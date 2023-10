Marvel's Spider-Man 2 : une sombre et bluffante bande-annonce cinématique où Peter et Miles font la paire

Nous sommes désormais en octobre et cela signifie que nous comptons les jours avant le lancement de Marvel's Spider-Man 2 sur PS5, qui n'aura pas de retard. La semaine dernière, Insomniac Games nous parlait de l'accessibilité de son jeu à la sortie, avec certaines fonctionnalités prévues qui n'arriveront que par la suite. Cette fois, nous avons droit à une vidéo purement marketing de la part de Sony Interactive Entertainment, qui nous en met plein la vue pour promouvoir cette nouvelle aventure des Hommes-Araignées.

Bande-annonce en anglais

Cette cinématique CGI met donc en scène la lutte entre Venom et les Spider-Men dans les rues de New York, qui est un argument de vente depuis l'annonce même du jeu en septembre 2021 et avait été remis en avant dans le trailer du scénario de cet été. Le ton de la vidéo est assez sombre avec Peter Parker devant les tombes de son oncle Ben et de sa tante May alors qu'il déclare que la ville a été ravagée et que nous voyons des nuages de fumée au loin, tandis que Miles Morales se questionne sur ses capacités à protéger ceux qui lui sont chers, la photo de son père venant nous rappeler là encore son décès...

Évidemment, nous avons affaire à Spider-Man dans les deux cas, qui n'abandonne jamais ! Pouvoirs bioélectriques pour l'un et bras mécaniques pour l'autre, nos deux héros ne se laissent clairement pas faire. Pour rappel, Venom ne sera pas l'unique vilain de cet épisode, puisque Kraven le chasseur va venir semer du grabuge en ville alors que Peter portera justement le costume symbiote, entre autres.

Bande-annonce en français

La date de sortie de Marvel's Spider-Man 2 est fixée au 20 octobre et vous pouvez le précommander à la Fnac au prix de 69,99 €, avec 15 € offerts sur votre compte fidélité, et au même prix chez Cdiscount.

