Principle 2 coûtera 28,99 € et vous pouvez le précommander sur Steam avec 10 % de réduction jusqu'au 2 novembre, abaissant son prix à 26,09 €. Étonnement, un bundle réunissant The Talos Principle et sa suite est actuellement vendu 26,08 €, ce qui est donc moins cher pour deux fois plus de contenu. Gamesplanet le proposera bientôt également. Sur consoles, les précommandes numériques débuteront début octobre.