The Talos Principle: Reawakened, une date de sortie et une démo pour pour le jeu de réflexion

Les Croates de chez Croteam ont longtemps été connus pour la franchise Serious Sam, de déjantés jeux de tir à la première personne. Autant dire que les joueurs ont été surpris de découvrir en 2014 The Talos Principle, un jeu de réflexion et d'aventure particulièrement intéressant. Les développeurs ont lancé une suite, mais le premier volet va faire son retour prochainement.

Croteam annonce que la date de sortie de The Talos Principle: Reawakened est fixée au 10 avril 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le titre utilise cette fois le moteur de jeu Unreal Engine 5 pour proposer des graphismes améliorés, sans oublier de nouvelles options d'accessibilité. L'extension Road to Gehenna sera directement incluse, de même qu'un chapitre inédit, In the Beginning. Nous aurons également droit à des indices et à un éditeur de puzzles pour une durée de vie quasi infinie.

The Talos Principle: Reawakened sortira donc dans moins de deux mois, mais les joueurs impatients peuvent déjà découvrir une démo sur PC, à l'occasion du Steam Néo Fest. L'occasion de découvrir quelques casse-têtes, ainsi que l'éditeur d'énigmes. Si vous étiez passé à côté de sa suite, The Talos Principle 2 est disponible à partir de 14,49 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.