Marvel's Spider-Man 2 : Sony se souvient enfin qu'il sort demain sur PC, détaille ses fonctionnalités en vidéo et ses configurations

Depuis l'annonce de Marvel's Spider-Man 2 sur PC en octobre dernier durant la Comic-Con de New York, bien des choses se sont passées, dont le décès de l'acteur Tony Todd incarnant Venom, mais nous n'avions eu aucune nouvelle de ce portage. Il sort pourtant ce jeudi 30 janvier 2025 aux alentours de 16h00. Oui, c'est demain et Sony Interactive Entertainment vient seulement de se décider à communiquer sur ce portage signé Nixxes Software en dévoilant ses configurations et fonctionnalités. Pour vous dire, à l'heure où nous écrivons ces lignes, Steam et l'Epic Games Store continuent de simplement faire apparaître le jeu sans afficher son prix et n'ont pas encore modifié le fait qu'il ne nécessitera finalement pas un compte PSN obligatoire pour y jouer, une décision communiquée là encore seulement aujourd'hui. Parler d'un lancement chaotique ne serait pas inapproprié pour le coup...

Comme nous l'apprend le PlayStation Blog, Marvel's Spider-Man 2 sur PC disposera de nombreuses options liées au ray-tracing avec tout un tas de paramètres pouvant se régler individuellement pour tenir compte d'un plus large choix de configurations. Reflets plus réalistes et détaillés, espaces en intérieur, occlusion ambiante et ombres, détails géométriques, ajustement de la distance de prise en charge... il y aura de quoi faire. De plus, la technologie NVIDIA DLSS Ray Reconstruction est compatible, servant à améliorer la qualité du ray-tracing.

La technologie NVIDIA DLSS Ray Reconstruction a pour but de vous proposer des fonctionnalités de ray-tracing plus détaillées en alliant deux processus temporels distincts à chaque image : débruiter les fonctionnalités de ray-tracing et augmenter la résolution de l'image. En combinant ces deux étapes, la technologie Ray Reconstruction conserve davantage d'informations importantes sur de multiples images afin de pouvoir ajouter des petits détails dans les effets de ray-tracing qui pourraient autrement ne pas être pris en compte. Dans la version PC de Marvel's Spider-Man 2, lorsque l'option Ray Reconstruction est activée, les reflets en ray-tracing sont plus détaillés et les ombres en ray-tracing sont mieux définies, surtout lorsque vous observez ces effets de ray-tracing sous certains angles. Cette technologie permet également d'améliorer le ray-tracing en intérieur, mais aussi de réduire les images fantômes et le bruit quant à l'occlusion ambiante en ray-tracing. Cette version du jeu comprend deux modèles de la technologie Ray Reconstruction de NVIDIA : le modèle d'origine apparu avec la technologie DLSS 3.5, ainsi qu'un tout nouveau modèle amélioré, conçu pour les cartes graphiques RTX série 40 et les modèles plus récents. Ce tout nouveau modèle vous offre des images plus stables dans l'ensemble, ce qui contribue à améliorer la qualité visuelle du ray-tracing. – Menno Bil, programmeur graphique, Nixxes

Au-delà de ça, le support des écrans ultra-larges permettra d'y jouer en 21:9, 32:9 et 48:9 avec jusqu'à trois écrans. Notez tout de même que les cinématiques n'ont été adaptées que pour du 32:9 au maximum. Bien entendu, la DualSense sera supportée. Enfin, le DLSS 3 de NVIDIA et le FSR 3.1.1 d'AMD seront supportés pour la génération d'images et bénéficier d'un rendu optimisé, de même que Intel XeSS.

Vous trouverez d'abord ci-dessous les différentes configurations sans le ray-tracing, qui seront tout de même bien gourmandes :

Configurations sans ray-tracing Minimale Recommandée Élevée Performances moyennes 720p à 30 fps 1080p à 60 fps 1440p à 60 fps Paramètres graphiques Bas Moyen Élevé Carte graphique (GPU) • NVIDIA GeForce GTX 1650

• AMD Radeon RX 5500 XT • NVIDIA GeForce RTX 3060

• AMD Radeon RX 5700 • NVIDIA GeForce RTX 3070

• AMD Radeon RX 6800 Processeur (CPU) • Intel Core i3-8100

• AMD Ryzen 3 3100 • Intel Core i5-8400

• AMD Ryzen 5 3600 • Intel Core i5-11400

• AMD Ryzen 5 5600 RAM 16 Go Système d'exploitation Windows 10/11 64-bit (version 1909 ou supérieure) Stockage 140 Go SSD

Et voici celles avec ray-tracing :

Configurations avec ray-tracing RT Élevée RT Très élevée RT Ultimate Performances moyennes 1440p à 60 fps 1440p à 60 fps 4K à 60 fps Paramètres graphiques Élevé Élevé Très élevé Carte graphique (GPU) • NVIDIA GeForce RTX 4070

• AMD Radeon RX 7900 XT • NVIDIA GeForce RTX 4080

• AMD Radeon RX 7900 XTX • NVIDIA GeForce RTX 4090 Processeur (CPU) • Intel Core i5-11600K

• AMD Ryzen 5 5600X • Intel Core i7-12700K

• AMD Ryzen 9 5900X • Intel Core i9-12900K

• AMD Ryzen 7 7800X3D RAM 16 Go 32 Go Système d'exploitation Windows 10/11 64-bit (version 1909 ou supérieure) Stockage 140 Go SSD

Pour terminer, sachez que l'offre de précommande qui avait été annoncée va carrément être offerte à tous les acheteurs, ce qui montre qu'il y a clairement eu un souci en amont de la sortie, à minima en termes de communication. Au passage, la tenue Avancée 2.0 de Peter Parker qu'il porte dans le jeu va être ajoutée à Marvel Rivals d'ici quelques heures, mais sera payante.

