TEST Marvel's Spider-Man 2 : quand l'incroyable s'invite sur PS5

Aussi bien qu'au cinéma





Après une aventure marquante avec Peter Parker, après une escapade sympathique avec Miles Morales, nos amis sont de retour dans Marvel's Spider-Man 2, la nouvelle production de Sony Interactive Entertainment et d'Insomniac Games qui s'invite exclusivement sur PS5. Deux héros à contrôler, de nouveaux ennemis, des aptitudes inédites, le titre a de quoi faire baver sur le papier, mais est-il divertissant ? Nous avons donc achevé cette nouvelle bête, il est temps de vous en parler.

Incroyablement beau.





Les graphismes sont sans doute l'un des points forts de ce titre. Et pour cause, les développeurs ont tout fait pour nous en mettre plein la vue en exploitant au mieux les caractéristiques de la console. Ainsi, nous avons droit à une image vraiment clinquante qui titille comme il se doit la rétine. Les environnements sont bondés de divers éléments, les buildings sont gigantesques et nombreux, la vie règne absolument partout, c'est de la pure folie visuelle ! En pleine journée, les PNJ font leur vie, ont des animations quelque peu sommaires, mais traînent dans les rues. Pendant la nuit, les quartiers sont vides, New York est endormi. La firme essaye d'apporter un minimum de réalisme dans un univers virtuel, ça passe vraiment bien. Autre point et pas des moins, le Ray Tracing est tout bonnement exploité à merveille ! En effet, les reflets sont impressionnants et sont surtout différents d'une matière à une autre. Vous vous posez certainement des questions concernant la partie technique, eh bien là aussi du très bon travail a été accompli.

Le joueur a le choix entre divers paramètres dans les options. Ainsi, il peut privilégier soit la qualité de l'image, soit les performances. D'un côté, les textures sont fines et impressionnantes, et l'arrière-plan incroyablement beau. De l'autre, le framerate est élevé et permet d'avoir des mouvements fluides, mais le rendu peut paraître légèrement flou par moments, surtout au second plan. De plus, il est aussi possible de sélectionner du 120 fps (si votre téléviseur le permet), mais la résolution baisse considérable. L'idéale dans tout ça pour jouir d'une expérience éclatante ? Si votre écran est adapté, nous conseillons en Qualité avec le VRR (Variable Refresh Rate) activé, et c'est littéralement une claque que vous prenez en pleine tête ! C'est fluide, c'est magnifique, c'est incroyable... Ajoutez à cela un HDR de qualité pour jouir de rendus naturels du côté des lumières, et c'est champagne. Fantastique !

Des éloges, des éloges et encore des éloges, mais y a-t-il des imperfections dans les parages ? Qui dit monde ouvert, dit forcément petits bugs par-ci, par-là. Ainsi, nous avons vu des voitures enfoncées dans la route, des personnages marcher sur des murets, et quelques bugs de collisions. Ensuite, il y a également eu des soucis de scripts (deux fois). Pour vous donner un exemple, lors d'une mêlée, des ennemis devaient sortir d'un véhicule volant pour terminer notre objectif et... ils ne sont jamais apparus ; nous obligeant alors à relancer la mission. Ces défauts ne sont pas très nombreux, mais c'est toujours bon de les souligner. Et n'oublions pas que des patchs corrigeront ces tracas au fil des semaines, mais de base, sachez qu'ils ne sont pas si dérangeants que ça.

Concernant la bande-son, c'est du caviar pour nos oreilles. Les mélopées sont dignes d'un long-métrage au cinéma et nous transportent, avec émotion, dans cette odyssée prenante et marquante. Les notes sont calmes pendant nos escapades dans la ville, elles s'excitent lorsque des adversaires viennent en découdre, et basculent dans l'épique quand un protagoniste important surgit à l'image. Les musiques s'accordent parfaitement avec les cinématiques, les phases in-game et la mise en scène, c'est un bonheur. Sans surprise, les voix françaises sont incluses pour nous immerger comme il se doit dans cette production. Les intonations sont excellentes et la synchronisation labiale est bonne (ouf). Bien évidemment, la langue de Shakespeare est aussi présente mais, sincèrement, pourquoi se priver d'un doublage de qualité qui ne nous sort pas du jeu ; rien de mieux pour vivre à 100 % cette aventure, sans avoir les yeux posés sur des sous-titres.

Un sentiment de puissance





Ce deuxième épisode reprend les bases du premier Marvel's Spider-Man mais aussi de Miles Morales. Ainsi, nous pouvons sprinter, grimper sur les murs, nous balancer... Durant un affrontement, nous avons la possibilité de cibler un adversaire pour nous focaliser dessus, et user de divers accessoires pour éliminer plusieurs adversaires à la fois. En d'autres termes, nous retrouvons très rapidement nos repères.

C’est tout bonnement jouissif.

Sans surprise, de la nouveauté s'invite dans cette production. Lors de nos phases d'exploration, nous pouvons dorénavant « planer » en utilisant une toile directement incrustée sur notre costume. Par ailleurs, pour nous déplacer prestement d'un quartier à un autre, nous pouvons emprunter des courants d'air qui boostent notre vitesse. Certaines bourrasques nous propulsent un peu plus dans les cieux, bref, cet ajout est vraiment le bienvenu. En outre, plus nous avançons dans notre exploration, plus nous découvrons de nouvelles facettes de la ville qui est dorénavant plus grande. Avant toute chose, sachez-le, tout New York n’est pas modélisé, mais quelques grosses parties uniquement ; il n’est donc toujours pas possible de faire mumuse sur la Statue de la Liberté.

Pour atteindre certaines missions secondaires, nous pouvons nous téléporter en passant par la carte, et il faut dire que nous avons été impressionnés par la rapidité de chargement, c’est de l’instantané. Notre personnage apparaît à l’autre bout de la map sans écran intermédiaire, le jeu charge en un claquement de doigts l’environnement, c’est hallucinant. Autre point, si nous ne sommes pas en train de réaliser une quête principale importante, nous pouvons changer de personnage à tout moment. Vous préférez le style décalé de Miles et ses pouvoirs ? Pas de problèmes, suffit de le sélectionner !

Par ailleurs, les combats sont toujours aussi violents et dynamiques. Nos héros deviennent de plus en plus forts au fil du temps et ont droit à des pouvoirs survitaminés. Des points de compétence sont attribués après avoir achevé une mission, et permettent d’obtenir de nouveaux déplacements, coups, et aptitudes. Cette fois-ci, 3 arbres de compétences sont disponibles, un pour Peter, un pour Miles, et un dernier pour les deux. Il faut donc bien gérer nos protagonistes pour progresser avec une certaine aisance. De nouvelles offensives surgissent dans cette production, nous évitons de vous dire quoi précisément pour vous laisse le plaisir de la découverte, mais vous allez réellement prendre votre pied durant ces phases, c’est tout bonnement jouissif.

Et la DualSense dans tout ça ? Quelques fonctionnalités sont exploitées à merveille, comme les gâchettes adaptives qui nous font ressentir la pression des toiles. Nous avons aussi apprécié les sons sortant du haut-parleur qui joue beaucoup sur la psychose de Parker lorsqu’il porte la tenue symbiote. Les vibrations, elles, ne sont pas folichonnes, nous discernons de simples secousses lors de gros impacts, pas de quoi titiller les mains.

Une aventure qui prend aux tripes





Kraven surgit dans les rues de New York et veut de nouveaux challenges. Il parcourt alors la ville pour trouver des adversaires à sa hauteur. Mais il n’est pas le seul gros méchant à faire le show, puisque Venom montre le bout de son nez et il n’est pas là pour plaisanter... Dans Marvel’s Spider-Man 2, Peter et Miles sont de retour dans une aventure qui va beaucoup influencer leur personnalité et leur comportement avec leur entourage. Les Spider-Man se doivent de protéger la populace, tout en gérant leur vie privée. Nous suivons donc avec attention cette histoire qui a su nous tenir en haleine jusqu’au générique finale.

Une fois lancé, dur de s'arrêter.

Car oui, le rythme est excellent, nous avons droit à des instants touchants, bouleversants, et surprenants. La mise en scène est grandiose et le récit arrive à nous sortir quelques larmes. Ce deuxième opus, ce n’est pas juste taper de vilains garnements et se balancer dans les rues, c’est aussi des petits moments de vie que nous partageons avec nos héros. Combien de temps nous avons mis pour arriver au bout du tunnel ? En traînant un peu des pieds, en réalisant quelques tâches secondaires (et y en a pas mal), nous avons mis une vingtaine d’heures. Après quoi ? Nous pouvons revenir dans le jeu pour achever divers objectifs pour gonfler la durée de vie. Arrêter des malfrats, trouver des planques, résoudre des énigmes, les missions ne se ressemblent pas pour éviter la monotonie, en somme, il y a de quoi faire pour bien s’amuser.

Comme nous l’avons dit précédemment, Marvel's Spider-Man 2 reprend les bases des anciens titres et peaufine certains aspects, tout en y ajoutant de la nouveauté. Il y a eu un énorme travail sur l’écriture pour surprendre et bousculer un brin les fans de la licence. Spectaculaire, bluffant, stupéfiant, vous vous surprendrez à retenir votre souffle durant certaines phases sensationnelles. Vous l’aurez compris, une fois lancé, dur de s'arrêter, ne passez surtout pas à côté de l’Homme Araignée.

