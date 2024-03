Final Fantasy XVI : une présentation spéciale du DLC The Rising Tide à la PAX East, à suivre en direct

Même si les joueurs ont sans doute le regard tourné vers Final Fantasy VII Rebirth paru il y a quelques semaines, c'est Final Fantasy XVI qui refait parler de lui en cette fin de semaine à l'occasion de la PAX East 2024. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en septembre dernier avaient été annoncés une version PC, dont le développement semble se passer à merveille, et deux DLC. C'est lors des Game Awards en décembre qu'ils ont été dévoilés en bonne et due forme, avec la sortie dans la foulée du premier d'entre eux, Echoes of the Fallen, dont vous pouvez retrouver nos impressions en bas de page. Le deuxième, intitulé The Rising Tide, doit sortir dans le courant du printemps, une saison qui vient tout juste de débuter. Si vous l'attendiez de pied ferme, une vague d'information va déferler sur le salon nord-américain ce vendredi lors d'une présentation retransmise sur la Toile.

Ce live Leviathan The (Not So) Lost Is Here en direct de la PAX East va donc débuter à 16h30 et vous pourrez donc le suivre depuis cet article. Seront présents sur scène le producteur Naoki Yoshida, le directeur de la localisation Michael-Christopher Koji Fox et le directeur du DLC The Rising Tide Takeo Kujiraoka, qui vont donc nous présenter comme il se doit ce contenu. Il va sans dire que nous attendons une date de sortie à cette occasion, surtout que les différents canaux de communication autour du jeu ont relayé l'information, même en japonais.

Au passage, Game Informer a pu s'entretenir avec l'équipe récemment et Yoshi-P a déclaré la chose suivante lorsqu'il lui a été demandé la raison d'avoir mis de côté Léviathan du scénario principal, qui n'est cité qu'une seule fois.

Pour prendre la décision de créer et de vendre un DLC, nous avons dû attendre la sortie effective du jeu. Cela étant dit, nous avons en fait réfléchi à un itinéraire possible, à une histoire possible, que nous pourrions réaliser si nous devions en faire une.

Par ailleurs, cette deuxième extension prendra bien place avant la fin du jeu et l'obtention des pouvoirs de Léviathan ne l'affectera pas. En revanche, cela devrait nous donner « une meilleure compréhension du monde de Valisthéa ».

