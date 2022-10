Marvel's Spider-Man: Miles Morales, le portage PC dévoile sa date de sortie, ses fonctionnalités en vidéo et ses configurations

En parallèle du développement de Marvel's Spider-Man 2, qui devrait voir le jour l'an prochain, Insomniac Games et Nixxes se sont occupés de porter les deux précédentes aventures des Hommes-Araignés de cet univers sur ordinateurs. Après Marvel's Spider-Man Remastered cet été, c'est donc au tour de Marvel's Spider-Man: Miles Morales d'y passer. Nous avions pu découvrir une bande-annonce teaser le mois dernier, il est temps pour Sony Interactive Entertainment de faire le point sur les fonctionnalités du portage dans une vidéo adéquate.

Il y aura de quoi se faire plaisir à condition de posséder un PC assez robuste, avec de la 4K, du ray-tracing pour les réflexions et les ombres, un framerate débridé et la compatibilité avec les écrans ultra-larges, comme pour son prédécesseur, mais pas seulement. Le DLSS 3 de NVIDIA sera également pris en charge si vous possédez une RTX série 40, ainsi que le DLAA et Reflex. Et si vous préférez le confort de votre DualSense, elle sera évidemment compatible.

Pour tous les détails, ainsi que les différentes configurations pour faire tourner la bête en provenance du PlayStation Blog, ça se passe ci-dessous.

Préparez-vous à vivre l’ascension de Miles Morales en nouveau Spider-Man sur PC ! Dans seulement un mois, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sortira sur PC, le 18 novembre 2022. Aujourd’hui, je suis très heureux de partager en détail les améliorations sur lesquelles a travaillé l’équipe de Nixxes Software, et de vous dévoiler davantage d’informations concernant les bonus de précommande. Similaire à la version PC de Marvel’s Spider-Man Remastered sortie plus tôt dans l’année en collaboration avec Insomniac Games, Marvel Games et PlayStation, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sur PC comprend de nombreuses améliorations, des paramètres personnalisables et une gamme élargie de configurations système, des PC haut de gamme aux PC portables. Le jeu comprend des options de reflets en ray-tracing avec différents niveaux de qualité et de toutes nouvelles ombres en ray-tracing pour la lumière provenant du soleil et de la lune. Cela permet des ombres réalistes avec des dégradés naturels, améliorant la fidélité visuelle du New York de Marvel. Le jeu est entièrement optimisé pour le gaming ultrawide et supporte les formats 21:9, 32:9 et même 48:9 en utilisant trois écrans. De la même manière que pour Marvel’s Spider-Man Remastered, les cinématiques de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sur PC sont adaptées pour être visionnées jusqu’au format 32:9. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales supporte les dernières technologies de rendu optimisé, comme le NVIDIA DLSS 3. Cette technologie pour les GPU NVIDIA GeForce RTX série 40 allie DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation et NVIDIA Reflex pour améliorer la fréquence d’images. Le NVIDIA DLSS 2, le NVIDIA DLAA et le NVIDIA Reflex seront aussi supportés. Dans le menu des graphismes, vous trouverez de nombreuses options, préréglages et niveaux de qualité personnalisables à choisir. Cela comprend la qualité des textures et les filtres, le niveau de détail, la densité des foules et du trafic, le champ de vision, les modes de rendu fenêtre, plein écran et plein écran exclusif, mais aussi un tas d’autres options. Avec un large éventail de paramètres et options de graphismes, nous voulons nous assurer que les joueurs dotés des dernières technologies puissent les utiliser au maximum, mais aussi rendre le jeu accessible aux systèmes moins puissants. Découvrez ci-après un aperçu des caractéristiques recommandées pour une variété de préréglages graphiques. Le jeu comprend également des options de contrôles personnalisables pour la souris, le clavier et la manette. En utilisant une manette PlayStation DualSense branchée à un port USB, vous profiterez de toute l’expérience de la manette DualSense, dont les gâchettes adaptatives et le retour haptique. Avec le soutien de Steam Input, vous pouvez utiliser une variété de périphériques et les réassigner à l’infini. L’utilisation d’upscaling améliorant les performances comme le NVIDIA DLSS est recommandée lors de l’utilisation de réflexions en ray-tracing et d’ombres en ray-tracing en même temps.

MINIMUM RECOMMANDÉ TRÈS ÉLEVÉ RAY-TRACING ÉBLOUISSANT RAY-TRACING ULTIME Performances moyennes 720p à 30 fps 1080p à 30 fps 4K à 60 fps 1440p à 60 fps (4K à 30 fps) 4K à 60 fps Paramètres graphiques Très bas Moyen Très Élevé Ray-tracing Élevé Ray-tracing Très Élevé Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 950 ou équivalent AMD NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go ou AMD Radeon RX 580 NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 XT NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6900 XT NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6950 XT Processeur Intel Core i3-4160 ou équivalent AMD Intel Core i5-4670 ou AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i5-11400 ou AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 9 5900X RAM 8 Go DDR 16 Go DDR 32 Go DDR Système d'exploitation Windows 10 64-bit Stockage Disque dur de 75 Go SSD de 75 Go

Par ailleurs, les précommandes sont ouvertes sur Steam et l'Epic Games Store au prix de 49,99 €, avec quelques bonus que sont un pack regroupant les tenues T.R.A.C.K. et New Generation, l'accès anticipé au gadget Puits gravitationnel et trois points de compétences à dépenser.

La date de sortie a également été fixée. Vous pourrez (re)découvrir Marvel's Spider-Man: Miles Morales à compter du 18 novembre. Sa version PS5 est sinon vendue 50,00 € sur Amazon.