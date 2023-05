Marvel's Spider-Man 2 : la chasse est ouverte avec 12 minutes de gameplay introduisant Kraven, le Lézard et le costume symbiote !

Sony Interactive Entertainment l'a encore montré lors de sa récente réunion, il compte énormément sur ses exclusivités first-party, à commencer par celles à venir du côté d'Insomniac Games, Marvel's Spider-Man 2 et Marvel's Wolverine. Le premier, attendu cet automne aux dernières nouvelles, n'avait jusqu'à présent eu droit qu'à une seule et unique vidéo promotionnelle servant tout simplement à l'annoncer en septembre 2021, lors du dernier PlayStation Showcase. Depuis, nous avons eu droit à un comics gratuit pour le FCBD 2023, il était donc grand temps d'enfin nous en montrer plus à son sujet. La conférence de ce mercredi soir a donc enfin exaucé nos vœux. Alors, que nous proposera donc cette suite solo avec Peter Parker et Miles Morales ?

Les 12 minutes de vidéo servant à introduire le gameplay de cette suite nous ont clairement mis une sacrée claque après un léger questionnement sur ce que nous avions devant les yeux. En effet, la séquence débute dans la jungle, bien loin de New York vous en conviendrez, mais c'était pour mieux introduire l'un des ennemis bien connus de Spider-Man, Kraven le chasseur, ou Serguei Kravinoff si vous préférez. Il va se rendre en ville en quête de nouvelles proies, dont Peter, que nous découvrons dans le Queens portant le costume symbiote noir caractéristique de Venom, devant venir à bout des sbires de Kraven. Grande nouveauté de cet épisode, il sera possible de changer de personnage à la volée afin d'intervenir plus rapidement à l'autre bout de la map. C'est donc Miles que nous suivons ensuite, utilisant sa wingsuit et les courants aériens pour parvenir à destination en un éclair. Après un passage dans un entrepôt, c'est une longue course-poursuite haletante qui s'engage, du grand spectacle entièrement jouable où les deux héros voltigent au-dessus de l'eau en s'agrippant à des grues, aux embarcations et même à un drone. Bref, c'est totalement renversant, encore plus lorsque le Lézard s'invite à la fête. Au passage, nous découvrons la devise de ce troisième jeu de la série : Be Greater, Together.

Pour plus de détails, le PlayStation Blog est là pour vous :

C’est un grand jour pour les fans de Spider-Man ! Nous sommes ravis de vous révéler enfin les toutes premières images de gameplay de Marvel’s Spider-Man 2, le prochain opus de notre franchise originale Marvel’s Spider-Man, qui sortira à l’automne 2023. Il y aurait énormément de choses à dire sur l’annonce de gameplay d’aujourd’hui, donc en voici un petit résumé… La Grande Chasse commence De nombreux fans de Spider-Man à l’oreille affûtée ont pu débusquer Kraven le Chasseur dans notre bande-annonce de présentation de 2021 . Cette version du personnage fait ses premiers pas dans Marvel’s Spider-Man 2, et il cherche une proie à sa mesure. Ça n’augure rien de bon pour les habitants du New York de Marvel, ni pour nos deux Spider-Man, Peter Parker et Miles Morales. Entre le début de la Grande Chasse de Kraven et un tout nouveau Symbiote qui menace la Terre-1048, nos héros ont du pain sur la planche. Pour lancer notre annonce de gameplay comme il se doit : découvrez les Chasseurs de Kraven, une nouvelle faction ennemie à la poursuite du Dr Curt Connors, alias le Lézard, que Peter doit stopper à tout prix. Tout commence au domicile de Connors, de l’autre côté de l’East River, dans le Queens, l’un des nouveaux quartiers jouables et explorables que propose Marvel’s Spider-Man 2.

Laissez parler le Symbiote Entrons dans le vif du sujet : le célèbre Peter Parker, le Spider-Man originel de cette histoire, fait irruption dans le sous-sol. Inutile de vous le présenter, mais un détail mérite une explication : il porte l’emblématique et convoité Tenue noire et semble prêt à en découdre. Malgré son air débonnaire, notre héros sous l’emprise d’un Symbiote a de nouveaux tours dans son sac. Nous avons déjà vu Spider-Man livrer bataille, mais jamais de cette manière : il est nettement plus agressif et ne retient pas ses coups. Des vrilles Symbiotiques magnifient la silhouette de Spider-Man et projettent les Chasseurs de Kraven contre des surfaces dures sans leur manifester la moindre clémence. Un conseil : habituez-vous à la touche L1, car vous allez l’adorer. Cette tenue ultra-populaire terrorisera tous ceux qui la verront, mais Kraven n’est pas n’importe qui, et ses Chasseurs super entraînés ne reculent jamais devant un combat. N’ayez crainte ! De nouvelles compétences de combat vous permettront de neutraliser ces adversaires opiniâtres avec un peu de finesse. Ripostez avec des parades agressives pour prendre l’avantage ou lancez une toile pour faire valdinguer vos adversaires. Vous pouvez également activer une esquive classique pour fuir le danger, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers pour autant. Certaines attaques ne peuvent pas être esquivées et nécessiteront une parade si vous voulez éviter la casse ! Nos animateurs ont travaillé dur pour imaginer un Peter Parker plus impulsif et en phase avec le Symbiote qui l’habite, sans lui retirer sa finesse au combat. Les nouvelles éliminations calmeront les ardeurs des ennemis les plus aguerris, tandis que les nouvelles animations de combat repousseront les limites de Spider-Man. Vous avez vu le sort que Spider-Man a réservé à ce type ? Dans Marvel’s Spider-Man 2, nous offrons à la Tenue noire le respect et l’histoire qu’elle mérite. Cet opus creuse la relation personnelle entre Peter et le Symbiote, mais également son impact sur ses proches…

Deux pour le prix d’un Tant que j’y pense, cette suite comporte non pas un mais DEUX super-héros jouables. Miles Morales est de retour dans Marvel’s Spider-Man 2 et jouera un rôle essentiel dans notre histoire. Dans cette démo, Miles traque le Lézard dans les rues de Harlem. Bien souvent, la vitesse est primordiale. Tout d’abord, découvrez comment alterner quasi-instantanément entre nos deux Spider-Man jouables. Mais ce n’est pas tout : les déplacements ont également gagné en vitesse dans Marvel’s Spider-Man 2 ! Mettez à profit les Delta-toiles, que nos deux Spider-Man peuvent déployer pour parcourir rapidement la ville. Exploitez les tunnels d’air entre les gratte-ciel pour gagner du temps et profitez des capacités du SSD de la console PS5 pour filer à toute allure entre les voitures, les bâtiments et les gens (sans oublier les pigeons) dans la jungle urbaine. Si vous trouviez les déplacements dans les deux premiers opus grisants, vous allez vous régaler avec Marvel’s Spider-Man 2.

Détruisez l’entrepôt Après un bref survol de la ville, Miles a localisé Connors au marché aux poissons de Harlem. Visiblement, les Chasseurs de Kraven passent à l’action. Il est temps de faire place nette ! Dans le plus pur style de Marvel’s Spider-Man, les joueurs peuvent aborder les combats de manière furtive ou explosive, voire une combinaison des deux. Quelle que soit votre approche, vous aurez accès à de nouveaux gadgets et à de nouvelles compétences convenant à tous styles de jeu. Un des nouveaux gadgets que nous apprécions particulièrement n’est autre que le Filin de toile, qui offre une nouvelle manière de vous faufiler à travers l’environnement pour devancer vos ennemis. Lancez une toile au-dessus de quelques Chasseurs et observez Spider-Man effectuer une double élimination… une première dans Marvel’s Spider-Man ! Tout comme son mentor avant lui, Miles Morales possède de nouvelles compétences et de nouveaux gadgets. En ce qui concerne les gadgets, nous vous avons présenté l’Attrape-toile, qui attire les ennemis dans un coin isolé. Ainsi, Miles peut enchaîner avec l’une de ses nouvelles compétences, la Frappe-éclair, pour frapper le sol et électrifier un groupe d’ennemis. Vous avez également eu un aperçu de la compétence Éclair en chaîne, qui électrocute les ennemis dans sa zone d’effet. Entre les nouvelles compétences de Symbiote de Peter et les nouveaux pouvoirs bioélectriques bleutés de Miles, chaque Spider-Man possède des aptitudes uniques pouvant être améliorées à l’aide d’un tout nouvel arbre de compétences individuel. Puisque nos héros partagent leur technologie et s’entraînent ensemble, nous avons également inclus un Arbre de compétences partagé offrant des améliorations parallèles aux deux protagonistes.

Le Lézard se cache dans les détails Pendant que Miles poursuit le Lézard dans le marché aux poissons, nos environnements mettront à mal vos spider-sens. Notre monde est plus riche, plus dense et rempli de détails, comme des particules et des textures améliorées. Les éclairages ont également été améliorés et projettent des ombres et reflets plus spectaculaires sur les murs et les tuyaux. De plus, l’Audio 3D crée un environnement sonore unique autour de vous. Enfin, nous avons accru l’immersion dans Marvel’s Spider-Man 2 grâce aux fonctionnalités de la manette sans fil DualSense, notamment les effets haptiques et les gâchettes adaptatives. Que vous vous faufiliez en intérieur ou que vous exploriez les rues de la ville, le New York de Marvel prend vie d’une manière inédite grâce aux possibilités de la PlayStation 5.

Be Greater Together Nos deux Spider-Man doivent collaborer pour traquer le Lézard et combattre les Chasseurs également lancés à sa poursuite. Malheureusement pour eux, Kraven est bien équipé. Toutes ses ressources, de ses bateaux à ses armes, en passant par ses transports aériens, sont mobilisées pour la capture du Lézard. La Grande Chasse continue le long de l’East River, l’une des nouvelles zones que vous pourrez explorer dans Marvel’s Spider-Man 2, et l’action fait rage : Miles détruit les véhicules sur son passage pendant que Peter Parker mène la poursuite à distance. Vous passerez d’un Spider-Man à l’autre à divers moments de l’histoire de Marvel’s Spider-Man 2. Nous espérons que les joueurs se délecteront des phases de collaboration et de nos enchaînements emblématiques, tout en découvrant l’histoire à travers les yeux des deux Spider-Man. Donnez-moi ce que je veux… Les mots nous manquent pour exprimer à quel point nous avons hâte de vous montrer enfin Marvel’s Spider-Man 2 après tout ce temps. Nous sommes ravis de vous livrer ce tout premier aperçu du travail que nous avons accompli pendant toutes ces années, et nous espérons que vous avez autant hâte que nous. Nous savons que vous attendez patiemment des informations sur le jeu et qu’il vous tarde de savoir quand vous pourrez enfin y jouer. Même si nous ne pouvons pas vous annoncer de date aujourd’hui, nous sommes dans les temps pour une sortie à l’automne 2023 et espérons pouvoir vous annoncer très prochainement une date définitive. Restez à l’écoute pour ne pas manquer les futures mises à jour concernant Marvel’s Spider-Man 2, notamment les détails des éditions et des précommandes.

