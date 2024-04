Final Fantasy XVI : la mise à jour 1.31 et le DLC The Rising Tide disponibles avec le plein de nouveautés

Le grand jour est arrivé pour les joueurs de Final Fantasy XVI. Alors que Clive est partie se balader à Éorzéa dans le cadre d'une collaboration avec FFXIV depuis le début du mois, c'est désormais au tour du deuxième DLC de l'Action-RPG de voir le jour. Disponible depuis minuit localement dans sa chaque région en commençant par le Japon, The Rising Tide ou La complainte du ressac en français va donc nous emmener en balade à Mysidia pour aider Leviathan, ce qui passera par un combat entre ce dernier et Ifrit. Sa bande-annonce avait été diffusée lors de la PAX East lorsqu'il avait été introduit et présenté, il n'y en a donc pas de nouvelle à se mettre sous la dent. Mais avant de plonger dans cette nouvelle aventure, il faut donc télécharger deux éléments. Le premier, c'est la mise à jour 1.31 du jeu pesant 2,912 Go, accessible à tous les joueurs et dont vous pouvez retrouver le changelog à la suite de cet article. Le deuxième, c'est le contenu du DLC, soit 11,023 Go supplémentaires. Comme précisé en jeu, il faut lancer manuellement l'opération en allant dans les extensions (tout en bas à partir de la tuile pour le lancer depuis le menu de la PS5).

Les nouveautés et ajustements sont tels que précédemment décrits. Fait intéressant partagé il y a quelques jours par le compte Twitter / X du jeu, Fahmil sera bien présent ! Nous avions justement précisé dans notre test de Echoes of the Fallen que nous nous attendions à ce qu'il serve à teaser The Rising Tide et il semblerait donc que le mystérieux village dont lui et ses camarades viennent soit bien Mysidia, sauf autre surprise. Ce DLC est pour rappel vendu 19,99 € ou inclus dans le Pass d'extension à 24,99 €. Sachez que 13 Trophées inédits ont été ajoutés, tous masqués de base.

Nouveautés De nouvelles partitions d'orchestrion ont été ajoutées. Elles seront disponibles dans les échoppes à partir de certains moments de l'histoire. Ajustements liés aux combats La puissance d'attaque de Clive a été revue à la hausse dans presque tous les combats de Primordiaux.

Pour les phases spéciales de certains combats de Primordiaux, des éléments de menu ont été ajoutés pour faciliter la jouabilité. Ajustements liés aux actions Le nombre de sphères de foudre du talent Justice de Ramuh passe à deux lors d'une Sentence.

La condition d'explosion des sphères de foudre change pour le talent Justice de Ramuh, il suffit désormais d'appuyer sur la commande du talent sans avoir besoin de toucher.

Clive peut se déplacer plus vite pendant l'utilisation du talent Justice de Ramuh.

Le talent Justice de Ramuh permet maintenant d'utiliser une esquive en cours d'exécution.

Le délai d'inertie de Clive après l'éjection d'une boule de foudre est réduit lors de l'exécution de Justice de Ramuh.

Quand Clive utilise Ailes de Bahamut, la diminution de la jauge quand la charge est interrompue se limite désormais à la valeur maximale pour chaque niveau de charge.

Clive exécute désormais une esquive lorsqu'il déclenche le talent Ailes de Bahamut.

L'esquive réalisée en déclenchant le talent Ailes de Bahamut est considérée comme une Esquive draconique.

L'animation des parades réussies lors de l'utilisation de Lame d'Odin a été ajustée.

La hauteur minimum à laquelle la compétence Propulsion peut être exécutée a été réduite.

L'orientation de Clive après exécution de la compétence Renversement a été ajustée.

Lors de la Transcendance, les ennemis qui subissent des attaques sont maintenant soulevés plutôt que renversés en arrière.

La compétence Rapacité fait plus de dégâts aux points de vie des ennemis.

La compétence Rapacité fait plus de dégâts à la jauge de volonté des ennemis.

Le temps de recharge de la compétence Rapacité a été réduit.

La compétence Rafale aérienne a désormais pour effet de neutraliser certains sorts dans son aire d'effet.

La compétence Rafale aérienne fait plus de dégâts à la jauge de volonté des ennemis.

La portée de la compétence Crochet tellurique a été accrue.

Le temps de recharge de Fureur tellurique a été réduit.

La compétence Souffle de brasier a désormais pour effet de neutraliser certains sorts dans son aire d'effet.

Lors de l'exécution de Souffle de brasier, les ennemis qui subissent des attaques sont maintenant soulevés plutôt que renversés en arrière.

La compétence Souffle de brasier fait plus de dégâts aux points de vie des ennemis.

La compétence Satellite fait plus de dégâts aux points de vie des ennemis.

Le temps de recharge de Satellite a été réduit.

La compétence Satellite fait plus de dégâts à la jauge de volonté des ennemis.

La compétence Éruption de glace fait plus de dégâts aux points de vie des ennemis.

La compétence Éruption de glace fait plus de dégâts à la jauge de volonté des ennemis.

L'aire d'effet des cristaux de glace de la compétence Prison de glace a été élargie.

La compétence Prison de glace fait plus de dégâts à la jauge de volonté des ennemis.

Le temps de recharge de Gungnir a été réduit.

La compétence Gungnir fait plus de dégâts à la jauge de volonté des ennemis.

Quand un ennemi est verrouillé avec Ama-no-Murakumo, les attaques supplémentaires seront dirigées sur cette cible.

La compétence Ama-no-Murakumo fait plus de dégâts à la jauge de volonté des ennemis.

Le temps de recharge d'Ama-no-Murakumo a été réduit. Ajustements liés aux accessoires Les caractéristiques des accessoires suivants ont été améliorées suite aux ajustements des compétences ci-dessus. Ardeur de Garuda : Rapacité

Ardeur de Garuda +1 : Rapacité

Soupir de Titan : Fureur tellurique

Soupir de Titan +1 : Fureur tellurique

Soupir d'Odin : Gungnir

Soupir d'Odin +1 : Gungnir

Soupir d'Odin : Ama-no-Murakumo

Soupir d'Odin +1 : Ama-no-Murakumo

Croc de Cavall

Croc de Cavall +1

Canine de Cavall Autres changements liés aux actions Le personnage sautait parfois accidentellement en interagissant avec des éléments du décor. Ce problème a été atténué.

Le comportement de l'interaction pour caresser Talgor et son délai de réutilisation ont été revus.

Le calcul des dégâts subits par le joueur lorsque les PV restants sont faibles a été ajusté. Histoire et quêtes Une fonction Retour rapide a été ajoutée pour revenir instantanément au point de départ d'une quête ou d'un chapitre du scénario.

Les quêtes annexes dont la récompense est un objet décoratif ont désormais une icône spécifique.

La récompense en points de compétence a été augmentée pour certaines quêtes annexes.

Des scènes ont été ajoutées à la quête annexe « Les maux des soignants ».

Des animations mineures ont été ajustées dans certaines cinématiques.

De nouveaux PNJ ont été ajoutés à certains hameaux. Système La configuration « Personnalisée » a été ajoutée à la rubrique configuration de la manette. Il est ainsi possible d'attribuer chaque action individuellement à un bouton de la manette.

Une fonction de réglages favoris des Primordiaux a été ajoutée.

Jusqu'à cinq réglages peuvent être enregistrés dans le menu des Primordiaux. Appuyer sur L1 et R1 permet d'en changer.

En mode Photo, les options suivantes ont été ajoutées :

Effets de profondeur de champ : plus de degrés de focus ;



Correction des couleurs ;



Effets écran ;



Orientation portrait/paysage ;



Rotation 90°.

Des ajouts et des changements mineurs ont été apportés à l'encyclopédie de Harpocrate.

Dans la chronique de Viviane, l'aspect de la barre du curseur a été ajusté pour être plus lisible.

Divers menus et affichages ont été ajoutés et modifiés. Problèmes corrigés Les problèmes suivants ont été corrigés. Des éléments graphiques ont été corrigés dans certaines cinématiques.

Dans certaines quêtes, des mouvements et animations des PNJ ont été corrigés.

La progression dans certaines quêtes était bloquée sous certaines conditions.

Dans certaines quêtes, la balise indiquant que la progression est impossible ne s'affichait pas.

Les noms de certains PNJ pouvaient ne pas se mettre à jour correctement sous certaines conditions.

Les transitions des menus apparaissant lors de conversations avec des PNJ ne fonctionnaient pas toujours correctement sous certaines conditions.

Dans certains combats, les actions ennemies pouvaient ne pas se déclencher correctement sous certaines conditions.

Dans certains combats, le mouvement de la caméra pouvait être anormal sous certaines conditions.

Dans certains combats, les effets visuels ennemis pouvaient ne pas s'afficher correctement sous certaines conditions.

Certains noms d'ennemis ne s'affichaient pas correctement sous certaines conditions.

Certaines compétences ne touchaient parfois pas leurs cibles.

Férocité habile ne se déclenchait pas toujours correctement avec certaines compétences.

Les effets visuels de certaines compétences ne s'affichaient pas correctement sous certaines conditions.

Le comportement de la caméra n'était pas correct pour certaines compétences.

Les effets visuels de certaines compétences et de la Transcendance pouvaient ne pas s'afficher correctement sous certaines conditions.

En mode Entraînement, la synergie avec Talgor ne se déclenchait pas correctement.

L'IA des équipiers pouvait ne pas fonctionner correctement.

Dans certaines zones et niveaux, des problèmes d'affichage graphique et de détection des collisions se produisaient.

Certains mouvements de personnages pouvaient ne pas fonctionner correctement sous certaines conditions.

Dans la chronique de Viviane, les menus et icônes pouvaient ne pas s'afficher ou se mettre à jour correctement.

Dans la chronique de Viviane, des informations incorrectes s'affichaient, même si celles-ci n'étaient pas en contradiction avec l'univers.

Dans la chronique de Viviane, certains textes pouvaient ne pas se mettre à jour sous certaines conditions.

Dans le mode Photo, certains paramètres causaient des problèmes d'affichage.

Certains textes et icônes de la mappemonde ne s'affichaient pas correctement sous certaines conditions.

Sur la mappemonde, l'emplacement actuel n'était pas toujours affiché correctement.

Les icônes des services et installations des hameaux pouvaient ne pas s'afficher correctement.

Les vibrations de la manette et les gâchettes adaptatives pouvaient ne pas fonctionner correctement sous certaines conditions.

En passant d'une langue de texte à une autre, il arrivait que le menu ne s'affiche plus correctement.

La réinitialisation de certains éléments de configuration ne s'appliquait pas toujours correctement.

Les tutoriels comportaient des images ou vidéos inadaptées.

Les tutoriels pouvaient ne pas s'afficher pas correctement sous certaines conditions.

En jouant en mode Nouvelle partie +, certains objets bonus n'étaient pas octroyés.

Certains messages de notification ne s'affichaient pas correctement sous certaines conditions.

Certains sons ne se déclenchaient pas correctement sous certaines conditions.

Certains textes comportaient des fautes d'orthographe, des erreurs de cohérence ou des omissions.

Le jeu pouvait s'interrompre brusquement sous certaines conditions.

Nous vous partagerons notre avis prochainement une fois que nous aurons retourné le contenu dans tous les sens. Vous pouvez retrouver quelques visuels en page suivante. Si vous souhaitez vous procurer Final Fantasy XVI, il est actuellement vendu 34,99 € à la Fnac.



