Marvel's Spider-Man: Miles Morales, première démo de gameplay face au Bricoleur pour l'exclu PS5

La conférence dédiée à la PS5 de ce soir fut sans grande surprise l'occasion de retrouver Marvel's Spider-Man: Miles Morales, la suite à l'envergure mesurée du jeu d'Insomniac Games. C'est d'abord dans un décor hivernal que nous retrouvons un Miles modélisé avec plus de détails que jamais, alors qu'il se balade dans un sympathique marché de Noël.

Les développeurs prennent ensuite la parole pour introduire le cadre du jeu, alors que la société Roxxon Energy Corporation est entrée en conflit avec l'Underground, dirigé par le Bricoleur (The Tinkerer en version originale), alors que la mère du héros, Rio Morales, fait campagne à New York. L'occasion nous est ensuite donnée d'apprécier du gameplay avec des cabrioles et de la baston, pour le plaisir des yeux.

La séquence se termine non pas sur une date de sortie, mais une période de lancement : l'hiver 2020, en exclusivité sur PS5.