Marvel's Spider-Man 2 : annonce et année de sortie pour le team-up de Miles Morales et Peter Parker face à Venom !

Des super-héros Marvel, il y en avait à revendre lors du PlayStation Showcase 2021, dont une suite évidente fortement attendue par les fans de Marvel's Spider-Man et du stand-alone Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Oui, Marvel's Spider-Man 2 est bien une réalité et nous avons bien trop de fois cité le nom de la Maison des Idées, alors place à sa toute première bande-annonce cinématique pour en prendre plein la vue !

Ce premier aperçu met en avant le team-up entre les deux versions du personnage, incarnées par Peter Parker et Miles Morales, face à divers malfaiteurs, alors qu'un mystérieux narrateur semble bien content d'avoir enfin trouvé des adversaires à sa taille. Et ce dernier n'est autre que Venom, alors nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Voici ce qu'en dit le PlayStation Blog :

Nous sommes ravis de poursuivre le voyage de Peter Parker et de Miles Morales dans leur aventure solo la plus épique à ce jour, qui sera disponible exclusivement sur PlayStation 5 en 2023.

S’il est vrai que nous avons hâte d’exploiter tout le potentiel de la console, nous sommes tout aussi impatients de créer des histoires inédites pour Peter et Miles dans cette suite. Tout comme dans les précédents opus Spider-Man, nous ne voulons pas juste raconter une belle histoire de super-héros. Nous souhaitons également proposer une histoire humaine fascinante, pleine de tendresse et d’humour, qui permet de découvrir ce qui se cache vraiment derrière le masque des gens.

Une grande partie de l’équipe de développement derrière Marvel’s Spider-Man revient pour créer Marvel’s Spider-Man 2, notamment Bryan Intihar (directeur créatif) et Ryan Smith (réalisateur du jeu). La bande-annonce d’aujourd’hui ne dévoile qu’un aperçu de ce qui vous en attend quant aux nouveaux pouvoirs des héros, aux tenues qui seront disponibles (plus d’infos à ce sujet une autre fois) et aux super-vilains auxquels ils devront faire face. En parlant de ça, avez-vous bien écouté la dernière réplique de la bande-annonce ? Nous sommes ravis d’annoncer que Tony Todd, célèbre pour son rôle dans Candyman, prêtera sa voix à Venom dans Marvel’s Spider-Man 2. Nous sommes également ravis de travailler à nouveau avec Yuri Lowenthal et Nadji Jeter, qui reprendront leurs rôles respectifs de Peter et Miles. Nous avons eu la chance de travailler avec de nombreux acteurs talentueux dans nos jeux Spider-Man, et Tony a été un merveilleux ajout au casting.