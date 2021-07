TEST de Ragnarock : le jeu de rythme VRiking pour rockeurs et métalleux est une tuerie qui défoule !

Boum Boum Boum !





Les jeux de rythme sont légion en réalité virtuelle et si certains sont parfois quelconques, il y a quelques références du genre qui sont incontournables comme Beat Saber, Audioshield ou encore Pistol Whip. Se faire une place au milieu de ces titres n'est pas chose facile et les Français de WanadevStudio viennent de lancer Ragnarock, titre qui pourrait bien trouver sa place dans le top des jeux musicaux en VR. Nous l'avons testé dans sa version PC (SteamVR) mais aussi sur Oculus Quest (App Lab), voici notre avis.

Ragnarock chatouille les oreilles par une bande-son qui ne plaira pas aux midinettes !

Dans Ragnarock, nous sommes embarqués dans un bateau viking et nous y incarnons celui qui tape sur des tambours pour donner de l'entrain à nos rameurs. Le but ? Arriver à faire en sorte que notre équipage, qui rame au rythme de la musique, parcoure le plus de distance possible le temps de la chanson. Un peu comme dans Rock Band, les notes - sous forme de runes ici - arrivent vers nous et il faut les taper avec nos deux maillets au moment de leur passage sur nos tambours. Plus notre frappe est précise et moins nous en loupons, plus nous avançons vite. Des séquences réussies - combos - apportent un boost à déclencher avec les deux boucliers présents sur le côté et qui apportent un, gain de vitesse dans le déplacement.

Les mécaniques sont très simples à comprendre et la prise en main est intuitive au possible : deux maillets et boum ! Pour autant - et c'est une très bonne nouvelle pour la durée de vie - il faut un certain temps pour maîtriser les trente morceaux qui offrent tous trois niveaux de difficulté, car il y a des séquences à enchaîner qui demandent de l'attention pour être réussies. Notez que plus c'est difficile, plus le nombre de runes et la vitesse de défilement augmentent drastiquement, tandis que la perte de calories se fait sentir. Cela ne parait pas évident au premier abord, mais taper en rythme avec des maillets virtuels, cela fait bien transpirer.

Côté visuel, il y a une direction artistique marquée avec des graphismes assez angulaires qui peuvent paraître, vu de l'extérieur sur un écran plat ou des images, un poil simplistes, mais l'immersion est excellente et cela passe vraiment très bien une fois le casque sur les yeux et plongé dans l'univers du jeu. De toute façon, une fois la musique lancée, notre focus est axé sur les runes et le reste n'existe plus vraiment. Le positionnement des tambours, l'angle des maillets ou encore l'emplacement des deux boucliers (déclencheurs du boost) peuvent tous être ajustés selon nos envies. Un très bon point tant cet ajustement est utile pour arriver à sortir des scores. Notez que la version Oculus Quest est graphiquement très proche de la version PC et offre la même expérience.

♪♫ Après la tempête, il y a un jour de fête ! ♫♪





La bande-son est composée de trente morceaux de métal et de rock, et les choix qui ont été faits sont, pour un jeu de rythme, très audacieux. Même si nous avons vraiment très apprécié, il faut bien reconnaître que nous ne sommes pas ici sur des titres audibles par tous, mais c'est un régal pour qui aime les chansons de tavernes et de soirées bien arrosées. Certains titres sont d'ailleurs en français et c'est plutôt sympa d'avoir des artistes francophones comme Sabordage ou Ultra Vomit dans la playlist. Soyons un peu chauvin que diantre !

WanadevStudio a réussi un coup de maître.

Le jeu en solo permet donc de jouer à volonté pour le plaisir, mais aussi d'obtenir des médailles d'or et de débloquer des Succès pour profiter de récompenses comme des maillets à collectionner. Le mode Entraînement permet de se perfectionner sur des passages difficiles en choisissant son point de départ dans la piste. C'est réellement une très bonne idée qui évite de se faire des sets de 3 ou 4 minutes juste pour une difficulté ponctuelle. La possibilité de jouer contre des fantômes permet de se jauger en temps réel et nous prépare au mode multi. Humour de Viking oblige, dans le hub de départ, en plus de pouvoir changer son maillet, il est possible de se servir une bière (et de la boire virtuellement) ou d'allumer des bougies. Cela ne sert à rien, mais nous avons adoré. La partie multijoueur permet d'affronter jusqu'à cinq autres joueurs issus de n'importe quelle version (PC, Quest ou PSVR).

La remontée des eaux prend alors la forme d'une course et voir nos adversaires dans leur propre drakkar nous dépasser (ou essayer de le faire) ajoute une pression supplémentaire. Il est possible de créer des parties publiques ou privées (code) ou de rejoindre des parties en cours. Dans ce dernier cas, les développeurs permettent, plutôt que nous faire attendre bêtement la fin d'une chanson dans le lobby, d'y participer. Même si gagner avec une ou plusieurs minutes de moins au compteur n'est pas possible, cela reste le meilleur moyen de patienter. C'est encore une très bonne idée. Sinon, nous avons apprécié ce mode compétitif qui manque juste d'un peu de convivialité et de communication entre les joueurs au moins pendant l'attente avant le départ.

Ragnarock est un jeu de rythme avec une bande-son pour fans de métal ou de rock qui défoule et devient très vite addictif tant le gameplay avec les deux maillets est intuitif et immersif. Avec ses classements et ses récompenses, il a une durée de vie assez infinie pour qui est accroc au scoring, pour les autres, il faut moins de deux heures pour faire le tour des différents morceaux. La possibilité de jouer en multijoueur est un plus non négligeable qui ajoute une pression supplémentaire via la vision du ou des drakkars adverses. Seule la bande-son composée d'une trentaine de titres tous fort rythmés et parfois grivois - dont certains en français - peut faire hésiter ceux qui sont plus tournés vers les musiques électroniques, mais à nos yeux (oreilles ?), WanadevStudio a réussi un coup de maître en arrivant à proposer un jeu musical qui mérite d'être ajouté à sa ludothèque et pourrait vraiment devenir un classique du genre.

Les plus Simple à prendre en main

Bande-son de ouf (métal et rock)

Multijoueur (cross-platform)

Défoulant et addictif

Graphiquement réussi

Ajustement possible de l'espace de jeu

Classement mondial multiplateforme Les moins Bande-son à ne pas mettre dans toutes les oreilles

Manque de convivialité dans le mode multijoueur

Notation Graphisme 17 20 Bande son 18 20 Jouabilité 18 20 Durée de vie 17 20 Verdict 17 20