Marvel's Spider-Man: Miles Morales, le portage PC s'offre un teaser trailer et une poignée de visuels aguicheurs

Sony Interactive Entertainment est désormais enclin à porter ses exclusivités des PlayStation Studios sur PC et plusieurs sont ainsi sorties sur la plateforme ces deux dernières années. Les joueurs sur ordinateurs ont donc pu découvrir Horizon: Zero Dawn, God of War, Days Gone et Uncharted: Legacy of Thieves Collection dans toute leur splendeur, mais aussi depuis cet été Marvel's Spider-Man Remastered (lire notre test). Lors de l'annonce de son portage, le constructeur avait fait d'une pierre deux coups en officialisant la venue de Marvel's Spider-Man: Miles Morales, le stand-alone lui faisant suite, en déclarant alors qu'il sortirait cet automne. La saison vient de débuter et l'échéance tient toujours, en témoigne une première bande-annonce teaser diffusée ce vendredi.

Bon, cette vidéo ne nous apprend malheureusement rien de nouveau concernant ce portage réalisé par Nixxes, mais quelques visuels de toute beauté sont en plus visibles sur les boutiques en ligne qui permettent de le précommander. Si jamais vous découvrez le jeu, voici une petite description :

Après les évènements de Marvel’s Spider-Man Remastered, le jeune Miles Morales prend ses marques dans son nouveau foyer en marchant dans les pas de son mentor, Peter Parker, en tant que nouveau Spider-Man. Mais quand une lutte de pouvoir menace de détruire sa ville, le héros en devenir se rend compte qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pour sauver le New York de Marvel, Miles va devoir endosser la tenue de Spider-Man et s'en montrer digne. L'avènement de Miles Morales Miles Morales se découvre un pouvoir explosif qui le distingue de son mentor, Peter Parker. Maîtrisez la décharge bioélectrique et le camouflage optique de Miles, ainsi que ses incroyables capacités acrobatiques d'araignée, ses gadgets et ses compétences. Une lutte de pouvoir Une guerre fait rage dans le New York de Marvel entre une société d'énergie corrompue et une armée criminelle équipée de technologie de pointe. Son nouveau foyer pris au cœur de la bataille, Miles découvre ce qu'il en coûte de devenir un héros et va devoir faire des sacrifices pour le bien de tous. Un nouveau quartier animé Parcourez les rues enneigées et fourmillant de vie du nouveau quartier dans lequel Miles tente de s'intégrer. Alors que la frontière entre sa vie privée et sa vie de justicier s'estompe, Miles va découvrir qu'il n'est pas seul et qu’il peut enfin se sentir chez lui.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales sortira donc d'ici la fin de l'année sur Steam et l'Epic Games Store. Son prédécesseur est lui vendu par Gamesplanet au prix de 59,99 €. Les possesseurs d'une PS5 attendent eux avec impatience la suite Marvel's Spider-Man 2 prévue aux dernières nouvelles pour 2023.

Lire aussi : BON PLAN : Marvel's Spider-Man Remastered offert pour l'achat d'une NVIDIA GeForce RTX Série 3000