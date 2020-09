Marvel's Spider Man: Miles Morales, les bonus de la Launch Edition révélés

Sony Interactive Entertainment a révélé du nouveau contenu lors de sa conférence dédiée à la PlayStation 5, comme la venue de Final Fantasy XVI ou un teaser d’un nouveau Five Nights at Freddy’s. Du gameplay de Marvel’s Spider Man: Miles Morales était également de la partie, et il y a du neuf concernant ce dernier. En effet, le site de PlayStation révèle les bonus inclus dans la Launch Edition. Ainsi, les joueurs auront droit à deux costumes alternatifs, la tenue T.R.A.C.K et une deuxième non nommée, un Gravity Well Gadget et enfin des points de compétences supplémentaires.

Sachez également que le titre sortira sur PlayStation 4 en compagnie d’Horizon Forbidden West et Sackboy: A Big Adventure. Il semble qu’Insomniac Games garde l’un des gros points forts de Marvel’s Spider Man, à savoir la diversité des costumes en plus de leurs différents pouvoirs dans les combats. Le studio pourrait révéler d’autres accoutrements dans les jours à venir. Wait and see...

La date de sortie de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est fixée au 19 novembre par chez nous. En attendant, vous pouvez le précommander sur Amazon pour 59,99 €.