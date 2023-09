Final Fantasy XVI : une mise à jour 1.10 est disponible avec de multiples nouveautés, des DLC et une version PC officialisés !

Cela fait déjà un peu plus de deux mois que Final Fantasy XVI est disponible, qui s'est rapidement vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. À la suite d'un léger patch day one, la CBU3 a comme prévu ajouté quelques fonctionnalités techniques supplémentaires via la mise à jour 1.03 début juillet. Lors du panel Voices From Valisthea qui s'est tenu à la PAX West cette nuit, plusieurs annonces concernant le jeu ont donc été effectuées, à commencer par la diffusion d'une nouvelle update numérotée 1.10, qui a eu droit à une petite vidéo. Attention, si vous n'avez pas joué à FFXVI ou avancé suffisamment, ne la regardez surtout pas et ne lisez pas ce qui va suivre, car un gros spoiler y est présent.

La première grosse nouveauté est l'ajout d'apparences pour les personnages principaux et d'un système de transmogrification pour les armes (donner l'apparence de n'importe quelle épée débloquée à celle équipée), à modifier via la Stèle d'excellence du Repaire qui dispose d'une section dédiée. Une Épée oignon a pour l'occasion été ajoutée à la Boîte de réception de l'onglet Système. Ainsi, Clive, Jill, Joshua (nous avions dit que ça spoilerait !), Talgor et Ambroisie ont chacun droit à une tenue alternative : Noir Ifrit, Blanc Shiva, Gris Phénix, Bleu glacial et Or rosalien.

Et, comme de par hasard, cette mise à jour 1.10 pèse pas moins de 1,101 Go. Voici notre traduction du changelog :

Ajoute une fonctionnalité d'apparence à la Stèle d'excellence dans le Repaire :

Cela permet de changer les costumes de plusieurs personnages, dont Clive ;



Elle vous permet également de changer l'apparence de l'arme que Clive utilise par celle de n'importe quelle arme obtenue précédemment ;



Cette fonctionnalité est déverrouillée après avoir progressé jusqu'à un certain point de l'histoire et n'est pas disponible au début d'une partie New Game+ jusqu'à ce que le même point soit atteint ;



Veuillez noter que cette fonctionnalité est désactivée dans certaines scènes afin de maintenir la vitesse de chargement.

Attribue à chaque joueur une Épée oignon, qui peut être réclamée en accédant à la Boîte de réception depuis le menu Système :

Cela permet à Clive d'utiliser la lame préférée des Guerriers de la Lumière, héros de Final Fantasy III ;



La fonctionnalité Boîte de réception est déverrouillée après avoir progressé jusqu'à un certain point de l'histoire ;



L'Épée oignon a les mêmes attributs que les autres armes téléchargeables, Cœur vaillant et Épée sanguine.

Réduit le temps après une parade réussie pendant lequel les compétences de Primordiaux peuvent être activées.

Augmente la durée pendant laquelle les petits ennemis restent vulnérables aux attaques portées après avoir été soulevés dans les airs par le joueur, permettant ainsi des combos aériens plus faciles.

Ajoute des temps de recharge des capacités aux pages de détails pertinentes dans le menu Compétences, y compris des informations sur la manière dont celles-ci sont affectées par les accessoires actuellement équipés.

Apport les modifications suivantes au menu des options d'Entraînement de la Stèle d'excellence :

Ajoute plusieurs options concernant le comportement de Torgal ;



Ajoute une option pour redémarrer la simulation à partir des paramètres d'origine ;



Corrige quelques problèmes de texte.

Apport les modifications suivantes au mode Arcade :

Ajoute une limite de temps à chaque étape :



Ce changement vise à corriger un problème où certaines capacités pouvaient être utilisées pour accumuler continuellement des points au fil du temps, permettant ainsi d'obtenir des scores supérieurs à ceux envisagés ;





Vous pouvez continuer à jouer normalement une fois la limite de temps dépassée, mais toute autre action ne s'ajoutera pas à votre score.



Réduit les scores attribués par les capacités Prison de glace (Shiva) et Rapacité (Garuda) :



Veuillez noter que dans cette mise à jour et dans les futures, nous prévoyons d'ajuster le système de notation afin de récompenser l'enchaînement créatif de plusieurs capacités. Nous continuerons d'évaluer la manière dont les scores du mode Arcade sont calculés afin de maintenir son défi.



Introduit un nouveau classement pour les joueurs sur lesquels cette mise à jour est installée. Les joueurs qui n'installent pas la mise à jour peuvent continuer à visualiser et enregistrer leurs meilleurs scores dans l'ancien classement :



Après avoir installé cette mise à jour, vous ne pourrez plus afficher ou enregistrer les meilleurs scores dans l'ancien classement. Cependant, les scores enregistrés dans le classement précédent ne seront pas supprimés. Nous prévoyons de rendre les classements précédents visibles à tous les joueurs dans une future mise à jour.

Apport les modifications suivantes au menu Système :

Ajoute une option Gâchettes adaptatives au menu Options de jeu, qui vous permet d'activer ou de désactiver la fonction des gâchettes de la manette sans fil ;



Ajoute une option Changement de cible verrouillée au menu Options de jeu, qui vous permet de choisir l'une des quatre méthodes différentes pour changer de cible lorsque vous êtes verrouillé sur un ennemi ;



Ajuste la fonctionnalité de l'option Suivi de caméra (Attaque) dans le menu Caméra, afin de corriger un problème où la position de la caméra se réinitialisait après certaines attaques, même lorsque cette option était désactivée ;



Ajoute une option Volume effets sonores manette au menu Son, qui vous permet de régler le volume des effets sonores diffusés via le haut-parleur de la manette sans fil ;



Ajuste la fonctionnalité de l'option Afficher les sons à l'écran dans le menu Son, de sorte qu'un aperçu des alertes s'affiche lorsque le paramètre est activé et qu'une boîte de dialogue de confirmation apparaisse lorsque le paramètre est modifié ;



Corrige quelques problèmes de texte.

Résout les problèmes suivants :

Un problème où les actions des ennemis ne se déclenchaient pas correctement lors des rencontres avec des boss dans certaines conditions ;



Un problème où le seuil de détection de collision pouvait être franchi lors des rencontres avec des boss sous certaines conditions ;



Un problème où les actions de certains personnages ne se déclenchaient pas correctement ;



Un problème où les cibles d'élite n'apparaissaient pas sous certaines conditions ;



Un problème où des cibles d'élite apparaissaient à des endroits différents de ceux indiqués sur le tableau des contrats d'élite ;



Un problème où le fait de maintenir enfoncé le pavé tactile affichait la carte locale lorsque l'option de disposition du contrôleur sans fil était définie sur Type F ;



Un problème qui empêchait la fabrication de certaines armes en mode Final Fantasy, car les matériaux nécessaires à leur fabrication n'étaient pas disponibles dans ce mode ;



Un problème multilingue dans lequel certaines entrées de l'Encyclopédie ne pouvaient pas être trouvées à l'aide de la fonction Lister par mot-clef ;



Un problème où la progression du jeu n'était pas correctement reportée lors du transfert des données de sauvegarde de la version démo vers la version complète ;



Plusieurs problèmes de texte mineurs.

Naoki Yoshida, producteur du jeu, a également partagé un message qui va en ravir plus d'un. Pour commencer, ce sont deux extensions sous la forme de DLC payants que l'équipe a commencé à développer suite aux retours des joueurs qui souhaitent en voir plus de Valisthéa et de ses habitants. Cela fait suite à l'une de ses précédentes déclarations où il avait justement déclaré qu'il n'y avait aucun plan et qu'il attendrait de voir la réception du jeu. Espérons que Léviathan daigne enfin se montrer autrement qu'au détour d'une seule phrase dans tout le jeu alors qu'il apparaît sur l'illustration du collector. Une clarification de la scène de fin avant les crédits ne ferait pas non plus de mal.

L'autre annonce est celle de l'officialisation d'une version PC, qui existe donc bien. Il avait déclaré en mai auprès de GameInformer qu'il faudrait bien plus que six mois (la durée de l'exclusivité PS5) avant que nous voyions ou entendions parler d'une telle chose, comme quoi, cela n'aura pas duré aussi longtemps. Enfin, il espère pour nous reparler de tout cela d'ici la fin d'année.

