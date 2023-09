Mario vs. Donkey Kong : un remake du puzzle game de la Game Boy Advance dévoilé et daté sur Switch !

En 2004, Nintendo sortait ce qui allait devenir une nouvelle série spin-off de l'univers Mario, s'inscrivant dans la lignée du gameplay de Donkey Kong. La Game Boy Advance a ainsi accueilli Mario vs. Donkey Kong, un subtil jeu mélangeant plateformes et puzzles nécessitant de faire atteindre la sortie d'un niveau aux jouets mécaniques Mini-Mario. Un deuxième épisode sous-titré La Marche des Mini a ensuite vu le jour sur DS en 2006, puis le titre DSiWare Le Retour des Mini ! en 2009, Pagaille à Mini-Land ! sur DS en 2010, Minis on the Move sur 3DS en 2013 et enfin Tipping Stars sur 3DS et Wii U en 2015, ajoutant à chaque fois de nouveaux types de jouets et fonctionnalités pour renouveler l'intérêt. Un spin-off « free-to-play » a même vu le jour, baptisé Mini Mario & Friends: amiibo Challenge en 2016, là encore sur les deux consoles de l'époque et nécessitant de posséder des figurines NFC pour en profiter. Hélas, une partie de ces jeux sont désormais indisponibles puisqu'ils n'étaient qu'au format numérique et que l'eShop ne permet plus d'achats sur ces plateformes. C'est donc avec joie que nous venons d'apprendre lors du Nintendo Direct que la licence va revivre sur Switch !

Ce ne sera pour autant pas un nouvel épisode, mais un remake du Mario vs. Donkey Kong original. La présentation nous a présenté son gameplay qui parlera forcément aux anciens. Et en guise de nouveauté, nous pourrons nous amuser à deux joueurs grâce à de la coopération locale. Les précommandes ouvriront après le Direct, puisque ce Mario vs. Donkey Kong sortira le 16 février 2024.

