Marvel's Spider-Man: Miles Morales tisse sa toile sur PC dans sa bande-annonce de lancement

En attendant Marvel's Spider-Man 2, qui devrait être l'une des productions majeures de Sony Interactive Entertainment en 2023, c'est Marvel's Spider-Man: Miles Morales qui refait parler de lui à l'occasion de sa sortie sur PC via Steam et l'Epic Games Store. Nous avions précédemment pu découvrir ses fonctionnalités et configurations requises, place donc à sa bande-annonce de lancement, qui met en avant le scénario, attention aux spoilers donc.

Par ailleurs, le développeur de cette version, Nixxes, a partagé quelques mots sur le PlayStation Blog par l'intermédiaire de son Community Manager Julian Huijbregts, avec les commentaires de l'un des développeurs.

Aujourd’hui, nous célébrons la sortie de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sur PC ! De la même manière que pour la version PC de Marvel’s Spider-Man Remastered sortie plus tôt dans l’année, Insomniac Games, Marvel Games et PlayStation ont travaillé main dans la main. Nous sommes très heureux d’offrir les aventures de Miles Morales à un nouveau public et de permettre aux joueurs PC de découvrir la transformation de Miles en Spider-Man.

Les paramètres et la personnalisation sont les éléments clés du jeu PC. Chez Nixxes, nous voulons nous assurer que le plaisir de jeu est intact sur une large variété de systèmes, des ordinateurs portables aux PC gaming haut de gamme aux derniers processeurs et énormes écrans. Pour cela, il fallait s’assurer que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales soit jouable avec un maximum de périphériques différents. Il est possible d’y jouer à l’aide d’une manette, avec de nombreuses options disponibles. On peut utiliser une manette PlayStation DualSense branchée à un port USB pour profiter de toute l’expérience de la manette DualSense, dont les gâchettes adaptatives et le retour haptique. Avec Steam Input, le jeu dispose d’une variété de périphériques pouvant être réassignés à l’infini. Le jeu est également entièrement jouable au clavier et à la souris. Pour cela, nous avons mis beaucoup de temps à créer des contrôles par défaut donnant une impression de contrôle absolu aux joueurs, qu’ils soient en l’air ou en plein combat grâce aux pouvoirs électriques de Miles.

Pour vous donner plus d’informations sur l’implémentation du clavier et de la souris dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, je laisse la parole à Bart Veldstra, développeur système senior chez Nixxes.

« En commençant à travailler sur les commandes souris et clavier, on jette d’abord un œil aux jeux similaires et à nos projets précédents. Nous avons déjà travaillé sur des jeux d’action-aventure à la troisième personne. Ils nous donnent une idée de ce qu’on a déjà essayé. Puis, on fait une liste des actions possibles pour le joueur, quelles actions arrivent le plus souvent et quelles combinaisons sont possibles. »

C’est à ce moment qu’arrive la combinaison des touches. « On assigne les touches de la manette à une touche du clavier ou de la souris. Pour cela, on utilise des combinaisons fréquentes dans les jeux, comme les flèches pour les mouvements, ou E et F pour une action ou une attaque. »

L’équipe commence à jouer avec ces combinaisons pour relever les potentiels problèmes. Bart explique : « L’un des premiers problèmes rencontrés fut le Coup de grâce, pour lequel il fallait utiliser deux touches. Avec une manette, c’est facile. Les joueurs en ont l’habitude. Sur un clavier, un objet plus complexe, ce n’est pas très logique. »

« Après ce détail, nous avons choisi de créer des combinaisons de touches spéciales pour les actions à deux touches sur manette, comme Coup de grâce, Frappe de toile, Saisie et jeté et Glissement vers un point. Cela facilite ces actions plutôt complexes. »

Le grand nombre de touches sur un clavier rend cela possible, mais il faut rester prudent et ne pas ajouter trop de touches. « Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ajoute cinq capacités à Miles. En ajoutant de nouvelles combinaisons de touches en plus des actions déjà existantes, on prenait le risque de devoir aller chercher des touches encore plus éloignées. On a donc pris le temps de réfléchir sur les capacités de Miles. Il existe un variant aux capacités standard. Nous avons donc placé le variant sur le bouton droit de la souris. En maintenant appuyé le bouton droit de la souris et en appuyant sur la touche d’une action comme un coup ou un saut, le variant s’active. Ainsi, les joueurs ne sont pas submergés par de nouvelles touches. »

Avec une configuration clavier-souris, ce n’est pas toujours facile de trouver une solution pour tout. Le grand nombre de capacités et d’actions dans Marvel’s Spider-Man Remastered et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales s’est révélé être un défi : « Par exemple, nous avons équilibré l’esquive. Elle est liée à la touche de contrôle, mais son efficacité dépend de la taille de votre main. Nous avons gardé cette combinaison, mais ajouté une alternative sur le bouton latéral de la souris. Avec les boutons en plus d’une souris de gaming, l’esquive sur le bouton latéral fonctionne très bien. »

Le but des touches par défaut est d’offrir la configuration de jeu la plus efficace. Grâce à la personnalisation des touches, vous pouvez jouer à Marvel’s Spider-Man: Miles Morales comme vous le souhaitez. Bart : « On veut s’assurer que les joueurs ne se tordent pas les doigts avec le clavier et la souris, donc chaque touche est modifiable. Si vous avez une souris avec plein de touches, vous pouvez finir le jeu en vous servant uniquement de votre souris. »

Comme mentionné plus haut, la personnalisation des paramètres est un aspect majeur du jeu sur PC. En plus des options de touches, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales possède un menu de graphismes complet avec une vaste sélection d’options personnalisables, des modèles et des niveaux de qualité, comme les reflets et ombres en ray-tracing et les toutes dernières technologies de rendu optimisé comme le NVIDIA DLSS 3.

Nous sommes impatients d’avoir vos retours sur Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sur PC et de découvrir vos superbes créations à l’aide du mode photo. N’oubliez pas de nous les partager avec le hashtag #MilesMoralesPC !

Associez votre compte Steam à votre compte PlayStation Network pour débloquer un accès anticipé à la tenue Miles Morales 2099 et deux points de compétence. Vous pouvez accéder au portail d’association de comptes dans le menu du jeu Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.