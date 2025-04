NVIDIA dévoile les GeForce RTX 5060 et 5060 Ti à partir de 299 $ seulement

En début d'année, NVIDIA a officialisé les cartes graphiques GeForce Série 50, avec des RTX 5070, 5070 Ti, 5080 et 5090, allant de 649 à 2 349 €. Des GPU utilisant la nouvelle architecture Blackwell qui font déjà le bonheur des joueurs fortunés, mais le constructeur a encore un atout dans sa manche : les RTX 5060 et 5060 Ti, plus abordables.

Les cartes graphiques GeForce RTX 5060 et 5060 Ti disposent évidemment de l'architecture Blackwell et sont donc compatibles avec le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, la dernière technologie en date de NVIDIA pour créer des images grâce à l'IA et ainsi améliorer les performances. Les GPU intégreront évidemment le ray tracing complet, le rendu neuronal, NVIDIA Reflex et les précédentes versions du DLSS, le constructeur affirment que ses « derniers GPU sont deux fois plus rapides que la génération précédente ».

Les détails techniques sont expliqués sur le site officiel de NVIDIA (en anglais). La GeForce RTX 5060 Ti sortira demain, 16 avril, comptez 429 $ pour le modèle 16 Go et 379 $ pour celui avec 8 Go de VRAM. La RTX 5060 sera lancée en mai, à partir de 299 $. Comme toujours, de nombreux fabricants tiers vont proposer leurs propres versions de ces cartes graphiques, à des prix différents, tandis que les PC portables équipés de RTX 5060 arriveront en mai, à partir de 1 099 $.

Vous pouvez retrouver des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX sur Amazon, Cdiscount et Fnac.