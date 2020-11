Marvel's Spider-Man: Miles Morales, les notes de la presse anglophone, le premier jeu PS5 testé séduit

L'embargo sur les tests de la PlayStation 5 est tombé, et avec lui arrivent les premiers retours sur les jeux PlayStation 5. Le premier titre next-gen a avoir droit à ses critiques de la presse est sans surprise Marvel's Spider-Man: Miles Morales, qui a eu droit à un très bel accueil de la part des journalistes. Il affiche pour le moment un remarquable 86/100 sur Metacritic.

Certains le décrivent comme la meilleure exclusivité du lancement de l'histoire des consoles PlayStation, et tout le monde s'accorde pour dire qu'il est assez dense et rempli de nouveautés pour valoir le détour. Le scénario et les personnages sont captivants, le gameplay est toujours aussi fun, et vous ne serez que frustré par sa durée de vie plus courte que le premier épisode, comme cela avait déjà été annoncé. À noter que ces critiques ne concernent que la version PS5 et pas encore l'édition PS4.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales est disponible en précommande pour 59,99 € en édition standard et 79,99 € en Ultimate Edition, et sa date de sortie est fixée au 19 novembre 2020.

