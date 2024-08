Final Fantasy XVI : la délivrance est arrivée, sa date de sortie sur PC dévoilée de manière spectaculaire

Lancé l'année dernière en exclusivité sur PS5, Final Fantasy XVI avait été officialisé sur PC en septembre, de même que ses DLC. Depuis, nous avons donc eu droit aux deux extensions payantes Echoes of the Fallen en décembre et The Rising Tide en avril. Peu de temps avant le lancement de cette dernière, nous avions appris que le développement de la version pour ordinateurs était alors en phase de débuggage et d'optimisation. Pour autant, Square Enix n'avait jusqu'à présent pas reparlé du projet. En début de mois, c'est une bourde de NVIDIA qui suggérait une arrivée imminente puisque le driver du moment incluait un profil pour l'Action-RPG. Nous ne nous attendions toutefois pas à ce que l'éditeur diffuse une bande-annonce ce lundi en fin d'après-midi, mais elle est pourtant bien là. Attention, si vous n'avez pas joué à FFXVI, ne la regardez surtout pas, car elle contient quelques spoilers dont le boss final...

Bande-annonce en français

Final Fantasy XVI sortira donc sur PC le mardi 17 septembre, aussi bien sur Steam que via l'Epic Games Store. Il faudra débourser 49,99 € pour l'édition standard, mais une Complete Edition incluant les deux extensions sera également proposé au lancement au prix de 69,99 €, avec en bonus l'Épée broyeuse de Cloud, l'arme Curtana, ainsi que les partitions Une ancienne mélodie / Away (1987), Un pouvoir tombé du ciel / Torn from the Heavens et Le tourbillon du chaos / Through the Maelstrom. Bref, tout ce qui avait déjà été proposé sur PS5.

Pour chaque précommande ou achat avant le 17 octobre à 17h00, plusieurs autres éléments de jeu seront offerts, à savoir l'accessoire Talisman de Cait Sith, le morceau d'Orchestrion Bataille au sommet / Sixteen Bells et l'épée Lame des braves.

Selon ce qui est indiqué, prévoyez de la place, car il faudra disposer de 170 Go pour installer FFXVI. La description précise également qu'un SSD est requis, ainsi que 16 Go de RAM et 8 de VRAM. Il n'y a de plus aucune mention de 4K, juste de 1080p à 60 fps, mais les boutiques ne font pas non plus état de configurations Ultra. Bref, wait & see.

Enfin, comme envisagé, une démo est proposée dès à présent, permettant d'une part de découvrir le début du jeu avec la possibilité de transférer la sauvegarde lors de la sortie et d'autre part d'avoir accès à un combat de Primordial, dont la progression ne sera elle pas reportée. Là encore, il devrait s'agir des mêmes éléments qui étaient proposés à l'époque sur la console de Sony, rien de nouveau.

Bande-annonce en japonais

Bande-annonce en anglais

Sur PS5, vous pouvez actuellement vous procurer FFXVI au prix de 33,99 € chez Amazon.

