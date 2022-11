NVIDIA : le driver pour Marvel's Spider-Man: Miles Morales est disponible

Dans deux petits jours sortira sur PC Marvel's Spider-Man: Miles Morales, spin-off du jeu d'Insomniac Games, et jusqu'ici seulement disponible sur PlayStation. Comme son prédécesseur, il va donc être porté sur ordinateurs par Nixxies et NVIDIA lance aujourd'hui un nouveau pilote pour bien se préparer à ce lancement.

Le nouveau driver GeForce Game Ready est également là pour accueillir la nouvelle carte graphique RTX 4080, compatible avec le DLSS 3. Un pilote qui prend en charge un tas de fonctionnalités pour Marvel's Spider-Man: Miles Morales (DLSS 3, DLAA, Reflex, RTX, DLSS 2 Super Resolution), mais aussi le RTX pour World of Warcraft: Dragonflight, le DLAA pour Monster Hunter Rise: Sunbreak ou encore le DLSS 3 pour WRC Generations - The FIA WRC Official Game.

Au passage, le pilote prend en charge 12 nouveaux écrans compatibles G-Sync, à savoir les AOC AG275QX, AOC AG325QX, AOC PD27S, AOC Q32G3WG3, ASUS PG42UQ, ASUS VG249QM1A, ASUS XG32UQ, Corsair 32QHD240, Eve ES07D02, Philips 27M1N5900, Philips TV FTV OLED907 et Philips TV FTV OLED937, et rajoute enfin les paramètres optimaux en un clic de GeForce Experience pour A Plague Tale: Requiem, Call of Duty: Modern Warfare II, Dakar Desert Rally, Diablo Immortal, Marauders, PC Building Simulator 2 et Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Vous pouvez télécharger le nouveau driver directement depuis l'application GeForce Experience sur votre PC ou via le site officiel de NVIDIA. Vous pouvez retrouver des cartes graphiques NVIDIA RTX sur Amazon.