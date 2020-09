Marvel's Spider-Man: Miles Morales sortira aussi sur PS4, et Marvel's Spider-Man arrive sur PS5, les dates de sortie officialisées !

À l'annonce de Marvel's Spider-Man: Miles Morales, tout le monde n'avait pas vraiment compris la nature du projet, obligeant Insomniac Games a précisé qu'il s'agissait d'un stand-alone d'envergure moyenne, prévu sur PS5. Finalement, à l'occasion de la révélation d'une nouvelle bande-annonce de gameplay dans le cadre de la conférence PlayStation 5 ce soir, le studio fait de nouvelles révélations, indiquant qu'il avait bien brouillé les pistes.

Déjà, Marvel's Spider-Man: Miles Morales ne sera en rien une exclusivité PS5, car il sortira aussi sur PS4 ! Il sera vendu 49,99 $ (49,99 € ?) sur les deux plateformes, et sera compatible avec l'upgrade next-gen si vous ne désirez pas passer à la nouvelle génération de si tôt.

L'autre surprise, c'est que le jeu sera aussi proposé dans une Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, cette fois seulement sur PS5, au prix de 69,99 $. Ce coffret physique ou numérique aura la particularité de contenir Marvel's Spider-Man Remastered, un portage PlayStation 5 du jeu original et de ses trois extensions ! Animations faciales, modèles de personnage, lumières, nombre de véhicules et de personnages, tout ou presque sera amélioré pour rendre l'expérience plus léchée. Cette version proposera aussi deux modes de performance pour un affichage 4K ou 60 fps, et sera compatible avec les fonctionnalités de la DualSense. Ajoutez à cela trois costumes exclusifs, de nouvelles options pour le Mode Photo et des Trophées, et certains fans auront du mal à passer à côté.

Et quand sortiront Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ? Bonne nouvelle, ce sera au lancement de la PS5, car la date de sortie a été calée au 12 et au 19 novembre 2020, la console ne paraissant pas en même temps dans tous les pays.