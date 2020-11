Marvel's Spider-Man: Miles Morales, une publicité qui claque sur fond de Jaden Smith

Même s'il sera aussi disponible sur PS4, Marvel's Spider-Man: Miles Morales sera l'un des jeux phares du lancement de la PS5 le 12/19 novembre. Il connaît son statut, et nous le prouve avec une publicité en images de synthèse très stylée que vient de diffuser Sony Interactive Entertainment, appelée Be Yourself.

Dans celle-ci, Miles Morales assume son rôle de Spider-Man en enfilant le masque pour affronter Le Bricoleur et ses sbires. Mais avant le combat, il allume ses écouteurs sans fil pour écouter I'm Ready de Jaden, le fils de Will Smith qui exerce aussi dans le milieu de la chanson. Le spot TV le précise, les images ne sont pas représentatives de la qualité visuelle du jeu, et les écouteurs ne seront pas utilisables dans celui-ci.



Marvel's Spider-Man: Miles Morales est disponible en précommande pour 59,99 € en édition standard et 79,99 € en Ultimate Edition, et sa date de sortie est fixée au 19 novembre 2020.

