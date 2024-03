Marvel's Spider-Man 2 se prend pour le GOTY en vidéo, le New Game+ et de nombreuses nouveautés lancés avec la mise à jour 1.002

Elle se sera fait attendre, mais après un report de décembre 2023 à ce début d'année, la nouvelle mise à jour de Marvel's Spider-Man 2 numérotée 1.002 est désormais disponible. Insomniac Games aura bien fait monter la sauce en annonçant tout d'abord sa date de sortie il y a un mois tout pile, avant de dévoiler plusieurs costumes visuels à l'appui et d'évoquer certains ajouts. En tête de liste, nous retrouvons évidemment le mode New Game+ promis dès le lancement du 20 octobre dernier. Une bande-annonce Game of the Year a pour l'occasion été diffusée. Oui, même s'il n'a pas reçu ce titre... Il est précisé sur le PlayStation Blog qu'il s'agit là d'une réponse aux nominations lors de diverses cérémonies (Games Awards, D.I.C.E., GDCA, etc.). Attention toutefois aux quelques spoilers qui sont présents.

L'accessibilité est aussi au cœur des nouveautés et Sam Schaffel, responsable des recherches en matière de conception accessible chez Insomniac Games, a donc pris la parole pour commenter ce lancement. Une autre vidéo mettant principalement en scène le pack de tenues Cool et stylé en collaboration avec Gameheads a été diffusée, dont les détails sont à retrouver dans notre précédent article.

Nous sommes ravis de vous proposer toutes ces améliorations et fonctionnalités d'accessibilité... Merci pour la patience et le soutien dont vous avez fait preuve pendant que nous préparions la mise à jour 1.002. Implémenté pour la première fois, notre lecteur d'écran permet de couvrir non seulement les paramètres, mais aussi l'appli ASDQ et tous les menus du pavé tactile, dont une carte détaillée, l'arbre de compétences, des lectures du statut et plus encore.

Les indications des cinématiques et options de personnalisation exhaustives incluent les bruits hors champ, les musiques traduisant l'émotion ou encore les sons clés du gameplay. Rédigés de façon concise pour être facilement lues pendant les scènes calmes ou les passages intenses. Toutes ces fonctionnalités, ainsi qu'une soixantaine d'autres, ont été conçues avec soin et amour pour enrichir l'expérience des joueurs et joueuses. Nous espérons que ces options d'accessibilité vous plairont, que ce soit votre première fois dans Marvel's Spider-Man 2, ou que vous reveniez vous mesurer à la Nouvelle Partie +.