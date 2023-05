Marvel's Spider-Man 2 aura sa préquelle en comics pour le FCBD 2023, Marvel's Spider-Man Remastered bientôt disponible en stand-alone

Outre Final Fantasy XVI, la prochaine grosse exclusivité PlayStation 5 attendue par les joueurs n'est autre que Marvel's Spider-Man 2, qu'Insomniac Games devrait sortir cet automne si rien n'a changé depuis la déclaration effectuée en décembre dernier. Nous attendons évidemment de ses nouvelles, puisqu'aucune information officielle n'a été donnée quant à son intrigue depuis sa révélation en septembre 2021... Eh bien, c'est à l'approche du FCBD 2023 (Free Comic Book Day) que nous avons enfin de quoi nous mettre sous la dent. En effet, la gamme de comics Gamerverse de Marvel, qui a déjà accueilli plusieurs aventures sur la Terre-1048 avec Marvel's Spider-Man: City at War, Velocity et The Black Cat Strikes, va encore s'agrandir le 6 mai grâce à une préquelle du prochain épisode.

Insomniac Games et Marvel vont donc nous proposer une histoire prenant place avant les évènements du prochain jeu, qui nous donnera des nouvelles du trio MJ, Peter et Miles, avec une mise en avant du thème de la magie. En effet, ils vont se retrouver confrontés au vilain The Hood, ou La Capuche en français (qui devrait apparaître dans le MCU dans la série Ironheart). L'histoire a été écrite par Writer Christos Gage, avec aux dessins Ig Guara. Les fans pourront obtenir ce numéro gratuitement en librairie aux États-Unis et via Marvel.com ou l'application Marvel Unlimited directement au format numérique. C'est grâce à cette dernière que le monde entier pourra y accéder, mais il faudra patienter jusqu'à une date non communiquée.

Au passage, le PlayStation Blog a dans le même temps annoncé que Marvel's Spider-Man Remastered, la version PS5 du premier épisode d'Insomniac, qu'il n'était possible d'acquérir qu'en achetant Marvel's Spider-Man: Miles Morales dans son Ultimate Edition jusqu'à présent, va avoir droit à sa sortie en stand-alone. Il était temps ! Vous pourrez l'obtenir via une mise à niveau payante pour Marvel's Spider-Man sur PS4 (10 $ donc sans doute 10 € ici), que vous ayez une copie physique ou dématérialisée, ou l'acheter tout simplement sur le PlayStation Store au prix de 49,99 $. Et, non, si vous avez eu le jeu grâce au PlayStation Plus, vous ne pourrez pas bénéficier de l'upgrade...

Puisqu'il ne coûte que 21,99 € sur Amazon dans son édition standard, cela pourrait vous intéresser.