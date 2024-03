Final Fantasy XVI : la durée de vie et plus de détails du DLC The Rising Tide dévoilés, la version PC aura du contenu inédit

Vendredi lors d'un panel à la PAX East 2024, le DLC The Rising Tide de Final Fantasy XVI a été longuement présenté et aura bien des arguments pour plaire aux joueurs. Dans le même temps, Famitsu a publié un entretien avec Naoki Yoshida, Hiroshi Takai et Takeo Kujiraoka nous donnant quelques indications supplémentaires à son sujet. Pour commencer, la durée de vie estimée de l'ensemble du contenu est estimée à plus d'une dizaine d'heures, de quoi rassurer les joueurs après la faible durée d'Echoes of the Fallen. De même, une dizaine de quêtes secondaires seront disponibles, dont une qui débloquera l'accès à notre monture Chocobo à Mysidia. Le passage le plus intéressant vient toutefois juste après cela.

En ayant complété les scénarios d'Echoes of the Fallen et The Rising Tide, une quête servant d'épilogue sera débloquée. Vous trouverez ci-dessous l'échange en question, à partir d'une traduction d'Audrey de aitaikimochi :

Kujiraoka : Je ne peux pas révéler les détails exacts, mais nous avons préparé une quête épilogue complète qui se débloque après avoir terminé les deux DLC en guise d'expression de notre gratitude envers les fans. Takai : C'est une quête qui vous fera dire « oh, c'est vrai ? » Yoshida : L'épilogue est lié à tout ce que Clive a fait jusqu'à présent dans l'histoire se déroulant dans le monde de FF16. C'est une sorte de conclusion. Kujiraoka : C'est peut-être quelque chose du DLC qui pourrait vous donner le plus d'espoir. En jouant à cette quête, son contenu vous permettra de sentir que le monde est après tout en sécurité.

Il y a de quoi être intrigué, mais mieux vaut ne pas trop s'emballer ni crier de suite à une véritable fin payante, car la conclusion du jeu ne devrait pas bouger d'un iota comme déjà annoncé précédemment. De plus, le fait que Valisthéa est en sécurité n'a rien d'inédit, puisque la scène post-crédits nous le montrait déjà. Reste à savoir si l'ambiguïté du sort de Clive sera levée, ce qui est l'interrogation principale des fans.

Il est aussi fait mention de la difficulté de l'affrontement face à Léviathan, qui est destiné aux joueurs ayant joué jusqu'à présent, utilisera pleinement les compétences d'Ifrit et ne sera clairement pas aussi simple que les combats de l'intrigue principale. Le niveau recommandé du DLC est par ailleurs de 48 en partie classique et de 95 en mode Final Fantasy. La superficie de la nouvelle zone de jeu donnera quant à elle lieu à une sorte de chasse au trésor pour dénicher une ressource utile au crafting. Des accessoires pour Léviathan et les autres Primordiaux seront également ajoutés, de même que des armes plus puissantes que l'Ultima Arma via le mode Kairos Gate.

Nous pouvons également lire qu'il n'y a aucun projet pour d'autres DLC. De toute manière, il avait été précisé en décembre à l'annonce de ces deux extensions que l'équipe principale du jeu avait été dissoute et qu'il n'était pas envisagé de créer une suite ou un spin-off.

Quant à la version PC, son développement semble approcher de sa fin puisqu'elle est en phase de débuggage et d'optimisation. Elle sortira en plusieurs éditions, dont une incluant les DLC. Plus étonnant, il y aura du contenu inédit puisqu'une quête secondaire reviendra sur le moment où Clive s'est fait retirer sa marque de Pourvoyeur, un évènement qui semblait normal dans le contexte du jeu, mais qui va être inclus suite à des retours reçus par le producteur. Rien n'a été dit sur son inclusion sur PS5, mais il serait malvenu de ne pas rajouter cela via une mise à jour.

Enfin, BossLogic a conçu une courte vidéo animée dans un style rétro pour célébrer l'arrivée du DLC The Rising Tide, même si elle n'a aucun rapport avec son contenu :

Avant l'arrivée du DLC le 18 avril, vous pourrez découvrir la collaboration dans Final Fantasy XIV.

