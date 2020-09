NVIDIA GeForce RTX 30 : les RTX 3070, 3080 et 3090 officialisées, avec des prix et dates de sortie !

Si les joueurs consoles attendent impatiemment de savoir à quelle sauce ils vont être mangés avec la PS5 et la Xbox Series X, les joueurs PC avaient les yeux rivés vers la conférence de NVIDIA de ce soir. Elle a comme prévu permis de découvrir la nouvelle génération de GPU du constructeur, les fameuses GeForce RTX 30. Il y en aura pour tous les budgets : de l'entrée de gamme à 499 $ avec la RTX 3070, du milieu de gamme à 699 $ avec la RTX 3080, et du quasi-luxe avec la RTX 3090 à 1 499 $.

Pour les présentations officielles par le constructeur, ça se passe soit avec les descriptifs ci-dessous.

Présentation : GeForce RTX 3080, RTX 3070, RTX 3090 Founders Edition GeForce RTX 3080 - À partir de 699 $, le RTX 3080 est le GPU de jeu ultime - jusqu'à 2x plus rapide que le RTX 2080. Doté de 10 Go de la nouvelle mémoire GDDR6X haute vitesse à 19 Gb/s, le RTX 3080 peut fournir 60 images par seconde systématiquement pour les jeux en résolution 4K.

GeForce RTX 3070 - À partir de 499 $, le RTX 3070 est plus rapide que le RTX 2080 Ti à moins de la moitié de son prix, et est en moyenne 60 % plus rapide que le RTX 2070 d'origine. Il est équipé de 8 Go de mémoire GDDR6, ce qui lui permet d'atteindre le summum de ses performances pour les jeux fonctionnant en résolutions 4K et 1440p.

GeForce RTX 3090 - Au sommet de la gamme se trouve la RTX 3090, au prix de 1 499 $ et appelé « BFGPU » - Big Ferocious GPU. Il est même équipé d'un silencieux - une conception sur trois slots, dual-axial et flow constant qui est jusqu'à 10 fois plus silencieux que celui de la TITAN RTX et il maintient le GPU à une température inférieure de 30 degrés C à celui de la TITAN RTX. Sa mémoire GDDR6X de 24 Go permet de s'attaquer aux algorithmes IA les plus difficiles et de permettre des charges de travail massives de création de contenu. La RTX 3090 est jusqu'à 50 % plus rapide que la carte graphique ultime pour PC disponible aujourd'hui, la TITAN RTX, ce qui permet aux joueurs de bénéficier de 60 images par seconde en résolution 8K dans de nombreux jeux. Les merveilles de l'architecture NVIDIA Ampère - 2e génération RTX Les performances fulgurantes des nouveaux GPU de la série RTX 30 et l'architecture NVIDIA Ampère sont le fruit de technologies de pointe et de plus de deux décennies de R&D dans le domaine du graphisme : Nouveaux multiprocesseurs de streaming : L'élément de base du GPU le plus rapide et le plus efficace au monde, offrant un débit deux 2X supérieur à celui du FP32 de la génération précédente et une puissance de traitement de 30 Shader-TFLOPS.

Cœurs RT de deuxième génération : Les nouveaux cœurs RT dédiés offrent un débit 2X supérieur à celui de la génération précédente, ainsi que des fonctions simultanées de ray tracing, de shading et de calcul, avec une puissance de traitement de 58 RT-TFLOPS.

Cœurs tenseurs de troisième génération : Les nouveaux cœurs Tensor dédiés offrent un débit jusqu'à 2X supérieur à celui de la génération précédente, ce qui permet d'utiliser plus rapidement et plus efficacement les technologies s'appuyant sur l'IA, comme le NVIDIA DLSS, et une puissance de traitement de 238 Tensor-TFLOPS.

NVIDIA RTX IO : Permet un chargement rapide et une décompression des ressources de jeu basé sur le GPU, accélérant les performances en entrée/sortie jusqu'à 100 fois par rapport aux disques durs et aux API de stockage traditionnelles. En conjonction avec la nouvelle API DirectStorage pour Windows de Microsoft(1), RTX IO décharge des dizaines de cœurs CPU de leur travail vers le GPU RTX, améliorant ainsi le nombre d'images par seconde et permettant un chargement quasi instantané des jeux.

La mémoire graphique la plus rapide du monde : NVIDIA a travaillé avec Micron pour créer la mémoire graphique la plus rapide du monde pour la série RTX 30, la GDDR6X(2). Elle offre des débits de près de 1 To/s de bande passante mémoire système pour les applications sur la carte graphique, ce qui maximise les performances des jeux et des applications.

Technologie de fabrication de nouvelle génération : Nouveau process personnalisé 8N NVIDIA de Samsung, qui permet une densité de transistors plus élevée et une plus grande efficacité. Les nouvelles cartes présentent plusieurs premières mondiales Solution thermique à double axe et à flux traversant - Jusqu'à 2 fois plus de performances de refroidissement, avec une conception monocoque étonnante. Les joueurs et les créateurs pourront profiter de performances inégalées alors que leurs GPU seront simultanément plus froid et plus silencieux que jamais.

Conception mécanique et électrique raffinée - Une structure mécanique plus solide - avec un nouveau ressort à lame à profil bas et un nouveau connecteur d'alimentation à 12 broches - permet de disposer de plus d'espace pour les composants et le refroidissement, et est compatible avec les connecteurs à 8 broches des alimentations existantes, avec un adaptateur inclus.

HDMI 2.1 - La bande passante accrue fournie par HDMI 2.1 permet, pour la première fois, une connexion par câble unique aux téléviseurs HDR 8K pour des jeux en ultra-haute résolution.

AV1 Decode - Premiers GPU additionnels prenant en charge le nouveau codec AV1, permettant aux joueurs de regarder des vidéos Internet HDR 8K en utilisant jusqu'à 50 % de bande passante en moins.

Les sorties se feront en cascade, avec une GeForce RTX 3080 datée au 17 septembre, une RTX 3090 au 24 septembre, et une RTX 3070 à octobre. Et, bonne nouvelle, les premiers acheteurs recevront en cadeau une version numérique de Watch Dogs Legion et un an d'abonnement à GeForce NOW.

