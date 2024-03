Final Fantasy XVI : date de sortie, mode roguelite, bande-annonce exaltante et gameplay pour le DLC The Rising Tide

Nous avions rendez-vous ce vendredi pour un panel à la PAX East 2024 centré sur Final Fantasy XVI en présence de plusieurs membres de l'équipe et ce afin d'avoir des nouvelles du deuxième DLC prévu pour ce printemps, The Rising Tide. Nous n'avons clairement pas été déçu tout au long de cette heure de présentation, qui s'est achevée sur l'annonce d'une date de sortie. Alors, non, pas de shadow drop cette fois, il faudra encore patienter quelques semaines avant d'aller secourir l'Émissaire de Léviathan en bottant les fesses de la créature. En effet, Final Fantasy XVI: The Rising Tide sortira sur PS5 le jeudi 18 avril 2024 au prix de 19,99 €, acheter le Pass d'extension à 24,99 € incluant Echoes of the Fallen procurant ainsi une petite remise sur l'ensemble. Quant à la version PC, nous n'avons pas eu plus d'information.

Bande-annonce en japonais

Ce contenu appelé en français La complainte du ressac a pour l'occasion eu droit à de multiples aperçus en vidéos, à commencer par une bande-annonce particulièrement excitante (à retrouver en anglais en page suivante avec quelques visuels) nous montrant ce qui nous attend à Mysidia, qualifiée d'oasis perdue et de sanctuaire. Après une présentation du directeur de cette extension, Takeo Kujiraoka, nous avons donc eu droit à des détails sur cette aventure, qui débutera après que Clive ait reçu une lettre au Repaire lui disant que Léviathan a besoin d'aide. Pour une raison non spécifiée afin de ne pas spoiler, cela passera par un combat qui s'annonce assez dantesque et difficile. La voix d'Ultima se fait entendre dans le trailer et parle de fragment profané de son pouvoir en évoquant ce dernier, justifiant sans doute le fait qu'il n'y en ait pas eu besoin pour ses plans, puisque cela se déroule pour rappel avant la fin du jeu.

Sur place, nous pourrons compter sur Shula, une nouvelle alliée ayant le sens du devoir et au passé tragique, qui sera liée d'une certaine manière au Primordial en plus d'être une combattante accomplie. Les fans de Jill devraient également être intéressés par ce contenu, sans doute en lien avec Shiva.

La raison pour laquelle Mysidia est sous un ciel bleu et ne présente pas les signes du sort d'Ultima n'est pas seulement liée à l'envie des développeurs en ayant eu marre de jouer dans des environnements ternes, mais sera expliquée au cours de l'histoire. Mysidia sera aussi bien le nom du village que de la nation environnante, située dans les territoires du nord, sans lien avec les précédentes itérations de la licence si ce n'est la magie. Une vidéo à revoir via la présentation a quant à elle montré un aperçu des divers environnements que nous traverserons, avec pas mal de végétation, le village, la vague gelée dans le temps et même des ruines qui ne semblent pas avoir de lien avec les Célestes.

Le design des Tomberries a lui été expliqué, jugé trop compliqué lors de la création du jeu de base et donc mis de côté, mais finalement réutilisé pour ce DLC. Il faudra bien faire attention à eux, car ils se tiendront en embuscade, prêts à nous poignarder ! Côté nouveaux pouvoirs liés à Léviathan, nous pourrons à la manière d'Odin transformer notre bras en un « fusil » disposant d'une jauge. Avec le bon timing, il sera même possible d'avoir des munitions infinies et la vidéo de démonstration, visible ci-dessous, est très impressionnante.

En plus du scénario, un mode baptisé Kairos Gate en anglais se débloquera une fois ce dernier et l'intrigue initiale du jeu achevés. Accessible via la Stèle d'excellence, il consistera en une succession de 20 cercles constitués chacun de 3 vagues d'ennemis de plus en plus coriaces, dont des boss. L'interface jouera la carte de la nostalgie et permettra d'améliorer les capacités de Clive à l'aide des points obtenus, un peu à la manière d'un roguelite. Décidément, c'est la mode ! Les joueurs les plus chevronnés viseront le rang S pour chaque cercle, et ce en difficulté Final Fantasy, car un niveau secret avec un boss l'étant tout autant seront bloqués derrière (et non, ce ne sera pas Sephiroth). Espérons tout de même que cela reste suffisamment accessible pour ne pas frustrer trop de joueurs et ne pas être réservé à une élite.

Quant au fait que la fin de la bande-annonce montre Clive avec des ailes, rappelant fortement Ultima, nous n'en saurons pas plus. Le PlayStation Blog mentionne de son côté le fait que la limite de niveau passera à 60 en partie classique et à 110 en mode Final Fantasy, et qu'il y aura des quêtes secondaires permettant d'en apprendre plus sur Mysidia et son peuple. Il est aussi teasé un autre pouvoir non lié à Léviathan... Enfin, les possesseurs du Pass d'extension recevront une version revisitée de l'épée Curtana et deux rouleaux d'Orchestrion jouant Torn from the Heavens et Through the Maelstrom, tous provenant de FFXIV.

Mais ce n'est pas tout, car la mise à jour gratuite 1.30 qui sortira en parallèle proposera quelques améliorations générales bienvenues. Une fois une quête achevée, une fonction d'achèvement rapide offrira la possibilité de revenir directement auprès du PNJ en question, certaines icônes pour les missions importantes seront actualisées, nous pourrons enregistrer jusqu'à 5 loadouts pour nos compétences afin d'en changer en dehors des combats, certains accessoires et capacités seront plus faciles à utiliser (aucun nerf de prévu), du mapping de touches sera proposé puisque la communauté l'a énormément demandé, le mode Photo aura droit à des fonctions de correction du ton, des effets, etc., et l'Orchestrion va bénéficier de 40 rouleaux supplémentaires ! Oui, vous avez bien lu, une grande partie de l'OST va donc pouvoir être jouée dans le Repaire, ça fait plaisir.

Pour terminer, le cross-over avec FFXIV refera parler de lui ce samedi lors du panel dédié au MMORPG et sortira début avril, de même qu'une collaboration avec Brave Exvius dans la version japonaise.

Vous pouvez actuellement acheter Final Fantasy XVI au prix de 41,99 € sur Amazon et 39,99 € à la Fnac.

Lire aussi : TEST Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen, un premier DLC aussi excitant que décevant