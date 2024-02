Mario vs. Donkey Kong : une démo très limitée disponible et un point sur les nouveautés en vidéos

Les jeux dans l'univers de Mario vont encore être nombreux en 2024 sur Switch avec pour commencer d'ici quelques jours Mario vs. Donkey Kong, un remake du jeu de la Game Boy Advance qui avait été dévoilé en septembre dernier. Si vous êtes curieux et que les vidéos diffusées par Nintendo ne vous suffisent pas, bonne nouvelle, une démo vient de voir le jour sur l'eShop ! Elle donne accès à quatre niveaux du premier monde (trois où il faut récupérer les Mini-Mario et un où il faut les mener à la sortie), ce qui est peu et ne devrait pas vous prendre plus de quelques minutes pour en venir à bout tant la difficulté est absente puisqu'il s'agit du début. Elle peut être jouée seul ou en coopération locale avec au choix les styles de jeu Détendu (pas de limite de temps et des bulles pardonnant les dégâts subits) ou Classique (comme sur GBA). Une bande-annonce vient quant à elle faire le point sur le contenu que nous pourrons découvrir dans la version finale, avec quelques nouveautés par rapport au jeu d'époque en plus de celles évoquées ci-dessus. Si vous n'avez pas fait le jeu à l'époque et souhaitez ne pas être spoilé par la résolution des puzzles, ne regardez pas, même si c'est du basique qui est montré.

Deux nouveaux mondes seront ainsi présents, dans un parc d'attractions et une zone enneigée, venant s'intercaler entre ceux déjà connus, pour un total de plus de 130 niveaux (mondes normaux, Plus et niveaux Expert). Reste à savoir si les 14 niveaux qui étaient accessibles via les cartes de l'e-Reader ont été intégrés d'une quelconque manière ou ont simplement été mis de côté. Des obstacles inédits ont également été intégrés et la coopération devrait donner lieu à quelques variations au sein des niveaux pour tenir compte de la présence de deux joueurs.

Vous trouverez également ci-dessous la cinématique d'introduction du jeu, présente en partie dans la démo et refaite quasi à l'identique par rapport à l'originale de 2004 avec plus d'animations et quelques changements esthétiques, mais aussi moins de paroles de la part de Mario à la toute fin, ce qui est quelque peu dommage.

La date de sortie de Mario vs. Donkey Kong est pour rappel fixée au 16 février et vous pouvez le précommander au prix de 39,99 € sur Amazon et à la Fnac, avec 5 € offerts sur votre compte chez ce dernier revendeur et la possibilité d'obtenir un porte-clés.