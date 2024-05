Final Fantasy XVI : un problème ennuyeux et d'autres bugs bientôt corrigés avec la mise à jour 1.32

Square Enix a sorti le mois dernier le DLC The Rising Tide de Final Fantasy XVI, accompagné d'une mise à jour 1.31 riche en modifications impactant l'ensemble du jeu. Toutefois, cela ne s'est pas fait sans causer quelques soucis, dont un particulièrement embêtant pour les joueurs touchés et qui concerne le New Game+. Square Enix avait donc pris la parole la semaine dernière pour faire le point sur ce problème et proposer une solution temporaire en attendant un correctif. Nous apprenons à présent qu'une mise à jour 1.32 va être déployée la semaine prochaine, le jeudi 9 mai, afin d'y remédier et au passage corriger d'autres bugs.

Voici ce qui a été rapporté pour le moment :

Actuellement, un problème empêche d'avancer dans l'histoire sous certaines conditions en Nouvelle partie +. Détails : En commençant le jeu en Nouvelle partie + et en écourtant le flashback de l'adolescence de Clive, les membres de l'équipe ne s'affichent pas correctement dans certaines circonstances et il devient impossible d'avancer dans le chapitre « Le choc des Primordiaux ». Nous travaillons pour corriger au plus vite ce problème. Une fois la correction vérifiée et implémentée, nous prévoyons une mise à jour du jeu. Résoudre le problème : Si vous avez été victime de cette anomalie, vous pouvez la résoudre de la façon suivante. Chargez une partie avant le choix de Nouvelle partie +, se déplacer sur un autre lieu de la mappemonde et sauvegarder. Puis commencer une Nouvelle partie + avec ces données.

Une fois la Nouvelle partie + commencée, progresser dans le jeu sans écourter le flashback sur l'adolescence de Clive. Nous sommes désolés de la gêne provoquée par ce problème et nous efforçons de le corriger le plus rapidement possible. Date de la mise à jour 1.32 La date de la mise à jour suivante, corrigeant plusieurs problèmes, a été décidée. Elle sera déployée le jeudi 9 mai 2024 et corrigera les problèmes ci-dessous, notamment l'impossibilité de progresser sous certaines conditions en Nouvelle partie +. Version 1.32 En mode Nouvelle partie +, il arrive que les équipiers ne s'affichent pas dans certains cas et qu'il devienne impossible d'avancer dans le chapitre « Le choc des Primordiaux ».

Les Trophées « Maîtrise primordiale » et « Mythos » peuvent ne pas être obtenus correctement.

Les conditions d'obtention du Trophée « À la vitesse de la lumière » ne sont pas correctement implémentées.

Le jeu peut s'interrompre sous certaines conditions. Nous vous présentons nos excuses pour la gêne provoquée.

