Marvel's Spider-Man 2 : un dernier message d'avertissement avant le lancement

Insomniac Games et Sony Interactive Entertainment lanceront en fin de semaine Marvel's Spider-Man 2, suite des aventures de Peter Parker et Miles Morales. Un titre exclusif à la PlayStation 5 et gold depuis près d'un mois, mais les développeurs n'ont pas arrêté de travailler pour autant.

Aujourd'hui, à quelques jours de la sortie de Marvel's Spider-Man 2, Insomniac Games prend la parole et s'adresse aux joueurs, surtout ce qui ont précommandé l'édition physique de leur jeu. Si le titre sera jouable du début à la fin sur Blu-Ray, les développeurs invitent quand même les joueurs à télécharger la mise à jour 1.001.002 le jour du lancement. Celle-ci peaufine certains aspects du jeu et rajoute quelques options d'accessibilités, même si la plupart arriveront encore après, comme prévu. Si vous avez opté pour la version numérique sur le PlayStation Store, la mise à jour se fera évidemment automatiquement.

Le 20 octobre, vous pourrez enfin découvrir Marvel's Spider-Man 2, et nous ne pouvons être plus impatients. Depuis le passage en gold, notre équipe a fait des améliorations notables pour Marvel's Spider-Man 2 et nous adorerions que vous les découvriez dès le tout début. Le disque contient tout le jeu, et il est jouable du début à la fin sans patch ou sans connexion obligatoire. Mais pour la meilleure expérience, nous encourageons fortement les joueurs ayant une version physique avec un disque à télécharger la mise à jour Version 1.001.002 au lancement - avant de découvrir la mission d'introduction du jeu pour la première fois. Pour les joueurs ayant la version numérique - ne vous inquiétez pas, si vous pré-téléchargez la version numérique du jeu, vous aurez la 1.001.002 en tant que version de pré-téléchargement. Cette mise à jour peaufine la version finale gold de Marvel's Spider-Man 2 présente sur le disque, améliorant les séquences d'introduction du jeu et incluant d'autres éléments qui améliorent votre Spider-expérience, dont des Options d'Accessibilité additionnelles. Nous apprécions votre soutien et sommes impatients que vous découvriez notre dernière aventure vous-mêmes.

