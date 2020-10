Marvel's Spider-Man: Miles Morales, une tenue Into the Spider-Verse à tomber par terre confirmée par du gameplay

Toute précommande de Marvel's Spider-Man: Miles Morales vous permettra d'accéder aux bonus de la Launch Edition, avec notamment deux costumes exclusifs. La T.R.A.C.K. Suit avait déjà été officialisée, mais la deuxième tenue offerte était encore mystérieuse. Le production designer Justin K. Thompson lève le voile sur elle dans une vidéo commentée, et elle va en ravir plus d'un.

Oui, il s'agit bel et bien d'un accoutrement Into the Spider-Verse, basé sur l'apparence de Miles Morales dans le long-métrage d'animation de Sony Pictures, connu par chez nous sous le nom de Spider-Man: New Generation. Au-delà de son coloris noir et rouge éclatant, la tenue aura la particularité de faire apparaître Spider-Man avec un framerate plus bas que son environnement, pour un effet stop-motion rappelant directement le matériau de base. Et nous avons même droit à une dizaine de minutes de gameplay inédites pour le découvrir en action !

Marvel's Spider-Man: Miles Morales est disponible en précommande pour 59,99 € en édition standard et 79,99 € en Ultimate Edition, et sa date de sortie est fixée au 19 novembre 2020.

It's earnable for everyone. Like #SpiderManPS4 The bonus is early unlocks, not exclusive content. — Insomniac Games (@insomniacgames) October 30, 2020

Mise à jour : Insomniac Games que les deux tenues bonus pourront être obtenues par tout le monde, et que les précommandes permettront simplement de les débloquer dès le départ de l'aventure.

Lire aussi : Marvel's Spider-Man: Miles Morales, la Crimson Cowl Suit, des personnages secondaires et plus révélés par Insomniac