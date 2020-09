Final Fantasy XVI annoncé en exclusivité console sur PS5 dans une bande-annonce cinématique dantesque !

De la folie ! Pour ouvrir sa conférence, LE jeu tant attendu par les aficionados de la licence Final Fantasy a été annoncé. Oui, Final Fantasy XVI s'est montré à l'évènement dédié aux jeux de la PS5 et il s'agira d'une exclusivité console, qui tournait par ailleurs sur PC en émulant ce que devrait donner le rendu sur la plateforme de Sony Interactive Entertainment.

Le ton est donné au cours de ces quatre minutes où nous découvrons un univers médiéval qui renoue avec les anciens épisodes de la saga, avec des Chocobos, des invocations et une lutte qui se dessine entre deux personnages masculins sur fond de grandes batailles épiques.

Et, finalement, c'est bel et bien Naoki Yoshida qui est à la tête du projet en tant que producteur, le petit cachotier.

Le producteur de Final Fantasy XVI (c'est vrai, juste le producteur) Naoki Yoshida ici. Comment avez-vous apprécié la bande-annonce? Les images exclusives, composées à la fois de batailles et de cinématiques en temps réel, ne représentent qu'une fraction de ce que notre équipe a accompli depuis le début du développement de ce tout nouveau jeu Final Fantasy. Au cours de cette période, la taille de l'équipe est passée d'une poignée de membres principaux à une unité à part entière qui continue de peaufiner et de s'appuyer sur ce qu'elle a créé jusqu'à présent, le tout pour offrir aux joueurs une expérience inégalée en termes d'histoire et de gameplay.

Notre prochaine révélation de grandes informations est prévue pour 2021, donc en attendant, je m'attends à ce que tout le monde s'amuse à spéculer, car nous en avons beaucoup en réserve, non seulement pour Final Fantasy XVI, mais aussi pour Final Fantasy XIV. Inutile de dire que je travaillerai dur sur les deux!

— Producteur de Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida

Quand Final Fantasy I est sorti, j'étais juste un autre joueur - un jeune étudiant avec de grands rêves. Au moment où Final Fantasy V était en préparation, je m'étais mérité une place à la table des développeurs… mais à la toute fin. De là, j'ai déménagé « en ligne » laissant ma marque sur Final Fantasy XI et XIV.

Et maintenant… XVI.

De la création d'un tout nouvel environnement de développement à l'apprentissage des tenants et des aboutissants de la PlayStation 5, l'équipe et moi avons relevé d'innombrables défis au cours de notre voyage pour vous apporter le seizième chapitre de la célèbre franchise Final Fantasy. Et bien que nous versions notre cœur et notre âme dans ce projet chaque jour, il faudra peut-être encore un certain temps avant que nous puissions le mettre entre vos mains. Cependant, je promets que cela vaudra la peine d'attendre!

— Directeur de Final Fantasy XVI, Hiroshi Takai