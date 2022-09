NVIDIA GeForce : les RTX 4080 et 4090 compatibles DLSS 3 officialisées, découvrez leurs prix et caractéristiques techniques !

2 ans après leur annonce, les NVIDIA GeForce RTX 30 restent encore difficiles à trouver, le constructeur n'arrivant pas à proposer assez d'offres par rapport à leur demande toujours aussi grande auprès des joueurs. Il a cependant continué à les améliorer de son côté et est prêt à annoncer la suite : les NVIDIA GeForce RTX 40.

Les modèles RTX 4080 et RTX 4090 ont en effet été officialisés lors d'un évènement en direct ce mardi, avec toujours plus de téraflops. Pour faire court, ces cartes graphiques de nouvelle génération seront encore plus puissantes grâce à l'architecture NVIDIA Ada Lovelace, la nouvelle technologie SER (Shader Execution Reordering), des cœurs de ray-tracing de 2e génération, des cœurs Tensor de 4e génération, un nouvel accélérateur de flux optique, 2 encodeurs AV1 et des optimisations logiciel innovantes, dont du NVIDIA Reflex renforcé. Elles seront compatibles DLSS 3, pour une amélioration logicielle du rendu encore plus puissante qui n'est pour le moment pas prévue sur les RTX 30 et inférieures, qui en restent au DLSS 2.



Côté prix, vous aurez le choix entre la GeForce RTX 4080 (12 Go) à 1 099 € et la GeForce RTX 4080 (16 Go) à 1 499 €, vendues à partir de novembre, et la GeForce RTX 4090 à 1 949 € à partir du 12 octobre. Ces modèles nec plus ultra seront livrés avec NVIDIA Racer RTX, un petit jeu de voiture graphique conçu pour être sublimé par le ray-tracing et exclusif aux Series 4000.

Optimisées par NVIDIA Ada Lovelace à haute efficacité, l’architecture RTX de 3e génération, les cartes graphiques GeForce RTX série 40 sont plus rapides que jamais et offrent aux joueurs et aux créateurs une avancée décisive en matière de performances graphiques, de graphismes optimisés par l’IA, d’expériences de jeu toujours plus immersives et de workflows de création de contenu encore plus rapides.

Les performances des jeux les plus récents sont jusqu’à deux fois plus rapides et, grâce au DLSS 3 et aux nouvelles innovations de l’architecture Ada, les développeurs peuvent accélérer jusqu’à quatre fois les performances graphiques dans les jeux compatibles avec le ray tracing. Dans les applications de création, les cartes graphiques GeForce RTX série 40 offrent jusqu’à deux fois plus de performances en matière de rendu 3D, de vitesse d’exportation vidéo et d’outils d’IA.

Grâce aux nouvelles GeForce RTX 4090 et GeForce RTX 4080, votre système aura la puissance de générer des mondes entièrement simulés en ray tracing dans les résolutions les plus élevées, avec des niveaux de détails et des performances incroyables. Portal avec RTX, NVIDIA Racer RTX et le nouveau mode Ray Tracing: Overdrive de Cyberpunk 2077 bientôt disponible, illustrant les expériences incroyables que les développeurs peuvent désormais offrir avec les cartes graphiques GeForce RTX série 40.

Ada propose également de nouvelles fonctionnalités qui optimisent davantage votre expérience de jeu : Le NVIDIA DLSS 3 multiplie les fréquences d’images à l’aide du nouvel accélérateur de flux optique ; NVIDIA RTX Remix vous permet de créer facilement des mods incroyables grâce au ray tracing et au DLSS dans des jeux classiques, comme Portal avec RTX ; le Shader Execution Reordering révolutionne le rendu avec ray tracing ; les doubles encodeurs AV1 accélèrent jusqu’à deux fois l’exportation vidéo et améliorent considérablement la qualité des livestreams et des appels visio.

Les avantages d’Ada s’étendent également aux fonctionnalités existantes. Pour les joueurs, la technologie NVIDIA Reflex rend vos jeux encore plus réactifs grâce à une latence système pouvant atteindre 10 millisecondes dans les meilleurs jeux d’e-sport. GeForce Experience vous permet d’enregistrer vos sessions de jeu jusqu’en 8K à 60 images par seconde en HDR. NVIDIA Broadcast est une application gratuite de NVIDIA Studio pour les créateurs de contenu qui élimine les bruits de fond liés au micro et optimise la qualité de la caméra pour les appels et les flux vidéo. Elle applique les effets jusqu’à deux fois plus rapidement que les produits de génération précédente. Les créateurs de la plateforme NVIDIA Omniverse peuvent en moyenne bénéficier de performances jusqu’à deux fois plus rapides en temps réel grâce au ray tracing RTX et au path tracing interactif avec Ada.

Les développeurs de jeux et les créateurs d’applications en profitent déjà, ainsi que d’autres optimisations de la technologie Ada, en intégrant le NVIDIA DLSS 3 à plus de 35 jeux et applications, dont A Plague Tale : Requiem, Cyberpunk 2077, Microsoft Flight Simulator et Warhammer 40 000 : Darktide et les principales applications 3D en temps réel comme Unreal Engine, Unity et NVIDIA Omniverse. Le ray tracing débarque dans Cyberpunk 2077, Justice et Portal avec RTX. NVIDIA Reflex sera prochainement disponible dans huit nouveaux jeux, dont Overwatch 2 et Cyberpunk 2077. Toutes ces fonctionnalités sont prises en charge par nos pilotes Game Ready et NVIDIA Studio soigneusement testés.

Lorsque vous passez à la série GeForce RTX 40, vous obtenez non seulement les GPU les plus rapides à ce jour, mais aussi l’écosystème de GPU le plus avancé au monde, regorgeant d’applications et de technologies qui tirent parti de nos décennies d’expérience, de l’IA à la pointe de l’industrie et de matériel de pointe pour améliorer votre expérience PC chaque seconde chaque jour.

Regardez notre présentation GeForce Beyond à la demande et lisez la suite pour en savoir plus sur chaque annonce.

La meilleure plateforme de jeu au monde s’améliore de plus en plus.

Les merveilles de l'architecture NVIDIA Ada Lovelace

L’architecture NVIDIA Ada Lovelace, qui figure au cœur de chaque carte graphique GeForce RTX série 40, constitue une avancée technologique sans précédent en matière de performances, d’efficacité et de capacités. Basée sur un processus TSMC 4N sur mesure avec jusqu’à 76 milliards de transistors (contre 28 milliards de transistors la génération précédente), Ada est l’architecture GPU la plus avancée au monde.

L’architecture Ada est incroyablement efficace avec plus du double de performances par rapport à Ampere, avec une excellente évolutivité et une excellente overclockabilité à mesure que la puissance augmente.

Multiprocesseurs de flux NVIDIA Ada Lovelace

Les multiprocesseurs de flux (SM) fournissent une grande partie des performances de vos jeux. Après avoir précédemment doublé le rendement FP32 de dernière génération, nous avons plus que doublé notre rendement maximal avec le lancement de la plateforme Ada, offrant jusqu’à 90 TFlops de puissance de shader sur les GPU NVIDIA, avec une puissance de 83 TFlops sur la GeForce RTX 4090. Ce chiffre est à comparer aux 40 Tflops pour les opérations de shading de notre GPU le plus rapide de la génération précédente.

Nouvelle commande d’exécution de shaders

L’architecture GPU est hautement parallélisée et, le cas échéant, la plus efficace pour l’exécution de charges de travail similaires. Cependant, le ray tracing avancé nécessite de calculer l’impact de millions de rayons frappant de nombreux types de matériaux différents à travers une scène, créant ainsi une séquence de charges de travail divergentes et inefficaces pour les shaders (les shaders calculent les niveaux appropriés de lumière, d’obscurité et de couleur pour le rendu d’une scène 3D et sont utilisés dans tous les jeux modernes).

Notre nouvelle technologie SER (Shader Execution Reordering) permet de réorganiser dynamiquement ces charges de travail auparavant inefficaces en charges de travail nettement plus efficaces, améliorant ainsi jusqu’à deux fois les performances des shaders et des fréquences d’images dans le jeu jusqu’à 25 % !

Cœurs de ray tracing de 2e génération

Avec l’invention des cœurs de ray tracing (RT), NVIDIA a fait une réalité du ray tracing en temps réel dans les jeux vidéo. Ces cœurs de traitement dédiés ont été spécifiquement conçus pour traiter les charges de travail les plus intensives en matière de ray tracing. Les cœurs de ray tracing de 3e génération d’Ada ont deux fois plus de rendement pour les intersections avec des triangles, ce qui augmente les performances MAXIMALES RT-TFlops jusqu’à 2,8 fois plus élevées. Sur la Carte graphique GeForce RTX 4090, les joueurs et les créateurs disposeront de 191 TFlops de puissance, contre 78 TFlops de notre GPU de génération précédente, ce qui permettra de générer des mondes immersifs en ray tracing à des vitesses bien plus élevées.

Les cœurs de RT de 3e génération d’Ada mettent également en œuvre des moteurs Opacity Micro-Map et Micro-Mesh, deux nouvelles unités matérielles pour l’accélération des charges de travail exigeantes basées sur le ray tracing, utilisées de concert avec les nouvelles techniques logicielles détaillées ci-dessous.

Cœurs Tensor de 4e génération

Les cœurs NVIDIA Tensor permettent et accélèrent les technologies d’IA transformatrices, telles que le NVIDIA DLSS (qui est disponible dans 216 jeux et applications sortis), et la nouvelle fréquence d’images multiplicatrice NVIDIA DLSS 3. Des millions d’utilisateurs de GeForce RTX et de NVIDIA RTX exploitent également les cœurs Tensor pour améliorer leurs diffusions, ainsi que leurs appels visio et vocaux dans l’application gratuite NVIDIA Broadcast.

Les nouveaux cœurs Tensor de 4e génération d’Ada sont incroyablement rapides grâce au tout nouveau moteur Tensor de virgule flottante 8 bits (FP8), qui accélère le rendement jusqu’à cinq fois et atteint 1,32 Tensor-petaFLOPS sur les GPU GeForce RTX 4090.

Nouvel accélérateur de flux optique

La technologie de génération d’images du NVIDIA DLSS 3 est basée sur le tout nouvel accélérateur de flux optique d’Ada, qui permet d’alimenter les données de mouvement des pixels des trames ultérieures vers le réseau de neurones DLSS, générant ainsi de nouvelles images sur le GPU, ce qui permet d’accélérer les performances, même en cas de scénarios limités par le CPU.

Deux encodeurs AV1

Les cartes graphiques GeForce RTX 4090 et RTX 4080 intègrent deux de nos nouveaux encodeurs NVIDIA de 8e génération, désormais compatibles avec l’encodage AV1, offrant ainsi de nouvelles possibilités aux livestreameurs, aux monteurs et aux adeptes des appels vidéo.

Pour les livestreameurs, le système AV1 améliore l’efficacité d’encodage de 40 %. vos livestreams auront l'air d'utiliser 40 % de débit en plus. OBS Studio, la principale application de streaming du marché, collabore avec NVIDIA pour activer l’encodage AV1 dans sa prochaine version logicielle, prévue pour le mois d’octobre. OBS optimise par ailleurs les pipelines d’encodage pour réduire de 35 % la charge globale de tous les GPU NVIDIA. Les appels vidéo bénéficient également des avantages du streaming en direct de haute qualité, avec Discord ajoutant le support AV1 plus tard cette année.

Pour les monteurs vidéo, les deux encodeurs sont jusqu’à deux fois plus rapides, ce qui permet aux créateurs de gagner des heures et des heures chaque semaine. Nous avons collaboré avec DaVinci Resolve, Voukoder - un plug-in populaire pour Adobe Premiere Pro - et Jianying - l’application de montage vidéo la plus populaire en Chine - pour activer cette fonctionnalité dans les principales applications de montage vidéo. Les mises à jour seront disponibles en octobre. Et si vous souhaitez capturer du contenu en haute résolution pour vos vidéos, les utilisateurs de GeForce Experience équipés de cartes graphiques GeForce RTX série 40 peuvent désormais utiliser NVIDIA ShadowPlay pour capturer du gameplay en 8K et à 60 images par seconde en HDR.

De nouveaux logiciels accélèrent et optimisent les performances

À l’avant-garde de la recherche et du développement graphique, NVIDIA propose des expériences toujours plus immersives avec des fréquences d’images élevées. Avec la création d’Ada, nos cartes graphiques GeForce RTX série 40 peuvent tirer parti de nouvelles fonctionnalités qui accélèrent grandement les charges de travail basées sur le ray tracing et délivrent des fréquences d’images encore plus rapides dans vos jeux favoris.

Le NVIDIA DLSS 3 multiplie les fréquences d’images

Basé sur les capacités phénoménales de l’IA, le super-échantillonnage par Deep Learning (DLSS) de NVIDIA est une technologie de rendu révolutionnaire qui vous offre un tout nouveau niveau de performances graphiques alimentées par l’IA des GPU GeForce RTX en utilisant des Tensor Cores dédiés. À ce jour, 216 jeux et applications sortis accélèrent les performances avec le DLSS, tout en générant de magnifiques images nettes qui conservent - et dans certains cas améliorent - l’image source.

Ada lance le DLSS 3 et ajoute une nouvelle génération optique multi-images optimisée par l’IA, qui génère des images de haute qualité, et non plus de simplement des pixels. Grâce à un processus détaillé dans notre article sur le NVIDIA DLSS 3, le DLSS 3 combine la Super Résolution du DLSS, la génération d’images DLSS et la technologie NVIDIA Reflex pour reconstruire les 7/8e des pixels affichés, accélérant ainsi les performances de manière significative.

Dans les jeux limités par les GPU, le DLSS 2 et sa technologie de Super Résolution peuvent accélérer jusqu’à deux fois votre fréquence d’images. Grâce au DLSS 3, nous pouvons les accélérer jusqu’à quatre fois dans des mondes en ray tracing comme ceux de l’incroyable NVIDIA Racer RTX.

Certains jeux utilisent fréquemment le CPU, ce qui limite les avantages des cartes graphiques et des technologies de Super Résolution. Le DLSS 3 fonctionne sur GPU, ce qui permet de contourner les freins à l’innovation du CPU et d’accélérer les fréquences d’images. Dans Microsoft Flight Simulator, où toute la planète est affichée à l’échelle 1:1, le DLSS 3 double les performances graphiques, offrant ainsi aux amateurs de simulation de vol une expérience de jeu considérablement améliorée.

Basé sur les cœurs Tensor de 4e génération et le nouvel accélérateur de flux optiques, le NVIDIA DLSS 3 est l’une de nos plus grandes inventions pour le rendu neuronal. Le supercalculateur DLSS de NVIDIA entraîne et améliore continuellement les réseaux d’IA et offre des optimisations de qualité via des pilotes graphiques et des mises à jour de jeux.

Le NVIDIA DLSS 3 débarque dans plus de 35 jeux et applications, dont les premiers jeux arriveront en octobre. Pour en savoir plus sur tous les jeux, consultez notre article sur les jeux #RTXON.

Opacity Micromaps

Les moteurs Opacity Micromap optimisent le ray tracing en encodant à l’avance les données des jeux sur les objets du monde dans le moteur de jeu. Les éléments complexes, comme le feuillage, particulièrement exigeants en matière de ray tracing, peuvent affecter leur apparence en fonction de l’éclairage des scènes, et les rayons de directions innombrables peuvent rebondir entre les feuilles et les branches. Le cœur RT de 3e génération présent dans les GPU Ada utilise des masques Opacity pour assigner l’état d’opacité de ces éléments, qui peuvent être opaques, transparents ou inconnus.

En intégrant au masque Opacity les caractéristiques du ray tracing des objets de formes irrégulières et translucides, les cœurs RT de 3e génération rendent ces objets complexes plus rapidement, améliorant ainsi les performances.

Displaced Micro-Meshes

Les micro-maillages déplacés (DMM) sont générés par les cœurs RT de 3e génération d'Ada, qui construisent les hiérarchies de volumes englobants (BVH) 10 fois plus vite, en utilisant 20 fois moins de VRAM. Les DMM sont de nouvelles primitives qui représentent un maillage structuré de micro-triangles que les cœurs RT de 3e génération traitent en natif, réduisant ainsi les besoins de stockage et de traitement par rapport aux générations précédentes lors du rendu de géométries complexes avec uniquement des triangles de base.

Particulièrement bénéfique dans les jeux et les scènes en ray tracing, le DMM offre aux développeurs les performances requises pour créer des jeux et des expériences photo-réalistes exploitant la photogrammétrie ainsi que des objets et surfaces super détaillés.

GeForce RTX 4090 : Performances deux fois plus rapides que la GeForce RTX 3090 Ti

Disponible le 12 octobre 2022 à partir de 1.949,00 € la GeForce RTX 4090 est le GPU GeForce ultime pour les joueurs et les créateurs. Sa carte graphique GeForce RTX 3090 Ti, deux fois plus rapide, vous offre la même puissance que la carte graphique de génération précédente, la GeForce RTX 3090 Ti ! Ce gain de performance significatif est rendu possible par l’architecture Ada et les nombreuses innovations présentées ci-dessus.

Si vous équipez votre système avec ce monstre de GPU, vous obtiendrez 16 384 cœurs CUDA, 1 321 Tensor-TFLOPs, 191 RT-TFLOPs et 83 TFLOPs de shader-TFLOPs, et 24 Go de mémoire graphique G6X VRAM.

Dans tous les jeux du moment, vous pourrez jouer avec les paramètres les plus élevés en résolution 4K et à des fréquences d’images élevées. Profitez d’un rendu graphique en ray tracing et profitez des plus hauts niveaux de fidélité graphique, de réalisme et d’immersion.

Aujourd’hui, les jeux en ray tracing voient leurs performances augmenter jusqu’à deux fois par rapport à la GeForce RTX 3090 Ti. Les jeux RTX de demain, tels que Cyberpunk 2077, Portal avec RTX et NVIDIA Racer RTX, qui exploitent le DLSS 3, le SER et d’autres innovations de l’Ada, s’exécutent jusqu’à quatre fois plus vite !

Dans toutes les applications de création, tous les workflows allant de l’export vidéo au rendu 3D en passant par les effets d’IA s’exécutent jusqu’à deux fois plus vite, ce qui vous fait gagner un temps précieux et vous aide à boucler vos projets plus rapidement.

La GeForce RTX 4090 est plus rapide que jamais.

Consultez les spécifications complètes ici.

GeForce RTX 4080 : Deux fois plus rapide que la GeForce RTX 3080 Ti

La GeForce RTX 4080 est disponible en deux configurations.

La carte graphique GeForce RTX 4080 (16 Go) est dotée de 9 728 cœurs CUDA, de 780 Tensor-TFLOPs, de 113 RT-TFLOPs, de 49 Shader-TFLOPs et d’une mémoire GDDR6X, ce qui la rend deux fois plus rapide que la GeForce 3080 Ti avec une consommation 10 % moins importante. Les créateurs bénéficieront également de la mémoire additionnelle pour afficher des scènes plus grandes, éditer des vidéos au format RAW 12K et travailler avec plusieurs applications simultanément. Les prix commencent à 1 469,00 €.

La carte graphique GeForce RTX 4080 (12 Go) est dotée de 7 680 cœurs CUDA, de 639 Tensor-TFLOPs, de 92 RT-TFLOPs, de 40 Shader-TFLOPs et d’une mémoire GDDR6X, offrant ainsi aux acheteurs un plus grand nombre de performances que la GeForce RTX 3090 Ti et un accès à toutes nos innovations de nouvelle génération. Les prix commencent à 1 099,00 €.

Les deux versions seront lancées en novembre prochain. Gardez un œil sur GeForce.com pour en savoir plus.

Consultez les spécifications complètes ici.

Présentation des cartes graphiques GeForce RTX 40 Series Founders Edition

La dernière génération de nos cartes graphiques Founders Edition a été dotée d’un système innovant de refroidissement à double flux axial, qui a été associé à un design exceptionnel et à des matériaux de haute qualité.

Pour nos nouvelles cartes graphiques GeForce RTX série 40 Founders Edition, nous avons par ailleurs optimisé le système à double flux axial pour augmenter de 10 % la taille du ventilateur et le volume des ailettes, mais aussi passer à une alimentation à 23 phases. La température de mémoire est réduite, et les nouveaux GPU Ada, nettement plus puissants, conservent leur fraîcheur dans les cas ventilés, offrant ainsi aux joueurs une excellente marge d’overclocking.

Chaque carte graphique GeForce RTX série 40 Founders Edition réduit l’encombrement du câble en exploitant la nouvelle consommation GPU standard des alimentations de nouvelle génération ATX 3.0, le connecteur PCIe Gen-5 à 16 broches. Vous pouvez ainsi alimenter vos cartes graphiques GeForce RTX série 40 à l’aide d’un seul câble afin d’optimiser l’esthétique de votre configuration. Si vous utilisez une unité d’alimentation de génération précédente, un câble d’adaptateur est inclus à votre boîte, ce qui vous permet de connecter trois connecteurs d’alimentation à huit broches et un quatrième connecteur en option pour bénéficier d’une marge d’overclocking accrue. Les alimentations ATX 3.0 seront disponibles en octobre auprès d’ASUS, Cooler Master, EXEC, Gigabyte, iBuyPower, MSI et ThermalTake. D’autres modèles seront prochainement disponibles.

Des partenaires du monde entier comme ASUS, Colorful, Gainward, Galaxy, GIGABYTE, INNO3D, MSI, Palit, PNY et ZOTAC vont prochainement commercialiser des cartes graphiques personnalisées avec leurs propres solutions de refroidissement et de conception. Revenez régulièrement sur leurs sites Internet pour plus de détails. Les cartes graphiques GeForce RTX 4090 et RTX 4080 (16 Go) seront également produites directement par NVIDIA en édition Membres fondateurs limitée, pour les fans à la recherche de cartes graphiques utilisant notre design interne unique.

Mais ce n’est pas tout : les cartes graphiques GeForce RTX série 40 équipent les principaux constructeurs de systèmes gaming du monde entier comme Acer, Alienware, ASUS, Dell, HP, Lenovo et MSI.

NVIDIA Racer RTX met en avant toute la puissance des cartes graphiques GeForce RTX série 40

Nos nouvelles cartes graphiques GeForce RTX série 40 vous permettent d’afficher des mondes virtuels d’une grande précision physique, en ray tracing, jusqu’à quatre fois plus rapidement qu’avec la génération précédente. En novembre prochain, pour démontrer les possibilités offertes par les cartes graphiques GeForce RTX série 40, vous pourrez télécharger et jouer à NVIDIA Racer RTX, une expérience gratuite offrant les graphismes les plus détaillés jamais vus à ce jour.

Prenez le contrôle de voitures RC à rendu réaliste et à haute précision physique afin de naviguer à travers des environnements uniques remplis d’objets photo-réalistes et simulés en temps réel dans NVIDIA Omniverse, une plateforme dédiée à la conception et à l’exploitation de pipelines 3D personnalisés.