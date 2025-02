Marvel's Spider-Man 2 : le lancement est raté, Nixxes intervient en urgence

Jeudi dernier, Insomniac Games et Nixxes Software ont lancé la version PC de Marvel's Spider-Man 2, un titre sorti à l'origine sur PlayStation 5 en octobre 2023. Malheureusement, le lancement était loin d'être réussi et les fans qui espéraient passer leur week-end avec Peter Parker et Miles Morales ont été déçus.

Sur Steam, les évaluations sont « moyennes », les joueurs ont pointé du doigt de nombreux soucis techniques, dont des bugs graphiques, des problèmes d'optimisation et des crashs à foison, surtout avec des cartes graphiques récentes comme les NVIDIA GeForce RTX Série 40, figurant pourtant dans les configurations requises pour jouer avec le ray-tracing. Après un premier petit patch lancé vendredi pour corriger des plantages liés à l'activation du ray-tracing, Nixxes et Insomniac sont de retour ce lundi avec une mise à jour 1.202.0.0 pour Marvel's Spider-Man 2. Ce nouveau patch vise encore une fois à corriger les crashs et les soucis de stabilité, les problèmes d'affichage de commandes en jouant avec une DualShock 4 avec Steam Input, un souci de framerate dans la mission New York en images, ou encore des Trophées qui ne se débloquaient pas.

Pour rappel, Sony a rendu la connexion à un compte PlayStation Network facultative, le faire permet cependant d'obtenir des skins et ces fameux Trophées. Espérons qu'avec ce second hotfix en quelques jours, Marvel's Spider-Man 2 soit désormais un peu plus jouable. Vous pouvez acheter le jeu à 53,99 € sur Gamesplanet.